El papa León XIV será homenajeado con música: tendrá su canción oficial que será interpretada en el Centenario

El pontífice, que visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre, será agasajado a ritmo de candombe, murga y milonga por varios músicos uruguayos, entre ellos Catherine Vergnes, Jose Damiani y Marcos Agüero

La visita del papa León XIV al Uruguay, que tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre, estará acompañada por presentaciones artísticas que organiza el Ministerio de la Música de la Iglesia Católica de Montevideo. Entre otras cosas, habrá una canción oficial y varias presentaciones de músicos católicos en las actividades y misas a las que concurrirá el pontífice y en el evento masivo en el Centenario, el sábado 7.

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El viernes 6 de noviembre se celebrará una misa cerrada en la Catedral de Montevideo con el papa a la cabeza en la que están invitados solo religiosos, es decir, sacerdotes, obispos, monjas. En esa instancia la cantante Josefina Damiani interpretará algunas canciones.

Por otra parte, según adelantó la Conferencia Episcopal, el tema oficial, que ya se está grabando, será “muy uruguayo” y expresará la alegría de recibir al papa en el país. Para eso sus compositores, Diego Melano y Santiago Soarez de Lima, incorporaron el candombe, la murga y la milonga en la melodía.

Entre seis y ocho artistas de Montevideo y el interior le darán voz a la canción, entre ellos Damiani, Catherine Vergnes, Pepe Crespo y Marcos Agüero. Este último, que fue ganador del reality televisivo La voz 2024, cantó ante el papa Francisco durante una Jornada Mundial de la Juventud. A la cabeza de todos ellos estará el pianista Carlos Medina.