El regreso de Oasis 2025: documental en camino, nuevo baterista y un cruce inesperado con 'Peaky Blinders'

El cantante no dudó en compartir su entusiasmo en X (Twitter), plataforma en la que suele relatar con su característico estilo directo y desenfadado todo lo que acontece en su vida. “Sí, me voy a encontrar con un hombre sobre un papel en Peaky Blinders. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? ¡Hasta luego!”, escribió en aquel entonces.

La banda de Manchester, que el 4 de julio comenzará una gira de regreso (casi) mundial, y que incluirá 41 conciertos en el Reino Unido, Irlanda, América del Norte y del Sur, el este de Asia, Australia, y finalizará el 23 de noviembre en San Pablo (Brasil), anunció que todo ese recorrido va a quedar inmortalizado en un documental que será supervisado por el mismísimo Knight.

Actualmente, Knight trabaja en una película para Netflix que continúa la saga de Peaky Blinders. A lo largo de su carrera, ha escrito guiones reconocidos como Negocios Entrañables (2002), dirigida por Stephen Frears, y Promesas del Este (2007), de David Cronenberg. También escribió, produjo y dirigió Locke (2013), una película protagonizada por Tom Hardy. Entre sus proyectos recientes se encuentran This Town, una serie creada para la BBC, y el guion de María, una película nominada al Oscar con Angelina Jolie como protagonista. Además, escribió A Thousand Blows, una producción que acaba de estrenar Disney+ y cuenta con Stephen Graham en el papel principal.

Embed - Oasis Live '25 - South America [Official Trailer]

Go let it out

La gira de Oasis, titulada Live ’25, se perfila como uno de los eventos más destacados del año en el ámbito musical. Los rumores sobre una posible película biográfica surgieron poco después de que los Gallagher anunciaran su reconciliación el 27 de agosto, tras 15 años de distanciamiento. En ese momento, Liam no tardó en aclarar en X que la banda no tenía planes de hacer un documental sobre el regreso y añadió que, de haberlo, él no participaría. sin embargo, la llegada de Knight al proyecto hizo que el cantante cambiara de opinión. El creador de Peaky Blinders se encargará de la curaduría artística del documental, que será dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace.

Steven-Knight-Cillian-Murphy .webp Steven Knight y Cillian Murphy en el set de Peaky Blinders. Caryn Mandabach Productions Ltd

Ambos directores tienen experiencia en el ámbito musical: anteriormente trabajaron en No Distance Left To Run, que documentó el regreso de Blur en 2009, y en Meet the Bathroom, un filme que explora la escena independiente de Nueva York a principios de los años 2000. La distribución del documental estará a cargo de Sony Music Vision, lo que hace probable que llegue a cines de Montevideo.

El contenido de la película es un misterio. No se sabe si será una proyección convencional de uno de los conciertos o un documental que profundice en los detalles detrás de la reunión del grupo, brindando a los seguidores una perspectiva interna. Algunos medios británicos sugieren que el proyecto podría inspirarse en el estilo de Get Back (2021), que reveló de manera única el proceso creativo de los Beatles.

Oasis-2025.webp Las entradas para la gira 2025 de Oasis están agotadas desde hace meses. AFP

All around the world

Una de las grandes interrogantes sobre este regreso es quiénes acompañarán a los Gallagher en el escenario. "Personas cercanas a la banda" compartieron con la revista británica NME los nombres de los integrantes de la nueva alineación. Al principio, parecía que ninguno de los miembros anteriores de Oasis volvería y que los músicos de la banda de Noel, High Flying Birds, sustituirían al resto del grupo. Sin embargo, la publicación se atrevió a revelar la formación de 2025.

En el bajo estará Andy Bell, quien fue parte de Oasis desde 1999 hasta 2009. Tras la separación de la banda, siguió a Liam en Beady Eye. Gem Archer se encargará de la guitarra; también formó parte de Oasis en el mimso período y luego colaboró con ambos hermanos. Además, se unirá a ellos el guitarrista Paul Bonehead Arthurs, integrante original del grupo y guitarrista de Liam en sus últimas giras.

En la batería estará Joey Waronker, quien nunca ha tocado con la banda, pero participó en la gira del año pasado de Liam junto a John Squire, además de ser miembro de Atoms For Peace de Thom Yorke. Entre 1998 y 2002, Waronker formó parte de las giras de R.E.M. y contribuyó en dos álbumes de estudio: Up (1998) y Reveal (2001), asumiendo la percusión tras la salida de Bill Berry en 1997. Zak Starkey, el último baterista de Oasis hasta la abrupta separación de 2009, no tardó en saludar a Waronker en su Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por therealzakstarkey (@therealzakstarkey)

Tras la publicación de la noticia, Liam reaccionó en X con un mensaje en el que cuestionaba la veracidad de la información. En su publicación, exigió a NME que le revelara las fuentes que estaban proporcionando datos sobre la banda, ofreciendo a cambio una entrevista exclusiva sobre la gira. “NME, dime quiénes son tus fuentes que te siguen dando información sobre Oasis y te daré una entrevista exclusiva sobre la próxima gira. Puedes tenerlo todo, pero ¿cuánto lo quieres?”, escribió.

Además, expresó su preocupación por la afirmación de que la información provenía de alguien "cercano a la banda", lo que le causó inquietud. También bromeó sobre la composición de la banda en redes sociales. “Tony Mc, batería, Alan White, bajo, Zak, guitarra principal, Chris Sharrock, teclas”. Al igual que (Zak) Starkey, todos fueron bateristas de la banda en algún momento. "Esa es una alineación genial", finalizó Liam.

Embed - Oasis - Rock 'N' Roll Star (Live At Wembley Arena 2008) Rock 'N' Roll Star (Live At Wembley Arena 2008)">

Rock ‘n’ roll star

La última controversia sobre la gira no está relacionada con las entradas, que han sido el foco de numerosas protestas debido a los métodos de venta cuestionables. El revuelo se originó a partir de otro posteo en X de Liam sobre la duración de los conciertos.

Cuando un usuario le preguntó cuánto duraría la lista de canciones que él y su hermano habían preparado, el menor de los Gallagher respondió: “59 minutos y 59 segundos”. Esto desató una ola de reacciones en las redes sociales, con cientos de fanáticos expresando su decepción. “Espero que esto no sea cierto, voy a volar a Chicago desde Florida para verlos”, comentó un usuario. Para otros, esto no era sorprendente: “Vi a Liam en Washington D. C. en 2018. Actuó durante 54 minutos sin teloneros. Me decepcionó un poco”. Sin embargo, también hubo quienes sugirieron que podría ser un engaño: “No es posible que hagan un espectáculo de menos de 2 horas, dados los precios de las entradas y el revuelo mediático”, comentaron.

Cigarettes & alcohol

De Noel poco se sabe. The Sun publicó que marcó los inicios de los ensayos para mediados de mayo. “Estas sesiones no siempre lo incluirán a él y Liam”, agregó la publicación. Aunque los detalles de las sesiones “son un secreto”, se espera que “sean breves, pero intensas”, confirmó el periódico. La banda también planea lanzar una campaña en redes sociales para “aumentar la emoción en torno a los conciertos”, donde algunos fans seleccionados podrán hacer preguntas directamente a los Gallagher.

Live forever

Con un calendario de conciertos completo para 2025, hay muchas especulaciones sobre el futuro de la banda. Mientras se habla de más shows en Europa para 2026, Liam expresó en X su deseo de continuar con Oasis. Cuando un fan le preguntó si consideraba inevitable el retiro tras la gira de regreso, respondió: “Estoy dispuesto a seguir adelante, pero no es solo mi responsabilidad”. Otro fan le preguntó si, después de la gira, seguiría haciendo proyectos en solitario. Liam afirmó: “No, me comportaré lo mejor que pueda en esta gira y espero que Noel reconozca mi potencial y escriba algunas canciones de rock and roll”.