Oasis anuncia shows en Argentina, Brasil y Chile en 2025

Las entradas para los conciertos de Oasis en Buenos Aires saldrán a la venta el miércoles 13 de noviembre a las 12:00 PM, hora de Argentina, a través del sitio web de All Access . Para el concierto en Santiago, los tickets estarán disponibles una hora antes, a las 11:00 AM. En San Pablo, las entradas se pondrán a la venta a las 10:00 AM, hora local. Se espera que se agoten en cuestión de minutos, aunque aún no se han anunciado los precios.

¿Cómo será la nueva gira de Oasis?

Poco se sabe, más allá de que los protagonistas de la gira serán los hermanos Gallagher. Medios británicos especulan sobre quiénes completarán la banda, sugiriendo que el guitarrista original Paul ‘Bonehead’ Arthurs podría unirse. Otros posibles miembros citados incluyen al guitarrista Gem Archer y al bajista Andy Bell, exintegrantes del proyecto Beady Eye con el que el hermano menor grabó varios discos e incluso llegó a tocar en Montevideo en 2011. Además, el baterista Alan White ha avivado las especulaciones al compartir en sus redes sociales una foto de la batería original del grupo. Nada de todo esto está confirmado.

Liam ha dejado entrever que la banda podría presentar “algunas caras nuevas”. Cuando un fan le preguntó en su perfil de la red social X si planeaba dar entrevistas junto a su hermano, descartó la posibilidad, afirmando: “Tenemos miedo de que los medios nos hagan preguntas indiscretas y traten de encontrar fallas en nuestra relación”.

Según informó The Mirror, la estrategia para la gira consistirá en “mantener separados” a los Gallagher, implementando una “operación de estilo militar” para que no se crucen fuera del escenario que incluirá vestuarios y transportes distintos para cada uno.

Una fuente cercana a la organización del tour aseguró al diario británico que la relación entre ambos será estrictamente profesional: “Noel y Liam volverán a estar juntos y se reunirán, pero no se engañen; esta no es una gira basada en un amor fraternal absoluto, ni en salir noche tras noche y estar juntos 24/7 como en los viejos tiempos”. La situación es tan delicada que “cada uno viajará por separado, tendrá su propio camerino y contará con zonas y desplazamientos independientes”. Solo estarán juntos en el escenario y en las “pocas” promociones comerciales. Evidentemente, persiste el riesgo de que todo pueda estallar en cualquier momento. “Cualquier consecuencia sería una pesadilla financiera”, advirtió la fuente.

Se estima que la gira generará más de US$ 600 millones y Liam, de 52 años, y Noel, de 57, podrían embolsarse al menos US$ 62 millones cada uno. Bien vale la pena verse lo necesario.

La conflictiva relación entre ambos alcanzó un punto crítico en 2009, cuando una pelea detrás del escenario de un show en París llevó a Noel a largarse. “Con cierta tristeza y gran alivio, anuncio que dejo Oasis... ya no podía trabajar con Liam ni un día más”, declaró tras la confrontación. “Los detalles no son importantes y son demasiados para enumerar, pero creo que tienen derecho a saber que el nivel de violencia verbal e intimidación hacia mí, mi familia, amigos y compañeros se ha vuelto intolerable”, añadió.

Desde entonces, los hermanos han intercambiado ataques durante 15 años, hasta que el pasado 27 de agosto anunciaron su regreso con una serie de conciertos en Irlanda, Inglaterra y Escocia, cuyas entradas se agotaron en cuestión de horas, no sin polémica.

Oasis cancelará más de 50.000 entradas

El anuncio del regreso de Oasis causó un gran alboroto en el Reino Unido, obligando a muchos a comprar entradas en reventa a precios altos. Muchos consideraron que era la única forma de poder asistir a los conciertos. Sin embargo, la banda ha tomado medidas drásticas contra esta práctica, cancelando 50.000 boletos comprados en plataformas no oficiales, según informó la empresa que organiza la gira, Live Nation, a la BBC.

La venta inicial de entradas generó controversia, con Oasis, Ticketmaster y LiveNation acusados de especular al no advertir a los fans sobre la dinámica de precios. Muchos fans se sorprendieron al ver que las entradas de pista, anunciadas por 135 libras (unos US$ 170), estaban sujetas a precios cambiantes. En su punto más alto, estos boletos llegaron a costar 355 libras (más de US$ 460) durante el proceso de compra. Ante las quejas, el gobierno británico anunció una investigación sobre Ticketmaster. La banda se distanció del sistema de precios dinámicos y ahora controla la venta de entradas para el resto del tour de manera más estricta.

Después de la gira, ¿qué?

Con un calendario de conciertos completo para 2025, hay muchas especulaciones sobre el futuro de la banda. Mientras se habla de más shows en Europa para 2026, Liam expresó en X su deseo de continuar con Oasis. Cuando un fan le preguntó si consideraba inevitable el retiro tras la gira de regreso, respondió: “Estoy dispuesto a seguir adelante, pero no es solo mi responsabilidad”. Otro fan le preguntó si, después de la gira, seguiría haciendo proyectos en solitario. Liam afirmó: “No, me comportaré lo mejor que pueda en esta gira y espero que Noel reconozca mi potencial y escriba algunas canciones de rock and roll”.

En el horizonte también surge la posibilidad de filmar un proyecto sobre la gira de reunión. Según publicó The Sun en octubre, ejecutivos de Apple TV+ compiten por los derechos de producción de una película sobre los Gallagher, en un contexto donde también participan Netflix y Amazon Prime Video. Se espera que la película, “similar a The Beatles: Get Back de Disney+”, se centre en el período previo a los esperados conciertos de 2025. Una fuente cercana comentó al periódico inglés: “Esta será la película de la década, y Apple TV+ está dispuesto a pagar una gran suma por los derechos. Aunque enfrenta competencia de otros servicios de streaming, Apple está invirtiendo fuertemente en este proyecto”.