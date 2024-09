Oasis y el negocio de la música en vivo: ¿precios dinámicos o conciertos para ricos?

Alfombra roja Meryl Streep hizo una entrada triunfal en la premiere de la cuarta temporada de Only Murders in the Building

Los seguidores de Oasis manifestaron su sorpresa y frustración tras pasar horas frente a sus computadoras solo para descubrir que el precio de las entradas de campo de 135 libras, catalogadas como “muy demandadas”, habían aumentado a 355 libras. La diputada Lucy Powell, representante del Ejecutivo en el Parlamento británico, expresó dudas sobre la transparencia del proceso de precios dinámicos. “Es absolutamente necesario ser transparente al respecto para que cuando la gente llegue al final de la compra, después de horas de espera, entienda que el boleto va a costar más”, aseguró a la BBC.

Embed - Oasis - Acquiesce (Live at Knebworth, 10 August ’96)

La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, dijo que era “deprimente ver precios enormemente inflados” y anunció que el gobierno británico estudiaría la transparencia en torno a los precios dinámicos en una investigación sobre la protección del consumidor. “Trabajando con los artistas, la industria y los fans, podemos crear un sistema más justo que ponga fin al flagelo de los revendedores, las reventas fraudulentas y garantice entradas a precios justos”, reclamó en la BBC.

Por su parte, Regina Doherty, eurodiputada por Dublín, solicitó una investigación argumentando que los precios dinámicos no eran “transparentes, ni justos para los consumidores”. Aseguró que añadir un sobrecosto de casi 300 libras a algunas entradas era una “extorsión”. En Irlanda, los fans que intentaron comprar entradas para los conciertos de Oasis en Croke Park por 73 libras se encontraron con precios de 350 libras.

Tras la polémica, Ticketmaster defendió su sistema justificando que “se basa en la oferta y la demanda” y aseguró que los ingresos adicionales causados por los precios elevados de las entradas de Oasis serán destinados a la banda.

Los precios dinámicos fueron implementados de forma regular por Ticketmaster en 2022, en respuesta a las regulaciones que prohíben la reventa y controlan las tarifas en algunos países del hemisferio norte. Funciona modificando los valores de las entradas de acuerdo a la demanda, de forma similar a un viaje en Uber o a los asientos en los vuelos de avión.

La estrategia de la empresa funciona según la lógica de que al aumentar los precios en los sitios oficiales, los revendedores se retirarán, permitiendo que los artistas obtengan más ganancias. “Los precios dinámicos tienen como objetivo capturar más valor para el artista en la venta inicial, en lugar de que ese valor vaya a parar a manos de personas que revenden entradas en el mercado secundario”, argumentó la empresa en un comunicado.

La noche anterior a que las entradas de Oasis salieran oficialmente a la venta, se ofrecieron tickets en preventa durante tres horas. Minutos después ya aparecían en reventa con precios hasta 40 veces mayores. Las entradas para Mánchester el 12 de julio de 2025 llegaban casi a 2.500 libras, mientras que para Wembley, el 26 de julio, superaban las 5.800 libras. En el fondo, Ticketmaster sabe que el público está dispuesto a pagar mucho más de lo que originalmente cuestan las entradas.

Embed - Pearl Jam - Even Flow (Official Video)

Ticketmaster, acusado de prácticas monopólicas

A fines de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una demanda contra Live Nation, la empresa dueña de Ticketmaster, pidiendo a un tribunal que disuelva la compañía por acusaciones de que mantiene un monopolio ilegal en la industria de los conciertos. En la demanda, a la que se unieron 29 estados y el Distrito de Columbia, el gobierno acusa a Live Nation de dominar la industria al restringir a los lugares que albergan conciertos con contratos exclusivos de venta de entradas, presionar a los artistas para que utilicen sus servicios y amenazar a sus rivales con sanciones financieras.

“Live Nation ha monopolizado ilegalmente los mercados de la industria de los conciertos en vivo en Estados Unidos durante demasiado tiempo y es hora de romperlo”, afirmó el fiscal general estadounidense, Merrick B. Garland, en una rueda de prensa tras la demanda, y aseguró que la compañía disfraza como “precios dinámicos” lo que en realidad son “prácticas monopolísticas”.

Como productora y operadora de venues, Live Nation coordina la agenda de 4.000 artistas que actúan en más de 200 recintos en 40 países, gestionando la venta de boletos para más de 40.000 eventos anuales a través de Ticketmaster, su socio desde 2009, según datos de Rolling Stone.

Embed - Bruce Springsteen - Dancing In the Dark (from Born In The U.S.A. Live: London 2013)

Artistas contra Ticketmaster

En Estados Unidos, Ticketmaster tiene un largo historial de controversias que comenzaron hace 30 años, cuando Pearl Jam presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia. La banda de Seattle argumentó que la empresa abusaba de su posición ya dominante en la industria para dificultar la contratación de shows por parte de promotores que cuestionaban los precios exigidos por la ticketera. Además, Pearl Jam alegó que ejercía un monopolio en la distribución de entradas. Sin embargo, el grupo perdió la demanda, ya que la Justicia determinó que Ticketmaster no era considerado un monopolio, a pesar de controlar el 90% del mercado en ese momento. Pearl Jam canceló esa gira, armó un circuito independiente de concierto en locales chicos, incluso encargándose del montado de los escenarios. Todo un fracaso. Aguantaron cuatro años, hasta que en 1998 aceptaron volver a tocar en lugares controlados por Ticketmaster.

Detrás de Pearl Jam vinieron las quejas de otros artistas. REM, Aerosmith, The Grateful Dead o Neil Young. Ninguno logró nada. El que sí logró algo fue Robert Smith el año pasado cuando, tras decirles a sus fans en redes sociales que estaba “enfermo” por las tarifas de Ticketmaster y que los precios dinámicos eran una “estafa codiciosa”, decidió presionar para que no se aplicaran. Tras la polémica, la ticketera emitió reembolsos parciales a los compradores de entradas de la gira estadounidense.

Los fans de Bruce Springsteen no tuvieron tanta suerte cuando el año pasado se pusieron a la venta las entradas para las primeras seis fechas de la gira. Había entradas que se vendían por entre 4.000 y 5.000 dólares para asientos de gama media. Enseguida llegaron las críticas. Lo acusaron de “no importarle” sus fans, sugiriendo que se había alejado de ellos a pesar de su trayectoria enfocada en la clase trabajadora. Springsteen dijo que usó el modelo de precios dinámicos motivado por su deseo de “emular lo que otros artistas están haciendo” después de décadas de tocar “por debajo del valor del mercado”. Y agregó: “Lo que hago es algo muy simple. Les digo a mis muchachos: ‘Salgan y vean lo que están haciendo los demás, pero cobremos un poco menos”.

Embed - Taylor Swift - I Can Do It With A Broken Heart (Official Video)

Ticketmaster también enfrentó severas críticas en Estados Unidos por cómo los precios dinámicos afectaron las entradas para la gira Eras, de Taylor Swift. La situación se consideró tan preocupante que llegó al mismísimo Congreso. Después de que altos ejecutivos de la empresa comparecieran ante las autoridades, Live Nation se comprometió a ofrecer mayor transparencia en sus precios, como respuesta evidente a la presión de la Casa Blanca.

La ticketera está ampliando su influencia en América Latina. A mediados del año pasado comenzó a operar en Brasil y Perú. La empresa ya tenía presencia en Argentina y en 2021 extendió sus servicios a México y Chile.

En Uruguay, por ahora los precios dinámicos no son parte del negocio en vivo. Sin embargo, el service charge está en su apogeo. Se trata del monto adicional al precio de la entrada que agrega la distribuidora de entradas. Para los tickets de Paul McCartney y Lenny Kravitz, el costo de servicio de AccesoYa asciende al 15%, lo que representa una comisión significativamente mayor que la de Tickantel, la principal plataforma de venta de entradas en Uruguay, que ronda el 6%.

Liam-Noel-Gallagher-Oasis-2024.jpg

¿Viene Oasis a Latinoamérica?

“Oasis pone fin a años de especulaciones febriles con la confirmación de una esperada serie de conciertos en el Reino Unido e Irlanda que formarán parte de su gira Oasis Live ’25. Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Ven a verlo. No será televisado”. Con este comunicado, los hermanos Gallagher anunciaron que volvían a la carretera. También dejaron claro que en Europa solamente tocarán en las fechas anunciadas, que no van a presentarse en el Glastonbury el próximo año y que “la única manera de ver a la banda en vivo será en la gira Oasis Live 25 World Tour”.

Este dato abrió las especulaciones para una posible visita a Latinoamérica. Por ahora, lo que hay son especulaciones. “Ayer llamé a todos los que conozco y que pueden traer a Oasis a la Argentina. Uno me dijo que puede y dos me dijeron que no, que es imposible”, contó en su programa de radio el conocido locutor Mario Pergolini la semana pasada.

Oasis es un artista de Live Nation. En Argentina, el gigante de los conciertos posee el 51% de DF Entertainment, empresa dirigida por el empresario Diego Finkelstein, responsable de la franquicia local del Lollapalooza y de las últimas visitas al Río de la Plata de Taylor Swift, Coldplay, Roger Waters y Paul McCartney. En Brasil, Live Nation produce el Lollapalooza junto con C3 Presents, y el Rock in Rio, a través de Rock City. De ambas productoras es socio mayoritario. Hagan sus apuestas.