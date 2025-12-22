El rey Charles III dejó el protocolo para servirse “una pinta perfecta” de cerveza Guinness
En una visita a la nueva fábrica de Londres, el monarca se sirvió una pinta sin burbujas visibles, con la famosa cúpula cremosa y blanca sobresaliendo ligeramente del borde y una clara división visual entre el líquido negro intenso y la espuma
El monarca respetó los minutos de espera para que la cerveza se asiente antes de llenar la pinta.
Días antes de la Navidad, el rey Charles III demostró que también es capaz de moverse con soltura detrás de una barra de bar. Durante una visita a la nueva fábrica de cerveza Guinness en Londres, el monarca se animó a servir una pinta de Guinness y fue elogiado por lograr lo que los expertos definen como “una pinta perfecta”, sin burbujas visibles, con la famosa cúpula cremosa y blanca sobresaliendo ligeramente del borde y una clara división visual entre el líquido negro intenso y la espuma.
Guiado paso a paso por el embajador de la experiencia Guinness, Leo Ravina, el rey Charles sostuvo el vaso en el ángulo exacto de 45 grados, accionó la palanca con mano firme y se detuvo cuando la cerveza alcanzó los tres cuartos del vaso. Luego, respetó los dos minutos de espera para que la cerveza se asiente antes de llenar la pinta. “Eso es una pinta perfecta”, le dijo Ravina. “Si usted lo dice”, respondió el rey.
La pinta fue llevada luego a una máquina que imprimió en la espuma el mensaje “merry Christmas” usando tintas comestibles, antes de que el rey del Reino Unido probara la cerveza.
Mientras el rey Charles se corrió por unas horas del protocolo para degustar cervezas, otros miembros de la realeza europea mantuvieron la agenda llena de actividades que forman parte de la tradición navideña. Como cada año, la princesa Charlene de Mónaco repartió regalos y caramelos a los niños monegascos en el Palacio Real, una costumbre que une a la realeza con el pueblo y que inició hace décadas su madre, la princesa Grace.