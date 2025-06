El vape: el nuevo producto de la industria tabacalera que crea adicción en adolescentes

De esta estrategia de las tabacaleras no se escapa nadie, ni siquiera Uruguay, uno de los países modelo en el mundo en su política pública antitabaco. De hecho, según datos del Ministerio de Salud Pública ( MSP ), dados a conocer en 2022 y remarcados por la ministra Cristina Lustemberg días atrás, el 9,9% de los adolescentes entre 13 y 15 años usaron vapes­ en los últimos 30 días y tienen baja percepción de riesgo.

“Es una cifra que preocupa. Es algo que tenemos que monitorear de cerca porque en definitiva es muy parecida a la cifra que tenemos de adolescentes que fuman cigarrillos comunes”, dijo a Galería Laura Llambí, coordinadora del Programa Nacional de Control de Tabaco del MSP. Entre los adultos, la cifra de uso de vapeadores es bastante menor (3%) que la de fumadores de tabaco (20% aproximadamente). “Estos datos para nosotros son valiosísimos porque justamente lo que demuestra es que esto (los vapes) no es un problema de los adultos, sino que donde está el foco de marketing de las tabacaleras es en los adolescentes”, asegura Llambí.

Sin embargo, dicha meta quedó en entredicho con la aparición de los vapeadores, ya que si bien estos no contienen tabaco, sí pueden ser la puerta de entrada al mundo del cigarrillo tradicional, debido a su carga de nicotina, altamente adictiva. “A través de sus colores, su diseño, los saborizantes y la tecnología, estos dispositivos electrónicos están fuertemente dirigidos a los jóvenes. También a través del marketing digital por redes sociales, que utiliza la figura del influencer”, manifestó Llambí.

Al respecto, la jerarca mencionó cómo en pocos años, los vapes han ido evolucionando en diseño y tecnología. Hoy hay desde modelos descartables hasta aquellos que tienen videojuegos u otros que a través de Bluetooth permiten a los adolescentes manejar desde allí las redes sociales. “Tienen una lógica de actualización constante de las versiones como la que tienen los celulares o los videojuegos. Una lógica que al público adolescente llega mucho, pero no podemos olvidar que es un producto que está fabricado por la misma industria del tabaco, a través de la cual se les ofrece una puerta de entrada, pero con estética distinta”.

Los mensajes falaces y la falta de fiscalización

Si bien en Uruguay la venta, distribución e importación de dispositivos electrónicos (vapes y tabaco calentado) está prohibida desde 2009 (ver recuadro) y la medida que impide vapear en lugares cerrados es de 2017, lo cierto es que hoy acceder a un vape de contrabando es muy sencillo. Estos se comercializan por las redes sociales o PedidosYa y también en muchos comercios legalmente establecidos, ya que casi no existe fiscalización. De allí que para los adolescentes sea muy fácil conseguirlos.

Pero la falta de fiscalización no es el único problema, sino que los mensajes engañosos que circulan por las redes sociales han llevado a la población y, especialmente, a los jóvenes a tener una muy baja percepción de riesgo asociada a los vapes. En este sentido, Mauricio Minacapilli, coordinador de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Clínicas, recordó un estudio científico dado a conocer años atrás, que establecía que los vapes eran 95% más seguros que el cigarro convencional. No obstante, dicha investigación carecía de una base científica sólida, ya que se había tratado simplemente de una encuesta de percepción a especialistas en el tema. “No fue un estudio en animales ni en células ni en humanos ni en laboratorio, nada. Fue algo totalmente subjetivo, sin embargo, se divulgó por todos lados”, apuntó a Galería.

Muy por el contrario, Llambí resaltó que está científicamente comprobado que los vapes no son inocuos. “No solo porque la nicotina es altamente adictiva y produce dependencia, sino también porque está comprobado que el vapor que produce tiene compuestos que son carcinógenos y tóxicos”. Entre los riesgos de salud asociados, se encuentran las enfermedades respiratorias, cerebrovasculares y cardiovasculares, entre ellas el infarto agudo de miocardio. En tanto, Minacapilli llamó la atención sobre la enfermedad evali (Lesión Pulmonar Asociada al Uso de Cigarrillos Electrónicos o Vapeo, según su sigla en inglés), que consiste en una inflamación pulmonar causada por los componentes del aerosol. Esta inflamación provoca insuficiencia respiratoria y eventualmente la muerte. Como se trata de un producto nuevo, todavía no se han registrado casos de vapeadores con cáncer. Sin embargo, este dispositivo electrónico posee los mismos compuestos del cigarrillo que generan cáncer en los seres humanos.

vapes vapeadores.jpg

El experto también señaló los efectos nocivos que el vapeo puede causar en los vapeadores pasivos y aclaró que no es cierto que para ellos sea inofensivo. “Todos vemos que se usan en lugares cerrados, pero está demostrado en estudios celulares, en animales y en el aire, que el vapeo de segunda mano produce daño. El tema es que, a diferencia del cigarrillo común, no es molesto. El vapeo tiene un olor agradable, frutal, como si fuera un aromatizante de ambiente, tanto que a veces ni te das cuenta”.

Adolescentes adictos y padres inmaduros

Precisamente el sabor es uno de los atributos que más atrae a los adolescentes, los invita a probar y antes de que se den cuenta se convierten en adictos. De hecho, se sabe que los adolescentes son propensos a generar adicción más rápidamente que los adultos. “Se trata de un factor biológico. El cerebro del adolescente aún está en desarrollo, no es un cerebro maduro, por eso es mucho más permeable y sensible a todo lo que sean sustancias, en este caso, la nicotina”, explicó Minacapilli.

Consultado al respecto, el psicólogo Álvaro­ Alcuri coincidió con el hecho de que al tener un cerebro en formación, el adolescente tiene más riesgo de caer en adicciones. No obstante, resaltó que esta etapa también se trata de “la última oportunidad” que tienen los padres de fortalecer la personalidad de sus hijos para que estos tomen buenas decisiones en el futuro.

En este sentido, alertó a los padres sobre la manera en que están educando a sus hijos y señaló que allí está la clave para evitar las adicciones. “No genera adicción lo que tú consumas. El principal ingrediente de la adicción es tu personalidad no integrada, tu intolerancia a la frustración, tu ansiedad trasladada al consumo. Hay personas que toman alcohol y no son adictas. Por eso, es tan importante educar la personalidad para que no sea frágil, poco integrada o inmadura. Ese tipo de personalidad se puede hacer adicta a cualquier droga”.

Alcuri también mostró preocupación porque, a su entender, a los adultos actuales “les está costando educar estas cosas”. “Muchas veces, ellos mismos tampoco saben consumir con medida y tienen sus propias adicciones. Veo a los adultos de este tiempo bastante más negligentes, menos responsables y más inmaduros que hace 30 años. No se dan cuenta de que ellos son el principal modelo para sus hijos. Si vos sos un mal modelo, el principal ingrediente equivocado en la educación de tus hijos sos vos”.

Llambí, por su parte, destacó el camino elegido por Uruguay y otros 34 países de prohibir­ la importación, distribución y venta de estos dispositivos, como medida para proteger a niños y adolescentes. “En aquellos países donde han decidido liberalizar esto, las cifras de consumo en jóvenes son altísimas”. A modo de ejemplo, mencionó el caso de Reino Unido, donde el 35% de los jóvenes vapean. A su vez, de ese 35%, el 45% hacen switch de consumo dual, es decir, fuman y vapean, lo que aún es más dañino. “Entonces, el camino que eligió Uruguay no es una quijotada ni un capricho. Está basado en evidencia y es una línea regulatoria que propone la OMS”.

Nuevas medidas del MSP

“El tabaquismo constituye la primera causa de muerte evitable en Uruguay y en el mundo. En el mundo mueren ocho millones de personas cada año por fumar; en Uruguay, 18 personas por día”, dijo Lustemberg días atrás en el marco del Día Mundial sin Tabaco. Ese mismo día anunció una serie de medidas destinadas a reforzar la política nacional contra el tabaco y el vapeo. Entre ellas, anunció el reforzamiento de la fiscalización, con el objetivo de hacer cumplir la normativa, tanto dentro del territorio nacional como en la frontera. Al respecto, Llambí subrayó que en la administración pasada el número de inspecciones fue bastante menor que en años anteriores, pasando de 8.000 en 2018 a 3.000 en 2024. “Hay comercios legalmente establecidos que deberían cumplir con todas las de la ley y no lo hacen. No deberían vender algo que claramente lo adquieren de contrabando y es ilegal, como el vape”.

La jerarca también se refirió al control del vapeo en lugares cerrados y señaló que en estos casos lo importante es el control social, tal como pasó en 2006, cuando se prohibió fumar en espacios cerrados. “En ese entonces no había un inspector al lado de cada fumador, en cada oficina, en cada lugar, había un control social. Esa conciencia ciudadana es importante porque estamos hablando de niños y adolescentes”.

cigarrillos-electronicos vapes vapeadores.jpg

En este sentido, anunció también la implementación de la Encuesta Mundial sobre el Tabaco en Jóvenes, con el objetivo de tener datos actualizados sobre su consumo. Esta encuesta permitirá tener una mirada más amplia sobre el vapeo en adolescentes, ya que actualmente el único dato con el que se cuenta es el de la encuesta realizada en 2017, cuyos datos se dieron a conocer en 2022. A partir de los nuevos resultados que se recojan, se buscará tomar medidas educativas y realizar campañas de concientización sobre el vapeo, que permitirán ese control social que tanto se necesita.

De hecho, este año en el marco del Día Mundial sin Tabaco, el Hospital de Clínicas realizó una campaña de concientización en redes sociales especialmente destinada a los jóvenes. Con el hashtag de la OMS (#desenmascararelatractivo­) y a través de videos cortos, que iniciaban con una pregunta, estudiantes de Medicina daban respuesta a las interrogantes más comunes con datos científicos, pero en lenguaje llano y sencillo. A la vez, el MSP, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, la Junta Nacional de Drogas y la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer, entre otros, lanzaron también por redes sociales la campaña Los Colores del Daño. Mediante imágenes llenas de colores atractivos, que simulan ser los de un estudio de anatomía patológica a los pulmones, la campaña, que también sumó el hashtag de la OMS, buscó comparar esos colores con los de un vape y concientizar sobre los daños que estos pueden causar, ya que cuando en un estudio de este tipo aparecen los colores rosado, violeta o azulado, muchas veces es señal de la existencia de un tumor. “Los vapes son atractivos, son coloridos, son tecnológicos, pero la verdad detrás de ellos es muy oscura”, sentenció Llambí.

Derogación de dos decretos “regresivos”

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, también anunció la derogación de los decretos 87/021 y 282/022 del gobierno de Luis Lacalle Pou, que habían flexibilizado la normativa de control de tabaco. El primero, del año 2021, habilitaba la venta, distribución e importación de productos de tabaco calentado, un dispositivo electrónico que, a diferencia de los vapes, contiene tabaco. Al calentarlo produce un aerosol que contiene nicotina y otros compuestos, pero no humo ni ceniza. El segundo, del año 2022, debilitaba el empaquetado neutro de las cajillas.

“Consideramos que el decreto 87/021 fue un paso atrás en la política antitabaco de nuestro país, porque de alguna manera flexibilizó la normativa: en vez de estar todos igualmente prohibidos, había un tipo que estaba permitido. Eso siempre da lugar a que los consumidores finales piensen que hay un producto que es menos nocivo que el otro y se genere confusión”, aseguró Llambí. Incluso, señaló que desde una perspectiva de derechos humanos se puede considerar una medida “regresiva”, porque cuando un país da determinada protección a la salud está obligado a mantenerla.