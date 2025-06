Un proyecto forestal uruguayo está en el centro de una demanda por ‘greenwashing’ contra una tabacalera

La compañía British American Tobacco (BAT) y algunas de sus subsidiarias enfrentan una demanda colectiva por US$ 5 millones en California, presentada por consumidores de su principal producto de vapeo, según documentos judiciales analizados por Búsqueda. La demanda, presentada días atrás, se centra en las afirmaciones sobre sostenibilidad realizadas por el gigante del tabaco respecto a la línea Vuse, un producto que fue comercializado como “la primera marca de vaporizadores neutra en carbono del mundo” y que, sostienen, no cumple con esos estándares ecológicos. Los detalles de esa demanda fueron publicados el 4 de junio por The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), de Estados Unidos.