En Uruguay se registran cada día cinco casos nuevos de cáncer de mama

El cáncer de mama es el tumor más frecuente y el más mortal en mujeres a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), y tiene gran incidencia en Latinoamérica debido a las desigualdades para acceder a los recursos. Los casos de esta enfermedad están aumentando en todo el mundo y en América se espera que para 2030 se incrementen con más de 500.000 casos nuevos y unas 130.000 muertes.

Uruguay no es ajeno a esta realidad. Según las últimas cifras difundidas por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer (CHLCC), en el país el cáncer de mama ocupa el primer lugar. Cada año se registran más de 2.000 casos, es decir, cinco nuevos cada día. En hombres se registran 19 casos en promedio al año, lo que representa el 1% del total de los casos registrados en ambos sexos. A su vez, se estima que una de cada 11 mujeres podría desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida.

En cuanto a la mortalidad, unas 700 mujeres, en promedio, fallecen cada año por esta causa: dos cada día. Pero desde la década de los años 90 esa cifra viene en descenso y, desde la CHLCC se advierte que cuanto antes se detecte, más fácil será de tratar. La mayoría de las mujeres que padecen cáncer de mama pueden mejorar y retoman su vida cotidiana.

La detección precoz y el acceso a tratamientos efectivos sigue siendo un reto en países con recursos limitados. La OMS asegura que en entornos con sistemas de salud débiles la prioridad debe ser el diagnóstico temprano de las mujeres con síntomas y el tratamiento oportuno a quienes sufren la enfermedad, ya que los programas organizados de cribado poblacional (pruebas diagnósticas a personas sanas para detectar enfermedades de forma precoz) con mamografía pueden no ser viables ni rentables.

En 2022, se diagnosticaron en todo el mundo 2,3 millones de casos en mujeres y se registraron 670.000 muertes por este cáncer. El objetivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS es reducir la mortalidad mundial en un 2,5% anual, evitando así 2,5 millones de muertes desde 2020 hasta 2040.

En los países de altos ingresos el pronóstico después de una detección de cáncer de mama registra mejoras drásticas y la mortalidad disminuyó un 40% entre 1980 y 2020, tras la aplicación de programas de detección temprana y protocolos de tratamiento estandarizados.

Pero según un nuevo informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), una rama de la OMS, se prevé que el número de casos de cáncer de mama aumente un 38% de aquí a 2050 y las muertes anuales crezcan un 68%. El incremento de la incidencia se debe al aumento poblacional, el envejecimiento de la población, el cambio de los hábitos reproductivos de las mujeres y la exposición a factores de riesgo como la obesidad y el sedentarismo.

Cancer de mama lazo rosa (1).jpeg

El lazo rosa

El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, para concientizar sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad, una fecha establecida por la OMS en 1988. Durante todo el mes, muchas organizaciones reclaman más recursos para investigar la enfermedad. En esta lucha, el lazo rosa se convirtió en un emblema. Sin embargo, una curiosidad es que su color original no siempre fue este. Antes era el naranja.

Fue Charlotte Haley, una mujer de 68 años, que diseñó el lazo naranja por primera vez en 1991 para reivindicar una mayor investigación contra el cáncer de mama que afectaba a varias mujeres de su familia. Haley cosía lazos naranjas en su salón de Boston, Estados Unidos, unidos a una carta que repartía por las calles y enviaba a las autoridades en la que reclamaba al Gobierno de Estados Unidos una mayor inversión en la investigación de esta enfermedad.

La iniciativa comenzó a tomar notoriedad y al año siguiente, la revista de salud Self quiso dar un paso más allá. Su editora Alexandra Penny le propuso a Haley usar sus lazos en uno de sus números. Sin embargo, Haley rechazó la oferta porque temía que su proyecto se convirtiera en algo demasiado comercial.

Por motivos legales, la revista decidió usar el lazo, pero de color rosa y más tarde, la compañía de cosméticos Estée Lauder se unió a la iniciativa del lazo rosa, que terminó por convertirse en el símbolo mundial contra esta enfermedad.

En base a EFE e información publicada por la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer de Uruguay.