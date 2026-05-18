Encanto al alma presenta un espectáculo de teatro con títeres, canciones y juegos interactivos

El nuevo espectáculo del grupo musical Encanto al alma combina teatro, títeres, canciones y juegos interactivos. Enfocado en la sanación ambiental y la empatía, En busca del dragón azul trata sobre una misión urgente para salvar al planeta Tierra.
Enfocada en la sanación ambiental y la empatía, En busca del dragón azul trata sobre una misión urgente para salvar al planeta Tierra
El nuevo espectáculo del grupo musical Encanto al alma combina teatro, títeres, canciones y juegos interactivos. Enfocado en la sanación ambiental y la empatía, En busca del dragón azul trata sobre una misión urgente para salvar al planeta Tierra.
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Con las clásicas canciones de Encanto al alma, como El abrazo y Zapatitos para un Gigante, la obra reflexiona con ternura y humor acerca de temáticas como la cooperación y el valor de cada persona, mientras se embarca en un viaje de aventuras, desafíos y aprendizajes junto a seres míticos como el Hada Kurulairú, la Sirena Serena y el Gigante.
El espectáculo es para toda la familia y se enfoca principalmente en niños de dos a 10 años.
Sábado 23 y domingo 24 de mayo, a las 15 y 17 horas en sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta.