Estrenos y escándalos en Hollywood: Lady Gaga para Merlina, Sydney Sweeney para una campaña de jeans

En una misma semana, Netflix lanzó la segunda temporada de Merlina, de Tim Burton, y la actriz de Americana fue protagonista de un polémico debate sociocultural

Las actrices Sydney Sweeney y Halsey (Ashley Nicolette Frangipane) con el también actor Simon Rex en la proyección especial de la película Americana en Los Ángeles, que significó el regreso público de Sweeney tras la polémica campaña publicitaria que protagonizó para American Eagle

Las actrices Sydney Sweeney y Halsey (Ashley Nicolette Frangipane) con el también actor Simon Rex en la proyección especial de la película Americana en Los Ángeles, que significó el regreso público de Sweeney tras la polémica campaña publicitaria que protagonizó para American Eagle

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El entretenimiento en agosto comenzó marcado por nuevas entregas y viejas polémicas. Por un lado, Netflix lanzó la segunda temporada de la serie de Tim Burton Merlina, consolidando a Jenna Ortega como la protagonista, con la participación especial de Lady Gaga en el papel de la misteriosa profesora Rosaline Rotwood.

Tim Burton Merlina nETFLIX
Tim Burton y las actrices Jenna Ortega y Emma Myers durante una conferencia de prensa en el Hotel Four Seasons por el lanzamiento de la segunda temporada de Merlina en Netflix

Tim Burton y las actrices Jenna Ortega y Emma Myers durante una conferencia de prensa en el Hotel Four Seasons por el lanzamiento de la segunda temporada de Merlina en Netflix

Merlina Addams sigue aprendiendo sobre sus poderes psíquicos, mientras resuelve asesinatos dentro de la Academia Nevermore y descubre secretos familiares. Mientras tanto, en el mundo real, en Los Ángeles, una première especial de Americana —la película de suspenso escrita y dirigida por Tony Tost— en The Desert 5 Spot significó el regreso público de la actriz Sydney Sweeney tras la polémica campaña publicitaria que protagonizó para American Eagle.

Embed

La controversia la disparó el eslogan “Sydney Sweeney has great jeans” —Sydney Sweeney tiene unos jeans (que en inglés suena igual que genes) geniales—, que muchos interpretaron como un mensaje con tintes eugenésicos y eurocéntricos, polémica que creció al revelarse su afiliación política republicana. La figura de Sweeney, más allá de lo actoral, se está viendo atravesada por debates sociales, culturales y políticos.

