¿Fin de la corrección política?

Leo en diversos medios extranjeros que se vislumbra el fin del movimiento woke. En España­ la palabra woke —que, según el Diccionario­ de Oxford, significa “estar alerta y consciente de temas sociales y políticos, en especial el racismo”— nunca ha hecho demasiada fortuna. Entre nosotros usamos más la expresión corrección política para denominar la corriente de pensamiento de quienes dicen estar vigilantes y alertas no solo contra el racismo. También contra el machismo, el sexismo, la LGTBIfobia, etcétera­.

Otro de los logros del wokismo, esta vez en el campo de la política, son leyes tan igualitarias y socialmente deseables como la del solo­ sí es sí o la ley trans, que tiene el curioso mérito de haber logrado enfrentar a diversas facciones del feminismo. No caben en este artículo todas las tiranías que propugna la corrección política, cuya tribalización pone en peligro la libertad de expresión y también el principio de igualdad al otorgar derechos diferenciales a algunas personas por cuestión de género o raza. Además, no creo que sea necesario, seguro que ustedes a estas alturas las conocen y posiblemente incluso las hayan sufrido.

Una segunda razón posible es la toma de conciencia por parte de intelectuales, artistas y líderes de opinión de que el wokismo no solo es el peor enemigo de la libertad individual y de la igualdad de oportunidades, sino que también coarta y limita la creatividad. Pero lo que realmente está poniendo al wokismo entre las cuerdas es… la economía, estúpido. Así lo ha podido comprobar, por ejemplo, el imperio Disney, que en un año ha visto sus acciones desplomarse un 60%. Un tiempo atrás Karey Burke, pieza fundamental de la compañía, anunció su intención de conseguir que para 2022 la mitad de sus personajes de animación fueran LGTBQ+ y pertenecientes a minorías étnicas. Burke argumentó que ella era madre de dos hijos queer, uno transgénero y otro pansexual, y que el mundo iba por ahí, pero el público no parece estar del todo de acuerdo. Las tres últimas películas creadas bajo esta consigna han sido rotundos fracasos, quizá porque, como explicó un destacado profesor de Economía­, “la ideología metida en negocios no es un buen negocio”. Y también porque —y aquí viene la obviedad de Perogrullo que le ha costado miles de millones a Disney— “no todo el mundo piensa como la señora Burke”.