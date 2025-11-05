Isabel Preysler sobre Vargas Llosa: “Pude conocer su verdadera personalidad, con aspectos que mucha gente ignora, porque conseguía ocultarlos”

Tras alimentar durante años, con sus relaciones amorosas y sentimentales, la revistas del corazón, Isabel Preysler decidió dar a conocer su versión personal sobre los momentos que marcaron su vida y la hicieron ser quien es hoy. Así, el pasado 22 de octubre, en el hotel Mandarin Oriental Ritz, uno de los más exclusivos de Madrid , presentó el libro Mi verdadera historia, el mismo día en que salía a la venta en las principales librerías europeas.

En su autobiografía de 16 capítulos, la filipina cuenta su verdad sobre sus tres matrimonios (con Julio Iglesias, Carlos Falcó y Miguel Boyer) y su relación de pareja con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa , fallecido en abril pasado y de quien no se pudo despedir, dado que los hijos del escritor no se lo permitieron. También relata los momentos más importantes de su vida, muchos de ellos marcados por sus hijos: Chabeli, Julio y Enrique Iglesias, Tamara Falcó y Ana Boyer.

“Se han dicho tantas cosas falsas sobre mí a lo largo de los años, sin que me molestara en desmentirlas, que he decidido hacerlo ahora”, señaló Preysler en una entrevista concedida a la revista ¡Hola!, previa al lanzamiento del libro. El objetivo de la autobiografía es que sus nietos, a quienes la dedica, conozcan su historia real.

Preysler llegó a España en 1970, siendo muy joven, y en 1971 se casó con el cantante Julio Iglesias. Desde entonces se convirtió en uno de los personajes más conocidos de la prensa rosa española. Sin embargo, sus recuerdos no señalan el día de su boda como uno de los más felices de su vida, más bien todo lo contrario. “Dieron por hecho que eran lágrimas de felicidad, como las de esas novias que no pueden contener la emoción. Pero la realidad era diferente: a los 20 años, recién estrenada mi independencia y mi libertad en el Madrid de los 70 al que acababa de llegar, el matrimonio y la maternidad no entraban en mis planes”, expresa en su libro. Sin embargo, la joven filipina no tenía muchas opciones, ya que ella y su novio sabían que estaba embarazada de su primer hijo. “En aquella época no existía otra posibilidad que la de celebrar esa boda precipitada que se suponía iba a unir nuestras vidas para siempre”.

Si la boda no fue un día feliz, al parecer menos lo fueron los años de matrimonio, marcados por las infidelidades del cantante y sus constantes viajes por el mundo debido a su carrera musical. “Al final, nuestra vida conyugal se limitaba a las postales de los diferentes países que Julio visitaba en sus giras y al teléfono, porque sus ausencias eran cada vez más largas y sus éxitos musicales cada vez más importantes”. Más adelante agrega: “Para complacerle, me olvidé de mí y me convertí en su ideal de mujer. Mi aspiración era aportarle tranquilidad y que nuestra relación no interfiriese en su trabajo. De esa manera, el mundo de Julio se iba ensanchando y el mío se iba reduciendo a las cuatro paredes de nuestro hogar”. Finalmente, en 1978 la pareja resolvió separarse y lo anunció mediante un comunicado.

La socialité revela que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando, por seguridad, luego del secuestro de Julio Iglesias Puga­, padre del cantante, debió separarse de sus tres hijos. En ese momento, tanto ella como el músico resolvieron que lo más seguro era que los tres se fueran a vivir con él a Miami. “El día que mis hijos se fueron asumí, mientras se me desgarraba el alma, que sería por mucho tiempo, pero jamás creí que iba a ser para siempre. Aunque la distancia nunca ha dejado de dolernos, hemos aprendido a valorar las ventajas de contar, afortunadamente, con lo mejor de ambos mundos”.

Una infidelidad y el gran amor

Dos años después de la separación de Iglesias, Preysler se casaba en segundas nupcias con el marqués Carlos Falcó. “Fue fundamentalmente un hombre lleno de bondad que procuró, a lo largo de su vida, hacer feliz a la gente que le rodeaba. Los que tuvimos la suerte de conocerlo no le olvidaremos nunca”, escribe en su autobiografía. Con él tuvo una hija, Tamara Falcó. Sin embargo, por aquellos años se cruzó en su camino Miguel Boyer, quien había sido ministro de Economía de España durante el gobierno de Felipe González, y el matrimonio con Falcó se hizo trizas.

“Miguel y yo nos habíamos enamorado. Había ocurrido sin que ninguno de los dos lo planeáramos y, desde luego, sin querer provocar ningún sufrimiento. Evidentemente, no pude evitar que Carlos se sintiera traicionado y dolido al enterarse de nuestra relación. Tuvimos una conversación tensa y triste, comprendimos que nuestro matrimonio había terminado y nuestro mundo se rompió en mil pedazos”.

Aunque en la presentación de su autobiografía Preysler afirmó que su “gran amor fue Miguel Boyer”, en el libro también reconoce que en ese, su tercer matrimonio, el que duró más años, desde 1988 hasta 2014, no todo fue color de rosa. “Tenía la ridícula obsesión de pensar y creer que todo el mundo se enamoraba de mí. Con los años, los celos se acrecentaron. No podía soportar que me riera con alguien que no fuera él. En una ocasión le rogué que acudiera al psiquiatra para solucionarlo”. Con Boyer tuvo una hija, Ana Boyer. El matrimonio duró hasta la muerte de él, en 2014.

Las cartas de la felicidad

Una de las declaraciones más fuertes que Preysler hizo durante la presentación tiene que ver con la relación que mantuvo con Vargas­ Llosa­ y con lo que se dijo luego de su muerte. “Me llena de perplejidad y aún no consigo entender el empeño de su entorno por intentar hacer creer a todo el mundo que Mario­ fue desgraciado a mi lado”, aseguró. Para desmentir estos rumores, contó que decidió publicar en el libro algunas de las cartas que el premio Nobel le escribió durante sus ocho años de relación. “Las cartas son mías y puedo publicarlas para demostrar que él era feliz conmigo”.

“Nunca imaginé que me harías tanta falta, que, en tan poco tiempo, te hubieras vuelto alguien tan imprescindible y querido en mi vida”, dice una de las primeras cartas publicadas, fechada el 21 de marzo de 2015. En otra, de febrero de 2018, Vargas Llosa escribió: “Te quiero mucho, cada día más y, ahora, además del apasionamiento casi adolescente que sentí por ti desde la primera vez que te vi, mi amor es también más sereno y profundo, apoyado en la complicidad que ha ido surgiendo de los días y las horas compartidas”. En otra, de 2022, se despide de Preysler diciendo: “Porque te quiero mucho y te querré siempre, hasta el último día”.

La socialité también publicó la carta con la que puso punto final a la relación con el escritor. “Lo que de verdad hace imposible la convivencia es la mala educación y tú estás muy mal educado. (...) Te reproché entonces tu egoísmo y tu mala educación, a pesar de que debido a tu soberbia ni siquiera me pediste perdón”. Al parecer, la relación con el premio Nobel también tuvo su lado oscuro. De hecho, en el libro Preysler afirma: “Conviví con él casi ocho años y pude conocer su parte más humana, más cotidiana, su verdadera personalidad, muy compleja, con aspectos que mucha gente ignora, porque conseguía ocultarlos”.