    jueves 30 de octubre de 2025

    Enzo Vogrincic consolida su vínculo con Netflix y protagonizará una serie que adaptará un libro de Philip K. Dick

    La guionista uruguaya Laura Santullo también integra el equipo de El futuro es nuestro, primera adaptación al español del escritor de ciencia ficción

    Enzo Vogrincic encabezará el elenco de la serie El futuro es nuestro.

    Enzo Vogrincic encabezará el elenco de la serie El futuro es nuestro.

    FOTO

    Alan Roskyn - Netflix
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Netflix anunció la producción de El futuro es nuestro, una miniserie distópica de ocho episodios que adaptará por primera vez al español una obra del escritor estadounidense Philip K. Dick. El proyecto consolida el vínculo entre la plataforma y el actor uruguayo Enzo Vogrincic, quien, tras su protagónico en La sociedad de la nieve (2023), se posicionó como la figura emergente del elenco con mayor proyección internacional.

    La serie se basará en la novela The World Jones Made y tendrá al cineasta español Mateo Gil como responsable creativo, acompañado por los brasileños Vicente Amorim y Daniel Rezende y el argentino Jesús Braceras. Entre los guionistas figuran la uruguaya Laura Santullo, Camila Brugés Gómez y Kyzza Terrazas. La producción estará a cargo de K&S Films, productora responsable de El Eternauta, junto a Electric Shepherd Productions, la compañía que administra el legado de Philip K. Dick.

    La historia transcurre en 2047, cuando una coalición sudamericana llamada FedSur aplica medidas extremas tras un colapso ecológico. Vogrincic interpretará a Hugo Crussí, un policía que investiga el origen de una voz capaz de predecir el futuro, encarnada por el predicador Jonás Flores (Emiliano Zurita). El elenco se completa con Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi, entre otros intérpretes de la región.

    En declaraciones incluidas en el comunicado oficial, Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos de Netflix para Latinoamérica, sostuvo que el proyecto “mostrará a Latinoamérica como fuerza de resistencia en el nuevo orden”. Isa Dick Hackett, hija del autor, definió la adaptación como “ingeniosa y audaz” en su manera de preservar la esencia original.

    El anuncio coincide con un período de fuerte exposición mediática para Vogrincic, vinculado a la presentación de su libro La muerte del personaje en la última Feria Internacional del Libro de Montevideo. En entrevistas con medios locales, el actor repasó varios proyectos en desarrollo —entre ellos un rodaje de siete meses en Buenos Aires, que ahora se confirma como El futuro es nuestro—, además de una biografía dramática sobre Alfredo Zitarrosa, la miniserie El abuso sobre Eleuterio Fernández Huidobro, un proyecto del uruguayo César Charlone y el brasileño Fernando Meirelle y otras propuestas aún en evaluación.

