Jane Austen, premio Nobel de economía

Nunca pensé que vería una publicación económica glosando la clarividencia mercantil y monetaria de Jane Austen, una escritora que lo único que se propuso fue contar lo que veía a su alrededor con inteligencia y perspicacia

Hace unas semanas, y bajo el elocuente título de “Céntimos y sensibilidad”, el semanario The Economist dedicaba un largo artículo a la autora de Orgullo y prejuicio presentándola como una gurú de la economía. Como saben, en las últimas décadas Austen ha trascendido su condición de gran escritora para convertirse en un fenómeno de masas. Miles de personas peregrinan cada año a Bath o a Chawton en busca de sus escenarios, sus paisajes, sus personajes. Alrededor de su obra se han escrito libros con temas tan diversos como la psicología según Jane Austen, la urbanidad según Jane Austen, el feminismo según Jane Austen, la vida sana, la gastronomía, el amor y otras muchas disciplinas. Cuando una autora o autor se convierte en un fenómeno social ocurren estas cosas, pero nunca pensé que vería una publicación económica glosando la clarividencia mercantil y monetaria de alguien que lo único que se propuso fue contar lo que veía a su alrededor con inteligencia y perspicacia. Los que conocen su obra saben que el dinero es casi un personaje más en sus novelas. Tal es su omnipresencia que una de las formas que ella usa para describir a alguien es citar cuánto tiene de renta al año. Sus personajes menos pudientes, por ejemplo, como los padres de Fanny Price, parienta pobre protagonista de Mansfield Park, apenas alcanzan las cien libras. En el otro extremo de la escala tenemos al guapísimo Mr. Darcy, de Orgullo y prejuicio, que disfruta de una renta anual de 10.000 £ (alrededor de 2 millones de libras actuales). A pesar de esta omnipresencia, el dinero no tiene la última palabra en sus novelas. Pero aún así, Austen deja claro que si bien no es garantía de felicidad, el dinero es necesario. Hija de clérigo de la Iglesia de Inglaterra de escasos medios, educada esmeradamente pero sin fortuna personal, sabía de la importancia del dinero. No solo a la hora de encontrar marido, única salida “profesional”, digamos, de una mujer a finales del siglo XVIII. También y sobre todo para obtener y mantener respetabilidad social. Pragmática en extremo, Austen no se hace trampas en el solitario. En su obra, amor y dinero están relacionados, lo demás no es literatura sino novelitas rosa.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

A pesar de esta omnipresencia, el dinero no tiene la última palabra en sus novelas. Pero aún así, Austen deja claro que si bien no es garantía de felicidad, el dinero es necesario. Hija de clérigo de la Iglesia de Inglaterra de escasos medios, educada esmeradamente pero sin fortuna personal, sabía de la importancia del dinero.