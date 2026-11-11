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Justin Timberlake y su sobrina en el desfile de moda anual de la Fundación Global del Síndrome de Down

Hace dos años fue Jessica Biel quien apareció junto a Zaya en el desfile de moda. En aquel momento la actriz era embajadora de la fundación

“Cada persona con síndrome de Down merece la oportunidad de alcanzar su máximo potencial”, dijo Timberlake en un comunicado compartido por la Fundación Global del Síndrome de Down.

“Cada persona con síndrome de Down merece la oportunidad de alcanzar su máximo potencial”, dijo Timberlake en un comunicado compartido por la Fundación Global del Síndrome de Down.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Justin Timberlake copó la pasarela en Denver junto a su sobrina de siete años, Zaya, en el desfile de moda anual de la Fundación Global del Síndrome de Down.

La niña es hija de Justin Biel, hermano de su esposa, Jessica Biel, y su esposa Rose. “Anoche caminamos junto a mi hermosa sobrina Zaya por la pasarela de Global Down Syndrome. ¡Tío orgulloso!”, escribió el cantante para acompañar una historia de Instagram junto a la niña.

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Zaya, de siete años, desfiló tomada de la mano de su tío, Justin Timberlake y acompañada de sus dos primos, Silas y Phineas.

Zaya, de siete años, desfiló tomada de la mano de su tío, Justin Timberlake y acompañada de sus dos primos, Silas y Phineas.

“Cada persona con síndrome de Down merece la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, y por eso el trabajo de la fundación significa tanto para nuestra familia”, dijo en un comunicado compartido por la organización sin fines de lucro.

En las fotos se la ve a Zaya con un vestido de lunares blanco y negro y botas con flecos, tomando las manos de su tío y su primo Silas mientras los tres caminaban sonrientes por la pasarela.

Además de su tío y primos, al desfile asistieron los padres de Zaya, Justin y Rose Biel.

Además de su tío y primos, al desfile asistieron los padres de Zaya, Justin y Rose Biel.

Tras el evento se viralizaron videos en los que se la ve a ella trepando a los brazos de su tío mientras saludan a la multitud. “Ella se sabe mover. Quizás su tío Justin le haya enseñado algunos pasos y su tía Jessica también”, dijo el presentador del desfile.

Hace dos años fue Jessica Biel quien apareció junto a Zaya en el desfile de moda. En aquel momento la actriz era embajadora de la fundación.

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