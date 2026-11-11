Justin Timberlake y su sobrina en el desfile de moda anual de la Fundación Global del Síndrome de Down

Justin Timberlake copó la pasarela en Denver junto a su sobrina de siete años, Zaya, en el desfile de moda anual de la Fundación Global del Síndrome de Down.
Hace dos años fue Jessica Biel quien apareció junto a Zaya en el desfile de moda. En aquel momento la actriz era embajadora de la fundación
Justin Timberlake copó la pasarela en Denver junto a su sobrina de siete años, Zaya, en el desfile de moda anual de la Fundación Global del Síndrome de Down.
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La niña es hija de Justin Biel, hermano de su esposa, Jessica Biel, y su esposa Rose. “Anoche caminamos junto a mi hermosa sobrina Zaya por la pasarela de Global Down Syndrome. ¡Tío orgulloso!”, escribió el cantante para acompañar una historia de Instagram junto a la niña.
“Cada persona con síndrome de Down merece la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, y por eso el trabajo de la fundación significa tanto para nuestra familia”, dijo en un comunicado compartido por la organización sin fines de lucro.
En las fotos se la ve a Zaya con un vestido de lunares blanco y negro y botas con flecos, tomando las manos de su tío y su primo Silas mientras los tres caminaban sonrientes por la pasarela.
Tras el evento se viralizaron videos en los que se la ve a ella trepando a los brazos de su tío mientras saludan a la multitud. “Ella se sabe mover. Quizás su tío Justin le haya enseñado algunos pasos y su tía Jessica también”, dijo el presentador del desfile.
Hace dos años fue Jessica Biel quien apareció junto a Zaya en el desfile de moda. En aquel momento la actriz era embajadora de la fundación.