Diseño de Interfaces y Diseño y Producción de Videojuegos: las nuevas apuestas académicas de ORT

En respuesta a las transformaciones que atraviesan el mundo del diseño digital y los videojuegos, la Facultad de Diseño de la Universidad ORT Uruguay lanzó dos nuevas carreras cortas: Diseño de Interfaces y Diseño y Producción de Videojuegos. Ambas formaciones, de dos años de duración y modalidad presencial, buscan ofrecer una alternativa ágil y profesional para quienes desean incorporarse rápidamente a un sector en expansión.

Alejandro Erramún, coordinador académico de estas propuestas, explica cómo surgieron, qué habilidades buscan desarrollar y de qué manera dialogan con las demandas actuales del mercado.

—Tenemos una trayectoria de 15 años trabajando con dos licenciaturas: la Licenciatura en Diseño Multimedia y la Licenciatura en Animación y Videojuegos, que son justamente las carreras que coordino académicamente.

A partir de la experiencia adquirida con estas formaciones y del análisis de la evolución del mercado nacional, hemos identificado una nueva necesidad. En los últimos años, tanto a nivel global como local, los campos del diseño de interfaces (UI), la experiencia de usuario (UX) y el desarrollo de videojuegos han experimentado un notable crecimiento y una profunda transformación. Esto nos llevó a reconocer la importancia de ofrecer una formación académica formal en estas áreas.

Comenzamos entonces a analizar la posibilidad de desarrollar programas más breves, orientados a personas que buscan capacitarse de forma ágil y acceder rápidamente al mercado laboral. En nuestras licenciaturas ya contamos con un 98 % de inserción laboral, pero sabemos que hay quienes necesitan alternativas más cortas. En la Facultad de Diseño todas las carreras se dictan de manera presencial, ya que consideramos que el aprendizaje práctico es fundamental.

En definitiva, identificamos que en Uruguay aún no existía una oferta de este tipo y decidimos cubrir esa necesidad, formando profesionales capaces de integrarse al mercado laboral en poco tiempo, con una sólida base en investigación, diseño y experiencia de usuario.

—¿Cuál es el valor de estas carreras frente a otras formaciones que pueda haber en Uruguay o en la región?

—No hay una propuesta similar. Formación formal y presencial no existe; la mayoría son cursos online, y además suelen ser programas cortos (de tres, cuatro, seis u ocho meses). En nuestro caso, se trata de una formación integral de dos años, con clases cuatro veces por semana, en la que buscamos brindar todas las herramientas posibles desde el inicio.

Si hablamos de diseño y producción de videojuegos, quien quiera ingresar a una empresa debe conocer sus distintas áreas: diseño, que define historia, niveles y balance; producción, que organiza el equipo y el pipeline, y luego arte, programación y sonido. Hacer un videojuego es como hacer una película, y para entender la industria trabajamos con CAVI, el clúster de videojuegos en Uruguay. Una encuesta mostró que en promedio los equipos están compuestos por 28 % de artistas, entre 26 y 28 % de programadores y 25 % de diseño y producción.

Nuestra carrera apunta a quienes no quieren dedicarse al arte ni a la programación, sino a idear, prototipar y gestionar un juego, con nociones básicas de animación y programación, además de un fuerte enfoque en metodologías ágiles y emprendimiento. Comienza con la lógica de juegos de mesa, avanza hacia videojuegos 2D y 3D, y finalmente a videojuegos narrativos, enseñando también cómo nivelar la dificultad y motivar al jugador. Así, los estudiantes aprenden a llevar una idea desde la concepción hasta su ejecución, preparándose para integrarse al mercado laboral o crear su propio proyecto.

—¿Qué herramientas y habilidades se espera que tengan los estudiantes al graduarse?

—En la carrera de Diseño de Interfaces, los estudiantes se gradúan con habilidades de investigación de usuarios, prototipado —principalmente con herramientas como Figma—, conocimientos de programación básica y dominio de herramientas de diseño, como Adobe. Todo esto les permite plasmar y comunicar sus ideas de diseño para webs o aplicaciones, y luego trabajar de manera colaborativa con diseñadores visuales y programadores.

En Diseño y Producción de Videojuegos, los graduados desarrollan competencias en 2D digital, ilustración, 3D y nociones de programación, con el objetivo de crear prototipos funcionales que puedan presentarse a potenciales compradores o usuarios. Además, aprenden sobre emprendedurismo, incluyendo cómo acceder a fondos concursables, completar formularios y gestionar proyectos, y cómo buscar fuentes de financiamiento, lo que facilita el camino para lanzar sus propios juegos o integrarse profesionalmente en la industria.

Además, ambas carreras incorporan un enfoque tecnológico e innovador, integrando inteligencia artificial desde el inicio de la formación.

—¿Cómo se estructuran los programas (módulos, enseñanza práctica, proyectos finales) para cumplir esos objetivos?

—Ambos programas se estructuran en cuatro semestres. En Diseño de Interfaces, cada semestre incluye cuatro materias que combinan teoría y práctica, abordando investigación, prototipado, programación y diseño. En el cuarto semestre, los estudiantes desarrollan un proyecto integral, aplicando todos los conocimientos adquiridos.

En Diseño y Producción de Videojuegos, cada semestre incluye una materia de diseño de videojuegos, de modo que al finalizar la carrera cada estudiante habrá creado cuatro juegos. Además, ambas carreras incorporan un módulo de Portfolio, clave para el ingreso al mercado laboral, donde los estudiantes aprenden cómo presentar sus trabajos, decidir qué mostrar y en qué formato (video, PDF, LinkedIn), asegurando que su perfil profesional sea competitivo y atractivo para la industria.

—¿La universidad mantiene alianzas estratégicas con empresas, estudios de juego, agencias o startups en estas áreas? ¿Cómo pueden estas beneficiar a los estudiantes?

—Sí, tenemos alianzas estratégicas con empresas y estudios de la industria, principalmente a través de la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos (CAVI), con la que mantenemos una excelente sinergia. Cada año colaboramos en iniciativas, como premios al mejor videojuego educativo estudiantil, apoyando el desarrollo local. Además, nuestros docentes trabajan activamente en la industria, incluyendo fundadores y líderes de empresas de videojuegos reconocidas, lo que fortalece la conexión entre la formación académica y el sector profesional.

—¿Qué tan maduro está el ecosistema de los videojuegos en Uruguay?

—A nivel de videojuegos, la industria en Uruguay está bastante madura y crece año a año. Trabajamos con CAVI y con expertos como Álvaro Azofra, fundador de Ironhide, para seguir su evolución. Eventos como Level Uy muestran que la industria demanda especialmente profesionales en diseño de videojuegos, un perfil que aún no existe formalmente en el país. Esto nos motivó a desarrollar una formación académica que cubra esta necesidad del mercado.

—¿Cómo pretenden medir el éxito de estas carreras en el mediano plazo?

—El primer indicador será el seguimiento interno de la formación: evaluar si las materias y contenidos que se dictan están alineados con las necesidades del mercado. La iniciativa se basa en investigación de mercado tanto en Uruguay como en el exterior, para asegurar que la carrera responda a la demanda real de la industria. A medida que los estudiantes avancen y egresen, se evaluará la inserción laboral y la relación con la industria local, ajustando la propuesta según los resultados y la retroalimentación del sector.

—¿Cómo han reaccionado los interesados desde que presentaron las carreras?

—Desde que lanzamos las carreras, hace menos de un mes, no hemos parado de recibir interesados. Todo nuestro equipo de asesores ha estado en reuniones constantemente, porque las carreras son bastante específicas y muy demandadas por el mercado. UX, UI y diseño de interfaces están en boga y son lo que las empresas realmente buscan hoy: experiencia en crear productos, más allá de solo diseño visual o programación. En cuanto a videojuegos, no existe en Uruguay una formación formal, presencial en diseño y producción de videojuegos, lo que hace que nuestra propuesta sea única.

—¿Dispondrán de becas?

—Contamos con planes de beca, incluyendo un fondo de capacitación laboral que puede cubrir hasta el 50 % del costo, sujeto a ciertos requisitos. Están pensadas para quienes buscan redirigir su carrera y adquirir un nuevo perfil profesional. Solo necesitan solicitar una reunión y con gusto los asesoraremos para determinar si esta formación es adecuada para ellos.

Quienes decidan dar este paso encontrarán en ORT un camino concreto para transformar su vocación en una carrera real, con herramientas para liderar el diseño digital del mañana.