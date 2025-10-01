¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La película de Bruce Springsteen se estrenó en Nueva York con show sorpresa del cantante y guitarrista

Jeremy Allen White, Jon Landau y el propio Bruce Springsteen asistieron al estreno de Springsteen. Música de ninguna parte en el Festival de Cine de Nueva York

Bruce Springsteen&nbsp;realizó una aparición&nbsp;sorpresa en el&nbsp;escenario al estrenarse&nbsp;su película&nbsp;autobiográfica.

Bruce Springsteen realizó una aparición sorpresa en el escenario al estrenarse su película autobiográfica.

FOTO

Getty Images
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La película Springsteen. Música de ninguna parte tuvo su gran estreno en la 63ª edición del Festival de Cine de Nueva York, en Alice Tully Hall. Los actores Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Stephen Graham, Odessa Young, Gaby Hoffmann, Matthew Pellicano Jr., David Krumholtz y Harrison Sloan Gilbertson asistieron a la proyección, junto con el guionista, director y productor Scott Cooper, los productores Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robertson y Scott Stuber, y el productor ejecutivo Warren Zanes. También estuvieron presentes Bruce Springsteen­ y su histórico mánager, Jon Landau, interpretados en la película por White y Strong, respectivamente.

Jeremy Allen White_Bruce Springsteen_Jon Landau
Jeremy Allen White, Bruce Springsteen y Jon Landau asistieron a la Gala Spotlight del Festival de Cine de Nueva York en el Alice Tully Hall.

Jeremy Allen White, Bruce Springsteen y Jon Landau asistieron a la Gala Spotlight del Festival de Cine de Nueva York en el Alice Tully Hall.

Leé además

La actriz Debra Messing posó junto al fundador de USC Shoah,Steven Spielberg
Por la memoria

Meryl Streep, Steven Spielberg y el toque sorpresa de Bruce Springsteen en la gala aniversario de USC Shoah
Lo nuevo en discos.
Discos

Lo nuevo en discos: Arcade Fire, Bruce Springsteen, Ale Wolff y el regreso de La Banda de la Luna Azul

Por Javier Alfonso
Rami Malek, Anna Wintour, Alec Baldwin y su esposa Hilaria Baldwin asistieron al partido entre Jannik Sinner y Aleksandr Búblik.
Tribuna de la fama

Las celebridades llegan en masa a Nueva York para ver los últimos partidos del US Open

Por Redacción Galería

Tras la proyección, los asistentes al estreno disfrutaron de una actuación sorpresa de Springsteen. Cooper, el elenco y el legendario ícono del rock fueron recibidos con una ovación entusiasta por parte del público, que se mantuvo de pie en varios momentos del show.

Harrison Gilbertson_Odessa Young
Harrison Gilbertson y Odessa Young posaron juntos previo a la proyección de Springsteen. Música de ninguna parte.

Harrison Gilbertson y Odessa Young posaron juntos previo a la proyección de Springsteen. Música de ninguna parte.

Jeremy Strong_Emma Wall
Jeremy Strong y Emma Wall también participaron en la Gala Spotlight de Springsteen. Música de ninguna parte, en Nueva York.

Jeremy Strong y Emma Wall también participaron en la Gala Spotlight de Springsteen. Música de ninguna parte, en Nueva York.

La película retrata el proceso de creación del álbum Nebraska, lanzado en 1982 por Bruce Springsteen. Realizado en una grabadora de cuatro pistas en la habitación de Springsteen en Nueva Jersey, el disco marcó un punto de inflexión en su vida y es considerado una de sus obras más perdurables.

Embed - Springsteen: Música de ninguna parte | Tráiler Oficial | Subtitulado
Selección semanal
Entrevista

Gustavo Penadés pide que la Justicia lo juzgue “hecho contra hecho” y “no por ideologías”

Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
Tecnología

Sin protocolos ni controles internos sobre IA, el Parlamento da pasos iniciales hacia su regulación

Por José Frugoni
PIT-CNT

Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

Por Victoria Fernández

TE PUEDE INTERESAR

Ignacio Algorta, director de orquesta

Ignacio Algorta: “Si no te gusta la música de ahora, por ahí lo que no te gusta es la realidad”

Por Milene Breito Pistón
Por el Día del Patrimonio en El Correo habrán visitas guiadas, espectáculos y muestras filatélicas, pero la atracción principal será, sin dudas, la imponente claraboya con vitral recién restaurada.

Renace el palacio de las cartas con un nuevo techo de cristal

Por Rosana Zinola
Cómo hacer frente al acoso callejero, la forma de violencia de género más invisibilizada y cotidiana

Cómo hacer frente al acoso callejero, la forma de violencia de género más invisibilizada y cotidiana

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
.

Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

Por Clementina Delacroix Cardeza