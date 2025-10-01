La película de Bruce Springsteen se estrenó en Nueva York con show sorpresa del cantante y guitarrista

La película Springsteen. Música de ninguna parte tuvo su gran estreno en la 63ª edición del Festival de Cine de Nueva York, en Alice Tully Hall. Los actores Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Stephen Graham, Odessa Young, Gaby Hoffmann, Matthew Pellicano Jr., David Krumholtz y Harrison Sloan Gilbertson asistieron a la proyección, junto con el guionista, director y productor Scott Cooper, los productores Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robertson y Scott Stuber, y el productor ejecutivo Warren Zanes. También estuvieron presentes Bruce Springsteen y su histórico mánager, Jon Landau, interpretados en la película por White y Strong, respectivamente.
Tras la proyección, los asistentes al estreno disfrutaron de una actuación sorpresa de Springsteen. Cooper, el elenco y el legendario ícono del rock fueron recibidos con una ovación entusiasta por parte del público, que se mantuvo de pie en varios momentos del show.
Harrison Gilbertson_Odessa Young
Harrison Gilbertson y Odessa Young posaron juntos previo a la proyección de Springsteen. Música de ninguna parte.
Getty Images
Jeremy Strong_Emma Wall
Jeremy Strong y Emma Wall también participaron en la Gala Spotlight de Springsteen. Música de ninguna parte, en Nueva York.
Getty Images
La película retrata el proceso de creación del álbum Nebraska, lanzado en 1982 por Bruce Springsteen. Realizado en una grabadora de cuatro pistas en la habitación de Springsteen en Nueva Jersey, el disco marcó un punto de inflexión en su vida y es considerado una de sus obras más perdurables.
Embed - Springsteen: Música de ninguna parte | Tráiler Oficial | Subtitulado