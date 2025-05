Lo nuevo en discos: Arcade Fire, Bruce Springsteen, Ale Wolff y el regreso de La Banda de la Luna Azul

Autor: Arcade FireArcade Fire experimenta con diferentes sonidos para ver qué funciona. Hay canciones buenas, como Pink elephant y Stuck in my head, y otras que parecen estar ahí de relleno, esperando que alguien las salte. El disco va del electropop al rock con baladas en el medio, pero la mezcla no siempre termina de cerrar. Los interludios instrumentales cortan el ritmo y algunos temas se hacen eternos sin decir mucho. La producción, a cargo de Win Butler y Régine Chassagne, los líderes del grupo, junto con el renombrado Daniel Lanois, aporta atmósferas interesantes, aunque no logra salvar la falta de cohesión: el disco suena más a banda en crisis creativa que a un álbum redondo. En comparación con The suburbs o Reflektor, este tiene sus chispazos, pero en el fondo es un elefante medio perdido en la habitación.