La receta Audrey Hepburn

Todos los años, a medida que se acerca el verano y por tanto mi cumpleaños, les doy a todos ustedes la tabarra con mis neuras sobre el paso del tiempo, la pérdida de la belleza, la aceptación de la vejez y todo eso. Para alguien que como yo quería morir a los 30 (pensaba que nada muy interesante podía ocurrirle a uno pasada esa edad), haber llegado hasta los 73 añazos, que me caen en agosto, supone una sorpresa, también una victoria. Miro hacia atrás y pienso que no me ha ido mal del todo, así que, al estilo Violeta Parra, diré gracias a la vida, que me ha dado tanto. Pero lo malo es que ahora llega el tramo de vida más peliagudo. Por mucho que tantos digan que todo es cuestión de actitud, que la vejez no existe, que la edad no está en el documento de identidad, sino en el espíritu y todas esas proclamas que tantos likes cosechan en Instagram, lo cierto es que las palabras van por un lado y la biología va por otro. De ahí que llega un momento en el que conviene elegir qué clase de viejo —o vieja— quiere uno ser, y yo ya tengo decidido mi role model. En un primer momento, pensé en imitar a Agatha Christie, que, aparte de ser una grandísima escritora, tenía tanto sentido del humor (una cualidad fundamental a la hora de envejecer bien) que jamás se tomó a sí misma demasiado en serio. Y lo demostraba a cada paso. Como cuando le preguntaron si no le producía inquietud estar casada con un hombre 14 años más joven. “¡Todo lo contrario! —contestó ella—, Max es arqueólogo, así que cada año me encuentra más fascinante”. Su método para envejecer con tranquilidad es buenísimo, no me digan que no, pero encontrar un novio arqueólogo o uno coleccionista de las antigüedades no es fácil, así que tuve que buscar otro modelo a imitar, y me acordé de Audrey Hepburn. Murió con 60 y pocos años, pero aun así me sirve como inspiración, porque aceptó su edad sin caer en el espejismo de otras colegas suyas. Su receta a la hora de envejecer no tenía nada que ver con la de Joan Collins, por ejemplo, que a las 93 primaveras aún viste minifalda. Tampoco con la de Cher, que, a pesar de estar tan bien preservada (algunos dirían momificada), se comporta como si tuviera 40 o 50 años menos. Ni siquiera con la de Jane Fonda, que intenta más inteligentemente hacerle trampas al calendario sin dar tanto el cante, pero aun así opta por la vía sexi. Audrey en cambio eligió otro camino, dejar que el tiempo hiciera su trabajo y mostrarse natural. Pero, eso sí, sin que se le fuera la mano como a Carolina de Mónaco, que de tan tan natural ni siquiera se toma la molestia de peluquerearse un poco.