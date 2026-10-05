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Dos alemanes y un estadounidense se llevan el Nobel de Medicina por avances en optogenética

El Nobel de Medicina 2026 fue otorgado este lunes a un científico estadounidense y dos alemanes por su trabajo en el campo de la optogenética, una disciplina que permite comprender cómo determinadas células contribuyen al aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento

Karl Deisseroth

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AFP
Búsqueda | RFI
Por RFI

Las investigaciones del psiquiatra y neurólogo estadounidense Karl Deisseroth y de sus colegas alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel podrían conducir algún día a tratamientos para trastornos neurológicos y sensoriales, como la enfermedad de Parkinson y la epilepsia.

"Mediante la optogenética, los investigadores han podido revelar los circuitos neuronales que controlan recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos relevantes para los trastornos neurológicos y psiquiátricos", afirmó el comité Nobel, reunido en Estocolmo.

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En medicina clínica, los investigadores utilizan este método para intentar restaurar la vista en personas con discapacidad visual.

"La optogenética ha transformado radicalmente nuestra comprensión del cerebro. Cada día surgen nuevos descubrimientos que ayudan a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona nuestro increíble cerebro", señaló el comité.

Los galardonados recibirán un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 1,2 millones de dólares de manos del rey Carlos XVI Gustavo en una ceremonia oficial en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte, en 1896, del creador del premio, el científico Alfred Nobel.

El año pasado, el premio de medicina fue para los estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi por investigar cómo se mantiene bajo control el sistema inmunológico mediante la identificación de sus "guardianes de seguridad".

Premio de Física el martes

El martes se dará a conocer el Nobel de Física. Entre los favoritos destacan el científico británico Sir John Pendry y el estadounidense David Smith, pioneros en el concepto de la "capa de invisibilidad". Demostraron que los metamateriales diseñados artificialmente podían desviar las ondas electromagnéticas alrededor de un objeto, ocultándolo a la vista.

El premio de Química se anunciará el miércoles y el de Literatura, el jueves.

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel.

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel.

Las quinielas para el de literatura incluyen a varias escritoras latinoamericanas.

La argentina Samanta Schweblin, de 48 años, podría ser una de ellas, declaró a la AFP la crítica literaria Lina Kalmteg.

Otra es la mexicana Cristina Rivera Garza.

Junto a ellas suenan con fuerza otros nombres como los de los estadounidenses Jamaica Kincaid y Thomas Pynchon, la china Can Xue o los australianos Gerald Murnane y Alexis Wright.

El de la Paz, el más esperado

Quizá el más esperado sea el que se entregará el viernes, el Premio Nobel de la Paz, el único que se concede en Oslo.

Este año algunos expertos sugieren que el jurado podría optar por el consenso, después de la polémica suscitada por la ganadora del año pasado, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, presionó el año pasado para que se le concediera el premio y Machado acabó regalándole su medalla del Nobel.

"Siempre hay mucha presión" e "intentos de ejercer presión sobre el comité", declaró a la AFP el secretario del comité del Nobel, Kristian Berg Harpviken. "Estamos muy acostumbrados a ello", añadió.

Este año el premio podría ser conjunto para Save the Children y Mikola Kuleba, un activista ucraniano que lucha por traer de vuelta a los niños ucranianos trasladados ilegalmente a Rusia desde los territorios ocupados.

Entre los demás candidatos destacan las Salas de Respuesta a Emergencias (ERR) de Sudán, una amplia red de voluntarios que arriesgan sus vidas para ayudar a personas que se enfrentan a la guerra y el hambre, y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), después de que 2025 fuera el año más mortífero de la historia para la profesión.

El premio de Economía cerrará la temporada de los Nobel el 12 de octubre.

FUENTE:RFI

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