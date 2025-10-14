La serie documental sobre Martin Scorsese se presentó en el Festival de Cine de Nueva York

Del 26 de setiembre al 13 de octubre se realizó la edición número 63 del Festival de Cine de Nueva York. Uno de los estrenos más esperados fue el de la serie documental Mr. Scorsese, dirigida por Rebecca Miller, que tuvo lugar el 4 de octubre en Alice Tully Hall de Lincoln Center.
En la serie, de cinco episodios, las hijas del reconocido cineasta ofrecen un testimonio directo sobre su infancia junto a él. Su carrera como cineasta ha cosechado grandes éxitos, pero no así su vida de padre de familia. Una de sus tres hijas confesó en este documental que no le tenía demasiado cariño a su padre y que lo veía bastante poco.
Daniel Day Lewis y Robert De Niro Dimitrios Kambouris-AFP
Daniel Day-Lewis y Robert De Niro participaron en una sesión fotográfica para presentar la serie documental Mr. Scorsese en el Festival de Cine de Nueva York.
Además, Mr. Scorsese revela algunas curiosidades interesantes del director de grandes éxitos cinematográficos, como su época de fascinación por la religión y su intento de ingresar al seminario para ser sacerdote.
Además de los de sus hijas, la serie recoge testimonios de otras personalidades del rubro, como Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Steven Spielberg.
