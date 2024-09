La tecnología y las relaciones humanas

Y esto no queda acá. La acelerada evolución de la inteligencia artificial (IA) nos está dejando en las puertas de lo que fue ciencia ficción en 2013, con la película Her, en la que Joaquin Phoenix desarrolla una relación con la asistente virtual de su computadora. Hoy ya podemos interactuar oralmente con ChatGPT de la misma forma. De hecho, la voz con la que en su comienzo la empresa de IA había desarrollado la nueva versión del chat era precisamente la de Scarlett Johansson, la sensual Samantha de Her. Pero la actriz no autorizó su uso y debieron cambiarla.