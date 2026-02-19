Rodrigo Goñi propone la transformación tecnológica como “causa común” para frenar la “desconfianza” en políticos

El diputado blanco Rodrigo Goñi, a punto de asumir la presidencia de la Cámara de Representantes, habla con tanta pasión y entusiasmo sobre la transformación tecnológica y la inteligencia artificial que parece rebotar en su sillón mientras advierte sobre las alarmas que empiezan a encenderse sobre un asunto que ve aún lejano de la agenda política. Eso le preocupa. Dice que el sistema político está “enfrascado en discusiones menores” como el caso Cardama, que se llevan “las energías institucionales” de los parlamentarios. “Estamos distraídos irresponsablemente y no avanzamos”, cuestiona. E insiste en que la revolución tecnológica liderada por la inteligencia artificial es un “desafío grave, urgente, relevante” y con “impacto para la sociedad actual y la futura”. Desde el rol que asumirá el 1 de marzo, Goñi pretende poner el tema como prioridad en su gestión y se ilusiona con que el encare de este fenómeno sea la “causa común” que ayude a frenar la “desconfianza” en el sistema político, que “se viene deteriorando a pasos agigantados”.

—Un primer gran desafío que me propongo es recomponer la confianza política, que se viene deteriorando a pasos agigantados. Acaba de ocurrir otro hecho que demuestra esta desconfianza: el Partido Nacional, la coalición republicana, anuncia que va a proponer una comisión investigadora en Diputados sobre el caso Cardama, que va en línea para esclarecer todos estos hechos. Y el Frente Amplio, sin avisar, intempestivamente, presenta otra en el Senado. ¿Eso qué es? Un síntoma más de hechos reiterados que se vienen sucediendo y que van erosionando un clima de confianza que siempre fue el principal activo político del país. La confianza interna está muy arriba de todos los demás países, pero la confianza externa hacia el Uruguay también es un diferencial. Esa confianza, que se viene construyendo desde hace cuarenta y pico de años, increíblemente, innecesariamente, se empieza a erosionar en forma acelerada, peligrosamente. ¿Por qué? Porque cuando se instala la desconfianza —lo que acaba de pasar con la investigadora de Cardama no es menor— todo lo que vos puedas hacer funcionar, todo, en cualquier orden, pero sobre todo el político, pero también el económico, también la competencia, cuesta más, porque entre la desconfianza todo cuesta más. Y esa desconfianza política interna, por supuesto que impacta, trasciende sus efectos, genera efectos en la sociedad en su conjunto. Pero, además, también afecta a los de afuera, sin entrar en el agravante de que hay hechos, por ejemplo, el cambio contractual, o la rescisión unilateral contractual, que también tiene efectos en la credibilidad que ha tenido siempre Uruguay, que ha sido un diferencial siempre en el cumplimiento de la palabra dada.

—Yo no digo que se rompió, digo que se viene erosionando. Y que por eso mi objetivo, como presidente de la cámara, pasa a ser un objetivo central y es recomponer esa confianza. Por supuesto que hay muchas cosas que dependen del gobierno y del presidente de la República. Pero desde la presidencia de la cámara ya estoy trabajando en varias acciones. Una, que puede parecer abstracta, es mantener el mejor clima político. Pero que esto que pasó en el Senado, voy a buscar que no pase en Diputados. Es decir, que haya coordinación de las bancadas, que cuando uno dice “yo voy a hacer una cosa”, el otro no va por atrás…

—Pero el Partido Colorado, junto con diputados del Partido Nacional, promovió una preinvestigadora por el caso de Colonización y la compra de la estancia María Dolores. Y no le avisaron antes al Frente Amplio que la iban a promover. De hecho, ni Andrés Ojeda, que estaba en la conferencia, sabía que la iban a promover. Entonces, ¿por qué la sorpresa ahora con lo de Cardama?

—A ver… Por lo general quien está interesado en crear una comisión toma la iniciativa. Estamos hablando de un hecho puntual, pero un hecho puntual que se agrega. En general, cuando alguien anuncia una acción parlamentaria de la envergadura de una investigadora o de una interpelación, los demás la respetamos. Es decir, tú me podés decir que yo no te avisé: a veces sí, a veces no. En general se avisa. Pero que alguien anuncie y el otro vaya por atrás, sea de su propia facción o sea del otro lado, eso es un síntoma más de esta erosión de la confianza. Por eso hay que generar un clima de coordinación. Cuando la coordinación funciona, se establece una dinámica de que uno se va avisando, se va informando. Como dicen bien: el que avisa no traiciona. Pero mi gran carta de triunfo para recuperar la confianza es otra. Estoy convencido de que el gran problema, quizás una de las principales causas por las que nos hemos enfrascado en disputas totalmente menores que se han ido sumando, es porque no hay una causa mayor que nos una. Y yo estoy convencido, absolutamente convencido de que hay un desafío grave, urgente, relevante, de la mayor envergadura, con el mayor impacto para la sociedad actual y la futura, que es la transformación tecnológica. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que estamos distraídos, pero muy distraídos, ¿eh? El Parlamento está distraído frente a una revolución tecnológica múltiple que está generando una cantidad enorme de impactos. Todos los días están apareciendo nuevos impactos.

—¿Habla de la inteligencia artificial?

—La inteligencia artificial es la que está liderando esta revolución tecnológica que, por ejemplo, está impactando en los empleos. Y va a seguir impactando. Pero, directa e indirectamente, porque la competitividad y la productividad hoy dependen del uso intensivo de tecnología. Todas estas empresas que están teniendo problemas es, entre otras cosas, porque el Uruguay no está abordando esa transformación tecnológica. ¿Qué implica? Tener las capacidades, tener las herramientas, tener los desarrollos. No hay reglas. El Uruguay es de los pocos países donde no se ha avanzado en ninguna regla. Yo no digo que tiene que haber reglas restrictivas, pero por lo menos digo que el Parlamento tiene que ocuparse. Tengo la autoridad que hace cinco años vengo diciendo que hay que abordar este tema. Tú le preguntás a cualquier sistema de inteligencia artificial: ¿Cuánto se habló en el Parlamento en 2025 de estos temas? ¿Cuántos proyectos hubo? Ninguno, menos del 1%. Cuando en el mundo entero, los parlamentos cada vez tienen más temas de estos arriba de la mesa. Yo estoy cansado de decirlo, es un tema de impacto a cualquier ciudadano en el trabajo, en la seguridad, en el robo de todos los datos y las estafas que te están haciendo a vos en los ciberdelitos. ¿Todo eso es en base a qué? A la inteligencia artificial. Que, potenciada y sin determinadas reglas, está haciendo estragos. Estragos que no nos estamos enterando. Ya en el tema laboral es clarísimo. En el tema de la privacidad es clarísimo. La manipulación, la desinformación. Entonces, no nos podemos demorar un segundo más en abordar esa transformación.

IN-Rodrigo Goni 2-Adhoc-Javier Calvelo-20260217JC_0092

—¿Y cómo pretende poner en agenda un tema que ha sido ignorado y que está tan lejos del debate político?

—Tengo 10 acciones. Yo hablo de tres canchas, que ya las tenemos trabajadas en el Parlamento para implementarlas a partir de marzo. Y hay algunas que se vienen trabajando ya. El Parlamento viene muy atrasado, es de los pocos parlamentos del mundo que no ha adoptado un sistema de inteligencia artificial para su funcionamiento: para crear leyes, para transcribir y hacer resúmenes de lo que uno va hablando, para ver si se está diciendo la verdad o no. Lo tenemos que adoptar. Yo no puedo decirle a la sociedad que tiene que adoptar en forma intensiva la inteligencia artificial si yo no lo hago. Eso lo hablamos con Carolina Cosse y gran parte de los recursos van ahí, y ya estamos trabajando en eso. Segundo, un sistema de aprendizaje intensivo. Los parlamentarios no estamos abordando esto porque no lo entendemos. Y lo que ignoramos no se puede transformar, ni siquiera abordar. Ya establecimos un foro permanente. Tenemos más de 20 actividades ya fijadas para este año, ya la primera será el 24 de marzo con expertos de todo el mundo para que los legisladores entendamos. Es un tema nuevo, disruptivo, muy complejo, que si tú no lo trabajás con la academia, el sector privado, no lo podés entender. Y la tercera pata, la que es más clara, está en la regulación. Hay cinco o seis paquetes de leyes que estamos trabajando para presentar y tienen que abordarse este año. Primero, la regulación general, es decir, las reglas básicas. Por decirte una, de las que todo el mundo ya conoce, ya en el mundo se ha aceptado, la supervisión humana a cualquier decisión algorítmica. Una de las primeras decisiones que tenemos que tomar es ¿vamos a una regulación general o vamos a una regulación sectorial? ¿Vamos a una regulación en la salud, vamos a una regulación en la educación, vamos a una regulación en seguridad?

—¿Una ley para cada sector?

—Sí, sectorial. Porque son cuestiones distintas.

—¿Pero una ley que funcione como paraguas?

—Sí o no. Puede ser o no. Pero creo que hay que avanzar simultáneamente. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Lo que podés hacer en vigilancia preventiva es enorme, o de identificación de delitos. Ahora, estamos titubeando. El primer paquete es regulación general o sectorial, pero de temas generales sobre su uso. Segundo, el tema de la ciberseguridad. En todo el mundo hay leyes de ciberseguridad con agencias de ciberseguridad porque los estragos están ocurriendo. Casi que no hay organismo público que no haya tenido un ciberataque. Te van a parar un hospital. Te van a parar y tú no vas a poder hacer cirugías. Te van a parar el sistema bancario. Y tú no vas a poder pagar los sueldos. El mundo se está preparando de otra manera. Acá no. Una ley de ciberseguridad es básica. Una agencia de ciberseguridad específica con recursos. ¿Para qué? Para protegernos. No es un tema de agrandar el Estado. Es para protegernos a los ciudadanos.

—¿Esto se lo llevan dentro de la bancada del Partido Nacional?

—Nosotros hace tiempo que lo venimos postulando. Lo que pasa es que estos paquetes legislativos no se han podido abordar. Porque, entre otras cosas, no está el ámbito. Nosotros lo venimos pidiendo desde marzo, abril del año pasado. Debería ser bicameral, un grupo especial, integrado en forma permanente por actores del sector privado y la academia que me puede decir qué está pasando o los riesgos que hay. Porque acá todos los días tú te levantás y ves que la inteligencia artificial está cambiando. Y ese seguimiento y esa profundidad de quién puede anticipar cosas que ya se vienen los tienen el sector privado y la academia.

—¿Y usted cree que esta va a ser la causa común para terminar con la hostilidad y la desconfianza en el Parlamento?

—Es un flor de instrumento. Porque lo que nos está pasando es que no hay proyectos que sean propósito común. Con esto de la revolución de las cosas simples, lo que nos estamos olvidando es que estamos en un mundo cada vez más complejo, con una revolución tecnológica arrolladora y que, para mejorar cualquier cosa simple, para hacer la revolución de las cosas simples, tenés que hacer la transformación tecnológica. Si el Frente Amplio y el gobierno quisieran hacer la revolución de las cosas simples, primero tienen que hacer la transformación, si no, no van a resolver ninguna cosa simple. Porque el mundo nos va a dejar afuera, va a dejar afuera a nuestra gente. Hoy la tecnología hace la diferencia para tener una competitividad básica. Hoy la tecnología hace la diferencia de un 30% en la misma industria, con uso intensivo y sin uso intensivo. A mí me causa un poquito de escozor que el PIT-CNT ahora esté preocupado porque den preaviso las empresas que se van a ir… ¡En lo que tiene que estar preocupado es en generar las condiciones para que esa empresa no tenga ni que avisarnos y que no se vaya! ¡Esa es la clave, si no se van a ir igual, avisando o no avisando! Yo insisto en que, si no hay una adaptación tecnológica de cualquier empresa, de cualquiera, del kiosko de la esquina, si no me vende, claro, rápido, con buen sistema por la web, por la plataforma, por una aplicación, no le vende a nadie. O hacemos eso, y esa es mi desesperación, o marchamos. Y mi gran desafío con esto es recomponer un clima de desconfianza política. ¿Para qué? Para que la política siga siendo un espacio de solución y no de problemas. En un mundo que está recontracargado de incertidumbres, le agregamos incertidumbre nosotros. El sistema político está generando esa desconfianza. Es imperdonable.

—¿Y en este escenario cómo juzga los dichos del actual presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, que posteó en X sobre el caso Cardama —escribió que “quien defienda algo de lo que llevó a esto, es parte de la joda”— y generó reacciones indignadas en los legisladores blancos?

—Yo creo que Valdomir hizo una buena presidencia de cámara, con ecuanimidad. Y fue un hombre confiable, íntegro y respetó la institucionalidad esencialmente. Estas últimas acciones, de final de período, que, de alguna forma, descarrilan, para mí no manchan un año que fue muy bueno. Si no rescatamos a ese tipo de políticos, como Valdomir, que hizo un año bueno, ponemos en la misma bolsa cosas que no son.