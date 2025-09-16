  • Cotizaciones
    martes 16 de septiembre de 2025

    Adiós a Robert Redford: el rebelde de Hollywood que eligió refugiarse en la naturaleza

    El actor y director Robert Redford, ícono del cine estadounidense de las últimas seis décadas, murió el 16 de setiembre por la mañana a la edad de 89 años, informó la prensa estadounidense.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, el actor y cineasta murió mientras dormía, según informó en un comunicado Cindi Berger, directora ejecutiva de la firma Rogers & Cowan PMK, citada por el New York Times.

    La noticia provocó de inmediato una ola de homenajes: entre los primeros en pronunciarse estuvieron el expresidente Donald Trump y la actriz Meryl Streep. “Redford tuvo una sucesión de años en los que no había nadie mejor”, declaró Trump. Streep, por su parte, lo despidió con emoción: “Uno de los leones ha fallecido (…) Descansa en paz, mi querido amigo”.

    Embed - Warren Miller entrevista a Robert Redford | 1986

    Un camino alejado de Hollywood

    Demócrata convencido, activista ambiental, defensor de las tribus amerindias y de los paisajes estadounidenses, el vaquero de mechas doradas buscó toda su vida trazar su propio camino, manteniendo, siempre que pudo permitírselo, las distancias con Hollywood. La imagen glamorosa siempre le molestó. “Soy un chico común y corriente con cabello rubio”, pregonaba, recordando que nadie lo consideraba guapo cuando era un desconocido y estaba desempleado.

    Desde mediados de la década de 1970, cuando se convirtió en el rey de la taquilla, optó por “refugiarse cada vez más en la naturaleza”. Por entonces, se construye una casa y una vida en las montañas de Utah, en un lugar que bautiza Sundance, en homenaje a “Sundance Kid”, su primer gran personaje, que le debe a su amigo Paul Newman.

    “No quería la fama. Me cayó encima y me vi obligado a aceptarla”, confió en 2013 a la revista francesa Télérama. “Algunos hacen terapia. Yo tengo a Utah”, agregó.

    Junto a su esposa, una mujer mormona -cuya vida compartió durante 27 años-, y sus hijos (el mayor murió en 2020), este californiano construyó una especie de utopía ecológica: su propiedad cuenta hoy con miles de hectáreas, incluyendo una estación de esquí, una granja y un criadero de caballos.

    FUENTE:RFI

