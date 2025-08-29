Qué artistas van a estar en el Lollapalooza Argentina 2026

Con el anuncio oficial del lineup de Lollapalooza Argentina 2026, la expectativa se dispara. Pero más allá de los nombres destacados que encabezan la grilla, esta edición del próximo marzo reafirma la posición del festival como referente de la música en la región.

La programación combina artistas internacionales, locales y emergentes, con un enfoque en lo novedoso y en varios géneros musicales, mostrando la diversidad de la escena actual.

Un día en el festival Lollapalooza: los dos ritmos de un festival

Por primera vez, el festival contará con diez headliners de renombre internacional. Nombres como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra encabezan una grilla que apuesta por la diversidad de géneros.

La vuelta de Sabrina Carpenter a Argentina, tras su participación como telonera de Taylor Swift en 2023, la encuentra en pleno auge de su carrera, con el lanzamiento de su nuevo álbum Man’s Best Friend y un fenómeno pop global que la respalda.

Embed - Sabrina Carpenter - Tears (Official Video)

Chappell Roan, la revelación del momento con su hit Good Luck, Babe!, hará su debut en Argentina, mientras que el regreso de la neozelandesa Lorde añade una capa de sofisticación y talento a la propuesta.

En el ámbito del rap, Tyler, The Creator desembarca con su innovador álbum Don’t Tap The Glass, consolidando su figura como un explorador de los límites del género.

Embed - SUGAR ON MY TONGUE

Doechii, conocida por su éxito viral Anxiety y su último álbum Alligator Bites Never Heal, debutará en Argentina con su presentación en vivo.

Embed - Doechii - Anxiety (Official Video)

Para los amantes del rock y el nu metal, Deftones es la banda imperdible, mientras que Turnstile aportará la energía cruda del punk.

Embed - TURNSTILE - SEEIN’ STARS / BIRDS [OFFICIAL VIDEO]

Lewis Capaldi se hará cargo del pop melódico, y Skrillex llevará la vanguardia electrónica con su nuevo y extenso trabajo de 34 temas.

Pero Lollapalooza Argentina 2026 va más allá de los grandes nombres. La grilla se completa con la presencia de leyendas del rock argentino como Ratones Paranoicos, la popular Soledad Pastorutti llevando el folklore al escenario del festival, y la banda de culto Massacre.

El dance también tendrá sus referentes con Peggy Gou y Kygo, mientras que el pop y el reggaetón se fusionarán con Danny Ocean y la ascendente Aitana. La inclusión de Addison Rae como revelación pop subraya la apertura del festival a las nuevas tendencias.

Un aspecto destacable es la apuesta por el talento emergente argentino, con nombres como Yami Safdie, Six Sex y Saramalacara, que demuestran la renovación de la escena local y la capacidad del festival para ser una plataforma de lanzamiento, como lo hizo hace poco con CA7RIEL & Paco Amoroso.

¿Cuándo se realizará el Lollapalooza Argentina 2026?

El Hipódromo de San Isidro volverá a ser el epicentro musical de Buenos Aires del 13 al 15 de marzo, en un festival que se ha establecido como un clásico del calendario cultural.

Cuál es el precio de las entradas y dónde se consiguen

Las entradas varían según el tipo de pase y los beneficios asociados. Actualmente, solo están disponibles los pases para los tres días del festival. Los precios oscilan entre los 350.000 y 835.000 pesos argentinos, lo que equivale aproximadamente a entre 260 y 620 dólares, sin incluir el costo de servicio.

La venta de entradas se realiza de forma exclusiva a través de la ticketera All Access. Para adquirir los tickets desde Uruguay o cualquier otro país, es necesario estar logueado y contar con una tarjeta de crédito internacional habilitada para compras online.