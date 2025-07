Los bebés reborn están causando gran controversia en redes sociales: ¿qué son y para qué se usan?

“Estoy grabando de madrugada porque resulta que mi bebé recién nacida se acaba de levantar llorando. Sí, la escucho desde aquí, desde el cuarto, y son las tres de la mañana”, dice la guatemalteca Sujeiry Lemus mientras se levanta de su cama y se calza sus zapatos. Cuenta que su hija duerme en un cuarto aparte “porque tiene que acostumbrarse a estar en su cuna”.

Entonces, se la ve entrar a un dormitorio con las luces apagadas y una cuna de madera de tamaño real. La cámara enfoca a la bebé y hay algo raro en ella: no se mueve. Tiene los ojos abiertos y no pestañea. No llora, no hace nada. “Tiene cámaras vigilándola todo el tiempo y detectores por si se da vuelta”, dice la influencer, aunque ella sabe, y todos saben, que eso es imposible porque su bebé es una muñeca. Todo su cuerpo es de silicona.

Sujeiry Lemus, de 21 años, es la joven detrás de la cuenta de Instagram just_reborns, y se describe como “youtuber y coleccionista de arte reborn y Barbies”. Reborn es un término en inglés que significa “renacido”, y el arte reborn es la confección de muñecos hiperrealistas que simulan humanos recién nacidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Reborn & Other Dolls Collector (@just_reborns) La mayoría de los comentarios que distintos usuarios de la red social dejaron en ese video publicado por Lemus el 12 de abril de este año seguían la misma tónica. "La gente tiene serios problemas psiquiátricos y no buscan ayuda". "¿Esta mujer no tuvo infancia?". "El susto que me he dado al ver la cara del muñeco, es impresionante". "¿En serio te levantas a las 3 a. m. a jugar a las muñecas? Tienes que parar, ¿estás segura de que no necesitas terapia?".

Pero el vínculo entre la psicología o la psiquiatría y estos muñecos quizás no sea el que piensan quienes escribieron esos comentarios. Muchos de ellos creen que, si un adulto “juega con muñecos”, eso demuestra que su salud mental no está bien y entonces debería “buscar ayuda” o hacer “terapia”. Pero, en algunos casos, el bebé reborn es parte de la propia terapia.