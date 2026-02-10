  • Cotizaciones
    Macron critica la reacción de la Unión Europea frente a Trump y cuestiona el acuerdo con el Mercosur

    En diálogo con la prensa europea, el presidente francés denunció el “alivio cobarde” de la UE tras la crisis de los aranceles con Estados Unidos y anticipó que la ofensiva arancelaria de Trump no había terminado. Además, tachó el pacto con el Mercosur de “mal acuerdo”, “antiguo” y “mal negociado”

    Emmanuel Macron.

    Emmanuel Macron.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó en una entrevista con varios diarios europeos que las “amenazas” comerciales y las “intimidaciones” de Estados Unidos (EE.UU.) no han “terminado”, y llamó a un despertar europeo para evitar ser “barridos”.

    En la entrevista publicada este martes por varios diarios, incluyendo El País, The Economist y Süddeutsche Zeitung, Macron se refirió a una “especie de alivio cobarde” de los dirigentes europeos cuando se salió del “pico de la crisis” por los aranceles con Donald Trump.

    “Cuando salimos del pico de la crisis, cuando se negoció un acuerdo para los aranceles, hubo una especie de alivio cobarde. Pero no crean ni por un segundo que ha terminado”, advirtió.

    Antes de añadir: “Miren lo que va a pasar con los aranceles en los productos farmacéuticos y todo lo que viene. Cada día, cada semana, habrá amenazas”.

    Según él, “cuando hay una agresión manifiesta, no debemos doblegarnos ni intentar llegar a un acuerdo”. “Hemos probado esa estrategia durante meses y no da resultados. Pero, sobre todo, lleva estratégicamente a Europa a aumentar su dependencia”, señaló.

    Mientras esta semana se perfilan reuniones de los dirigentes europeos sobre competitividad e industria, el mandatario francés abogó por la simplificación, la profundización del mercado interior de la UE y la diversificación de los acuerdos comerciales.

    Llamó a proteger la industria europea sin caer en el proteccionismo, mediante una “preferencia europea” en ciertos sectores estratégicos como las tecnologías limpias, la química, el acero, el automóvil o la defensa. ”De lo contrario, los europeos "seremos barridos”, advirtió.

    Mercosur

    En la entrevista en la que participaron también The Financial Times y Le Monde, Macron se refirió también al pacto de libre comercio con el Mercosur, al que tachó de “mal acuerdo”, “antiguo” y “mal negociado”.

    “Yo defiendo los acuerdos justos y, por lo tanto, los acuerdos en los que hay salvaguardias y en los que se respeta el clima al mismo tiempo que se consigue lo que queremos para la economía”, indicó.

    Rusia

    Sobre Rusia, Macron dijo que quiere que la reanudación del diálogo con Vladimir Putin se haga de manera coordinada entre los europeos y con un número limitado de interlocutores.

    Los intercambios directos con Putin habían quedado prácticamente suspendidos debido a la guerra en Ucrania. Para preparar una reanudación del diálogo, Macron envió a principios de febrero a su consejero diplomático a Moscú.

    El presidente francés indicó que los primeros contactos técnicos han confirmado que “Rusia no quiere la paz ahora”, aunque han permitido reconstruir “canales de diálogo”.

    FUENTE:RFI

