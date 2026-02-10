México intenta suplir la falta de combustible de Cuba sin indisponer a Estados Unidos

La situación en la que se encuentra Cuba hoy en día tiene su origen en un decreto publicado por el gobierno de Donald Trump en el que Washington amenaza con imponer aranceles a cualquier país que le suministre petróleo. En el punto de mira de la Administración estadounidense se encuentran, en particular, México , Rusia y Argelia.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Para escapar a estas represalias, México ha optado por una solución intermedia. Desde el puerto de Veracruz, dos buques portacontenedores de la Armada mexicana han transportado a Cuba más de 800 toneladas de ayuda humanitaria compuesta por maíz, frijoles y leche en polvo, según informa nuestra corresponsal en México, Gwendolina Duval.

Esta estrategia permite a México honrar su solidaridad histórica con La Habana y, al mismo tiempo, evitar una confrontación directa con Washington, según explica el analista político Adolfo Laborde: “Es una estrategia donde evitas confrontar a Estados Unidos y también quedas muy bien en el contexto que México ha tenido con Cuba”.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha denunciado las sanciones estadounidenses que afectan a la población cubana. “Sí va a haber más apoyo. México es siempre solidario, vamos a seguir apoyando y seguir haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo”, declaró. Sin embargo, el gobierno mexicano no está dispuesto a arriesgar su relación con Estados Unidos por La Habana. Mientras que el acuerdo de libre comercio norteamericano ya se encuentra debilitado, México sigue sometido a la presión de Washington en lo que respecta a su política de lucha contra el narcotráfico.

“Pienso que la relación con Cuba va a cambiar. Mientras exista esta amenaza del señor Trump de imponer aranceles, ya sea por el tema del petróleo, el tema de seguridad, va a ser muy complicado que México vuelva a ser proveedor de petróleo de Cuba”, añade Adolfo Laborde.

Embed - Cuba: la crisis de combustible paraliza la isla

Racionamiento y parálisis

Mientras tanto, en la isla, la situación no deja de empeorar. Dado que ningún petrolero ha entrado en el puerto de La Habana desde hace varias semanas, el gobierno ha comenzado a racionar el combustible, mientras que los cubanos, que ya llevan años enfrentándose a la escasez, se ven obligados a ahorrar energía: las escuelas están cerradas, se ha generalizado el teletrabajo y se han pospuesto algunas operaciones quirúrgicas.

“Las carreteras están desiertas: ya no hay autobuses, los trabajadores no pueden desplazarse. Es cierto que todavía se ven algunos coches privados, pero dada la escasez de combustible, los precios han subido”, dice Omar Everleny Pérez, exdirector del Centro de Estudios de Economía Cubana de la Universidad de La Habana, quien añade que la crisis ahora también afecta al suministro de alimentos. “Los productos agrícolas ya no pueden llegar a la ciudad porque no hay combustible. El resultado es que casi no hay nada que comer en las tiendas estatales. Y mientras ya hay escasez de electricidad y medicamentos, no se recogen los residuos... El ambiente es triste, la gente tiene cara de desesperación, no saben qué hacer”, afirma.

Según el economista, Cuba se encuentra en una situación peor que durante el “período especial” de los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, que era entonces el principal proveedor de petróleo de la isla. “En aquella época, estábamos acostumbrados a no tener dólares, y no había turismo internacional ni inversiones extranjeras. Las medidas que se tomaron entonces permitieron que la economía se recuperara con bastante rapidez, pero ahora no tenemos nada y el turismo se está desplomando”, explica, mientras que los pocos miles de turistas que aún permanecen en la isla han sido agrupados en un solo hotel.

A pesar de esta asfixia energética, La Habana asegura que mantiene reservas de petróleo para sus actividades de defensa.

FUENTE:RFI