  • Cotizaciones
    martes 10 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    México intenta suplir la falta de combustible de Cuba sin indisponer a Estados Unidos

    Provocada por la política de Estados Unidos, la grave escasez de combustible a la que se enfrenta el país lo pone a prueba: dado que ningún petrolero ha entrado en el puerto de La Habana desde hace varias semanas, las autoridades se ven obligadas a racionar. Así, los aviones que aterrizan en Cuba ya no pueden repostar allí. México, principal proveedor de petróleo de la isla desde hace un año, ha enviado barcos, pero se niega a sacrificar su relación con Washington por ella

    Una persona camina frente a una estación de servicio cerrada por falta de combustible este lunes, en La Habana (Cuba).

    Una persona camina frente a una estación de servicio cerrada por falta de combustible este lunes, en La Habana (Cuba).

    FOTO

    EFE/ Ernesto Mastrascusa
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La situación en la que se encuentra Cuba hoy en día tiene su origen en un decreto publicado por el gobierno de Donald Trump en el que Washington amenaza con imponer aranceles a cualquier país que le suministre petróleo. En el punto de mira de la Administración estadounidense se encuentran, en particular, México, Rusia y Argelia.

    Para escapar a estas represalias, México ha optado por una solución intermedia. Desde el puerto de Veracruz, dos buques portacontenedores de la Armada mexicana han transportado a Cuba más de 800 toneladas de ayuda humanitaria compuesta por maíz, frijoles y leche en polvo, según informa nuestra corresponsal en México, Gwendolina Duval.

    Leé además

    Cientos de manifestantes protestan en México contra el endurecimiento de las restricciones desde Washington hacia Cuba y pedir que el país mantenga su apoyo a la isla ante la presión del gobierno estadounidense.
    Video
    Tensión en el Caribe

    México ofrece “poner la mesa” para una negociación entre Cuba y Estados Unidos

    Por France 24
    El actor mexicano Diego Luna y Marina de Tavira posan a su llegada a la edición 83a de los Globos de Oro, en el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles.
    Alfombra roja

    La pareja mexicana que brilla en Hollywood

    Por Redacción Galería
    Embed - Cuba anuncia suspensión de combustible para aviones • FRANCE 24 Español

    Solidaridad histórica, prudencia diplomática

    Esta estrategia permite a México honrar su solidaridad histórica con La Habana y, al mismo tiempo, evitar una confrontación directa con Washington, según explica el analista político Adolfo Laborde: “Es una estrategia donde evitas confrontar a Estados Unidos y también quedas muy bien en el contexto que México ha tenido con Cuba”.

    La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha denunciado las sanciones estadounidenses que afectan a la población cubana. “Sí va a haber más apoyo. México es siempre solidario, vamos a seguir apoyando y seguir haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo”, declaró. Sin embargo, el gobierno mexicano no está dispuesto a arriesgar su relación con Estados Unidos por La Habana. Mientras que el acuerdo de libre comercio norteamericano ya se encuentra debilitado, México sigue sometido a la presión de Washington en lo que respecta a su política de lucha contra el narcotráfico.

    “Pienso que la relación con Cuba va a cambiar. Mientras exista esta amenaza del señor Trump de imponer aranceles, ya sea por el tema del petróleo, el tema de seguridad, va a ser muy complicado que México vuelva a ser proveedor de petróleo de Cuba”, añade Adolfo Laborde.

    Embed - Cuba: la crisis de combustible paraliza la isla

    Racionamiento y parálisis

    Mientras tanto, en la isla, la situación no deja de empeorar. Dado que ningún petrolero ha entrado en el puerto de La Habana desde hace varias semanas, el gobierno ha comenzado a racionar el combustible, mientras que los cubanos, que ya llevan años enfrentándose a la escasez, se ven obligados a ahorrar energía: las escuelas están cerradas, se ha generalizado el teletrabajo y se han pospuesto algunas operaciones quirúrgicas.

    “Las carreteras están desiertas: ya no hay autobuses, los trabajadores no pueden desplazarse. Es cierto que todavía se ven algunos coches privados, pero dada la escasez de combustible, los precios han subido”, dice Omar Everleny Pérez, exdirector del Centro de Estudios de Economía Cubana de la Universidad de La Habana, quien añade que la crisis ahora también afecta al suministro de alimentos. “Los productos agrícolas ya no pueden llegar a la ciudad porque no hay combustible. El resultado es que casi no hay nada que comer en las tiendas estatales. Y mientras ya hay escasez de electricidad y medicamentos, no se recogen los residuos... El ambiente es triste, la gente tiene cara de desesperación, no saben qué hacer”, afirma.

    Según el economista, Cuba se encuentra en una situación peor que durante el “período especial” de los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, que era entonces el principal proveedor de petróleo de la isla. “En aquella época, estábamos acostumbrados a no tener dólares, y no había turismo internacional ni inversiones extranjeras. Las medidas que se tomaron entonces permitieron que la economía se recuperara con bastante rapidez, pero ahora no tenemos nada y el turismo se está desplomando”, explica, mientras que los pocos miles de turistas que aún permanecen en la isla han sido agrupados en un solo hotel.

    A pesar de esta asfixia energética, La Habana asegura que mantiene reservas de petróleo para sus actividades de defensa.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Derechos humanos

    Tras denuncias por acoso laboral, Alejandra Casablanca tomó licencia médica

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol

    IM relanza programa de mejora de canchas de baby fútbol con inversión de $ 150 millones y foco en reducción de brechas

    Por Lucía Cuberos
    Viaje oficial

    China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

    Por Guillermo Draper

    Te Puede Interesar

    Una de las aeronaves, marca Baron, durante su decomiso en Argentina en 2021. 

    La Fuerza Aérea refuerza su flota con dos aviones incautados en una megaoperación contra la pasta base

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Sede de la Lideco, en el Centro de Montevideo.

    La Justicia decretó concurso de acreedores de Produits de France, emisora en la plataforma Crowder

    Por Redacción Búsqueda
    Emmanuel Macron.

    Macron critica la reacción de la Unión Europea frente a Trump y cuestiona el acuerdo con el Mercosur

    Por RFI
    Palmeras atacadas por el picudo rojo.

    Picudo rojo: Utec avanza en herramientas para su detección temprana y firmó convenio con China para gestión de plagas

    Por Federico Castillo