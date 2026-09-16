Tres muertos tras el choque de un helicóptero de ‘NBC’ en Los Ángeles

Tres personas fallecieron y una resultó herida en un accidente de helicóptero ocurrido este martes 15 de setiembre en las afueras de Los Ángeles.

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El helicóptero se estrelló contra un autobús en el área de Chatsworth, en el noroeste de la ciudad. El accidente provocó la muerte de tres personas y dejó a otra herida.

Los medios de comunicación de Los Ángeles se apresuraron a cubrir el accidente. Periodistas que se encontraban en el lugar dijeron que escucharon una fuerte explosión. Algunos aseguraron haber visto al helicóptero estrellarse a una manzana de distancia, mientras columnas de humo se elevaban en el aire.

Las imágenes aéreas mostraron un gran incendio que parecía afectar a contenedores de transporte y automóviles. Entre las llamas también podían verse los restos de un helicóptero, incluida la cola y los rotores destrozados.

La identidad de las personas que viajaban en el helicóptero no fue confirmada de inmediato. La Policía informó desde el principio que se trataba de un helicóptero de prensa. La filial local de NBC4 dijo en una transmisión en directo que no había podido contactar a su tripulación.

Más tarde, durante una transmisión en vivo de NBC4, la veterana presentadora Colleen Williams confirmó que el helicóptero accidentado pertenecía a la estación de noticias.

“Sabíamos que era un helicóptero de noticias. Sabíamos que habíamos perdido el contacto con nuestra gente allí y acabamos de recibir la confirmación”, dijo Williams.

Decenas de bomberos fueron enviados al lugar, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

“Cuatro pacientes han sido evaluados. Tres de ellos fallecieron en el lugar del accidente. Un paciente fue trasladado a un hospital local en estado desconocido”, señaló el organismo en un comunicado.

Una de las personas fallecidas parecía ser un peatón que se encontraba en la calle cuando ocurrió el accidente.

Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, tiene un mercado de medios muy competitivo, donde las cadenas de televisión compiten por la cobertura de las noticias.

Las emisoras recurren con frecuencia a la cobertura aérea y envían helicópteros para registrar incendios, persecuciones y otros incidentes de gran magnitud en una ciudad cuyos cielos suelen estar muy congestionados.

En general, un helicóptero de noticias lleva a dos personas a bordo, el piloto y un reportero que también opera la cámara y suele transmitir en directo desde el aire.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24