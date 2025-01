Mark Zuckerberg eliminó los programas de diversidad y el concepto “discurso de odio” de Facebook e Instagram

“Es hora de volver a nuestras raíces en torno a la libertad de expresión”, dijo Zuckerberg en un video publicado en sus redes sociales . De rulos largos, camiseta holgada y collar de oro, el fundador de las redes sociales no parece ser el mismo que en 2018, cuando de traje, corbata y pelo corto pidió perdón en el Senado de Estados Unidos por la masiva difusión de propaganda en el marco de las elecciones de este país en 2016, y prometió reforzar la revisión de publicaciones potencialmente falsas o engañosas con la creación de su programa de verificación.

Según una investigación de The New York Times, los cambios en las políticas de Meta son una clara señal de que la empresa se está reposicionando para la era Donald Trump , que volverá a asumir la presidencia el próximo 20 de enero. Zuckerberg mantuvo una reunión con el presidente electo de Estados Unidos en noviembre y, sin bien negó que la decisión estuviera influenciada por aquel encuentro, admitió que las recientes elecciones fueron un “punto de inflexión cultural” para volver a “priorizar la libertad de expresión” y volver a “dar voz” a los usuarios de las plataformas.

El pasado 10 de enero, Zuckerberg fue entrevistado durante casi tres horas por Joe Rogan en su pódcast, en el que confesó haber cambiado varias veces de parecer en la última década, muchas veces, como consecuencia de la presión social. “Creo que en 2016, después de la victoria de Trump, concedí demasiada deferencia a mucha gente de los medios de comunicación que básicamente me decían: ‘No hay forma de que Trump haya salido elegido si no es por la desinformación. La gente no puede creer esto’”.

Además de cambiar sus políticas de moderación, Meta anunció que pondrá fin a sus programas de diversidad e inclusión. Eliminó el rol de jefe de Diversidad, así como sus metas de alcanzar cierto número en contratación de mujeres y minorías, y la prioridad de contratar proveedores pertenecientes a minorías. En un comunicado reenviado por empleados de Meta a The New York Times, la vicepresidenta de Recursos Humanos de la compañía manifestó que se enfocará en “prácticas justas y consistentes para mitigar los sesgos para todos”.

En el comunicado en el que anunciaron los cambios en sus procesos de contratación, Meta señala que su programa de diversidad e inclusión lleva a muchos a creer que sus políticas sugieren “trato preferencial de algunos grupos sobre otros”.