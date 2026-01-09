Mel Gibson cumplió 70 años: una vida marcada por éxitos de taquilla, la lucha contra el alcohol y polémicos exabruptos

El pasado 3 de enero Mel Gibson festejó su 70° cumpleaños, y la séptima década encuentra al actor neoyorquino, que comenzó su carrera en Australia , recién divorciado de la madre de su noveno hijo y sumergido en la posproducción de La resurrección de Cristo, la ansiada segunda parte de La pasión de Cristo (2003).

Su extensa y prolífica trayectoria, primero actoral y después como director, lo ha convertido en una figura de enorme reconocimiento. Sin embargo, a lo largo de estos años, Gibson acumula una cantidad importante de detractores. La mayoría de ellos conseguidos con sus delirantes declaraciones, problemas legales y comentarios machistas, antisemitas, homofóbicos y racistas.

Solo a modo de ejemplo, según informa El País de Madrid, hace exactamente un año en el podcast The Joe Rogan, muy escuchado en Estados Unidos, el actor y director se rio del cambio climático diciendo: “Cuando un hielo se derrite en mi vaso, el agua no se desprende”, luego de asegurar que el sida había sido un experimento fallido del gobierno norteamericano y calificar al papa Francisco de “apóstata”.

Su vida también estuvo marcada por la lucha contra el alcoholismo. El diario español recoge que en 2006, tras una detención policial por conducir alcoholizado propinó: “Los putos judíos sois culpables de todas las guerras de la humanidad”.

Corazón valiente fue el segundo largometraje que dirigió, una película que acumuló cinco premios Oscar y un Globo de Oro como mejor director.

Su larga trayectoria cinematográfica ha dado lugar a un interesante volumen de anécdotas que lo describen muy bien. Para celebrar su 70° aniversario, recopilamos algunas de ellas:

A punto de morir en el rodaje de Corazón valiente

En 1995, Gibson abordaba una de las producciones más exigentes y, finalmente, más premiadas de su carrera. Producía, dirigía y protagonizaba Corazón valiente (Braveheart). Esta historia épica del héroe escocés William Wallace fue el segundo largometraje que dirigía —luego de haber debutado con El hombre sin rostro (1993)— y un título que acumuló cinco premios Oscar y un Globo de Oro como mejor director.

El rodaje no fue sencillo. En la gira de promoción de la cinta, el actor y director comentaba que su rodaje había sido como rodar las cuatro películas seguidas de la saga Arma letal (Richard Donner, 1987, 1989, 1992 y 1998), que protagonizó junto con Danny Glover.

De más está decir que las escenas de acción de Corazón valiente fueron especialmente complejas. Para empezar, se necesitaron 1.600 extras para las tomas de las batallas. A esto se sumó el hecho de que el propio Gibson, además de dirigir, era protagonista. En un comienzo, su idea era solamente dirigirla, pero la condición que puso Paramount para financiar la producción fue que él debía también protagonizarla.

El acuerdo prosperó y la película se convirtió en un éxito de taquilla. Los casi 72 millones de dólares invertidos en la producción atrajeron una recaudación mundial de más de 200 millones de dólares.

En el exitoso podcast The Joe Rogan, Gibson también contó que durante el rodaje de la película estuvo a punto de morir en dos ocasiones. La primera, por la pata de un caballo que, afortunadamente, solo le lesionó una pierna. Más dramática fue la escena de la horca, en la que un descuido del equipo de producción lo dejó sin conocimiento. Cuando consiguieron reanimarlo, Gibson contó que gritó: “¿Qué están haciendo? ¡A trabajar!”.

Mel Gibson 1 Nueve hijos, varias parejas, protagonista de más de sesenta películas y dos premios Oscar, más un Globo de Oro, forman parte de su historia. EFE

Un día y medio besando a Helen Hunt

Si bien el trabajo profesional de Gibson ha sido unánimemente alabado, su carácter conservador, sus problemas con el alcohol y sus polémicas declaraciones dieron lugar a que muchos en Hollywood le dieran la espalda.

En el año 2000, sin embargo, su papel protagónico en la película ¿En qué piensan las mujeres? encendió particularmente el interés de los espectadores. En el largometraje, el ganador de dos Oscar se mete en la piel de un ejecutivo machista que, a partir de un accidente doméstico, adquiere el don de leer el pensamiento de toda mujer con la que se cruza.

La conclusión de esta historia lleva al protagonista a recapacitar acerca de su actitud egocéntrica y de su supuesta superioridad de género. Aunque la película fue un éxito de taquilla, también cosechó muchas críticas. Se la acusó de perpetuar los roles de género y abundar en los estereotipos, aunque el mensaje había intentado ser todo lo opuesto.

En cualquier caso, el título consiguió la nominación a los Globos de Oro para Gibson y el cuarto lugar en el ranking de las 10 películas más vistas de ese año.

La anécdota más curiosa de esta producción sucedió durante el rodaje de una escena en la que Gibson y Hunt se besan. Según comentó la actriz en alguna entrevista, las tomas de ese momento se sucedieron durante una tarde y a lo largo del día siguiente. Sí, un día y medio costó que la escena recibiera la aprobación por parte de la realizadora. Hunt lo contó con curiosidad, sin restar la admiración y respeto hacia el actor.

Un rayo cayó sobre el actor Jim Caviezel

Sin duda, una de las películas más polémicas dirigidas por Gibson es La pasión de Cristo (2003). En esta producción, el director no escatimó en expresar de manera explícita el dolor y el sufrimiento del vía crucis. La película se convirtió en un fenómeno y, con un presupuesto de producción de unos 30 millones de dólares, consiguió una recaudación mundial de más de 600 millones de dólares.

mel gibson y rosalind ros A fin de año, el actor anunció su separación de Rosalind Ross, luego de nueve años de relación. AFP

La anécdota más impactante de este título se produjo cuando mientras se rodaba la escena del sermón de la montaña, donde Jesús proclama las bienaventuranzas, cayó un rayo que provocó lesiones a Jim Caviezel (Jesús). En una entrevista con Fox News, Caviezel señaló que debido a las secuelas que le causó el accidente tuvo que someterse a dos cirugías cardíacas.

Eso fue lo más grave, pero el rodaje de La pasión de Cristo, con su carácter tan descarnado, provocó al protagonista otras múltiples lesiones. Aunque para la escena de la flagelación se usaron protectores, muchos de los azotes recibidos llegaron a lastimarlo. A su vez, debió cargar una cruz de madera de 70 kilos.

A sus 70 años, la carrera de Gibson sigue siendo prolífica y sus comentarios y actitudes siguen dando que hablar. Hace nada más un año, a los pocos días de asumir su segundo mandato, Donald Trump lo galardonó con el título de Embajador Especial para Hollywood, un reconocimiento que comparte con Sylvester Stallone y Jon Voight. La condecoración compromete a los homenajeados a traer el negocio del entretenimiento nuevamente a Estados Unidos. Así lo dijo Trump: hacer que Hollywood sea “más grande, mejor y más fuerte”.

A partir de EFE