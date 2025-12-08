  • Cotizaciones
    martes 09 de diciembre de 2025

    Paramount desafía a Netflix con una oferta de adquisición hostil de 108.400 millones de dólares por Warner Bros.

    Paramount Skydance lanzó el lunes una oferta hostil por valor de 108.400 millones de dólares por Warner Bros Discovery, con la esperanza de superar a Netflix pocos días después de que el gigante del streaming alcanzara un acuerdo de adquisición de 72.000 millones de dólares con los históricos estudios de Hollywood

    La oferta hostil genera una batalla furiosa entre Paramount, cuyo propietario Larry Ellison es un aliado de Donald Trump, y el gigante del streaming Netflix para comprar uno de los estudios más históricos de Hollywood.

    Netflix.
    Televisión

    Netflix comprará Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares

    Por France 24
    george clooney protagoniza jay kelly, la nueva pelicula de cine sobre cine dirigida por noah baumbach
    Video
    Autodescubrimiento

    George Clooney protagoniza 'Jay Kelly', la nueva película de cine sobre cine dirigida por Noah Baumbach

    Por Federica Chiarino Vanrell

    Netflix sorprendió a la industria la semana pasada al anunciar que había sellado un acuerdo para comprar el estudio Warner Bros., lo que provocó reacciones amargas de voces en Hollywood preocupadas por el futuro de su industria.

    Trump intervino el domingo y dijo que el esfuerzo de Netflix por adquirir Warner Bros. “podría ser un problema”, ya que se quedaría con una enorme cuota de mercado de la industria del cine y la televisión.

    “Realmente estamos aquí para terminar lo que empezamos”, dijo David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, a CNBC mientras su compañía hacía una sexta oferta por Warner Bros desde que comenzó la guerra de ofertas.

    Embed - Netflix está a punto de adquirir el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery

    A diferencia de la oferta de Netflix, la última oferta de Paramount incluye canales de cable como CNN, TNT, TBS y Discovery.

    Pondría las propiedades bajo propiedad de una empresa con estrechos vínculos con la administración Trump.

    La oferta valora al gigante del entretenimiento en 108.400 millones de dólares y representa una prima del 139 por ciento sobre el precio de las acciones de WBD en septiembre de 12,54 dólares, cuando comenzó la guerra de ofertas.

    Paramount en un comunicado calificó la oferta de Netflix, que valora los estudios Warner Bros. en casi 83 mil millones de dólares, de “inferior e incierta”.

    “Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo”, afirmó Ellison.

    Clásicos del cine

    A lo largo de las décadas, Warner Brothers ha producido clásicos del cine como Casablanca y Ciudadano Kane, así como éxitos de taquilla más recientes como Los Soprano, Juego de Tronos y las películas de Harry Potter.

    Paramount argumentó que su acuerdo brinda mayor certeza regulatoria que la transacción con Netflix, que según dijo le daría a Netflix una participación del 43 por ciento de los suscriptores de streaming globales y enfrentaría "desafíos regulatorios prolongados en todo el mundo".

    La empresa combinada uniría la cartera de Paramount, que incluye Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon y Paramount+, con los activos de WBD, incluidos HBO Max y los principales derechos deportivos.

    Paramount dijo que la fusión generaría más de 6 mil millones de dólares en ahorros de costos, manteniendo los estrenos en salas y aumentando el gasto en contenido.

    Películas en los cines

    Mantener las películas en los cines es un tema muy delicado para la industria creativa de Hollywood.

    Netflix ya es visto negativamente en algunos círculos de Hollywood, en gran medida debido a su renuencia a lanzar contenido en los cines y su disrupción de las prácticas tradicionales de la industria.

    Muchos veteranos de la industria consideran que los estrenos en salas son esenciales para el atractivo y el prestigio del cine, y también fundamentales para mantener una economía saludable en Hollywood.

    El precio de las acciones de Warner Bros. Discovery se disparó más de un siete por ciento el lunes, mientras que las acciones de Netflix cayeron más de un dos por ciento.

    (FRANCIA 24 con AFP)

