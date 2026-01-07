A los 70 años murió Béla Tarr, maestro del cine de autor

Detenerse, contemplar, filmar: el cine de Tarr fue virando desde el realismo crudo hasta la mirada metafísica; se inspiró en las pinturas de Brueghel y en la obra del premio Nobel de Literatura 2025, László Krasznahorkai, entre otras influencias

Se lo ha definido como un maestro del cine contemplativo por su mirada detenida en rostros y paisajes en blanco y negro, sus primeros planos y sus tomas largas, su ritmo sin prisas, como lo hizo en Sátántangó y en Las armonías de Werckmeister, películas que lo llevaron a su máximo reconocimiento. El director húngaro Béla Tarr murió el martes 6 a los 70 años.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Había nacido en Pécs, Hungría, en 1955, pero creció en Budapest. Comenzó con sus experiencias cinematográficas siendo un niño, cuando su madre lo llevó a un casting en la televisión nacional húngara para un papel (que obtuvo) en La muerte de Iván Ilich, adaptación de la novela de León Tolstói.

A los 16 años filmó en 8 mm una breve película testimonial sobre gitanos de la construcción que denunciaban sus salarios míseros y su deseo de irse del país. Por esa filmación, que difundió entre otros trabajadores, el régimen comunista no dejó a Tarr ingresar a la universidad a estudiar filosofía, como era su deseo. Pero su reflexión filosófica siempre lo acompañó en sus películas. Las primeras fueron documentales y centradas en las clases sociales más humildes de las ciudades húngaras.

Trabajó en un astillero, después en la recepción de un centro cultural y al mismo tiempo ingresó en Balázs Béla Stúdió, importante taller de cine experimental. Allí debutó como director con Family Nest (1977), con la que ganó el Gran Premio del Festival de Cine de Mannheim. En 1981 filmó su primera película con actores profesionales, Gente prefabricada, y a partir de entonces comenzó otra etapa cinematográfica influida por los dramas shakesperianos.

En 1982 se graduó de la Academia de Teatro y Cine de Budapest, y en ese año fundó el Társulás Filmstúdió, que el régimen clausuró en 1985 por motivos políticos. Entonces comenzó su trabajo como cineasta independiente. Filmó Damnation (1987), nominada en los Premios del Cine Europeo de 1988. Un año después viajó a Berlín y comenzó su vínculo con la Academia Alemana de Cine y Televisión de esa ciudad, donde continuó como profesor visitante hasta 2011.