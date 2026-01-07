A los 70 años murió Béla Tarr, maestro del cine de autor
Detenerse, contemplar, filmar: el cine de Tarr fue virando desde el realismo crudo hasta la mirada metafísica; se inspiró en las pinturas de Brueghel y en la obra del premio Nobel de Literatura 2025, László Krasznahorkai, entre otras influencias
Se lo ha definido como un maestro del cine contemplativo por su mirada detenida en rostros y paisajes en blanco y negro, sus primeros planos y sus tomas largas, su ritmo sin prisas, como lo hizo en Sátántangó y en Las armonías de Werckmeister, películas que lo llevaron a su máximo reconocimiento. El director húngaro Béla Tarr murió el martes 6 a los 70 años.
Había nacido en Pécs, Hungría, en 1955, pero creció en Budapest. Comenzó con sus experiencias cinematográficas siendo un niño, cuando su madre lo llevó a un casting en la televisión nacional húngara para un papel (que obtuvo) en La muerte de Iván Ilich, adaptación de la novela de León Tolstói.
A los 16 años filmó en 8 mm una breve película testimonial sobre gitanos de la construcción que denunciaban sus salarios míseros y su deseo de irse del país. Por esa filmación, que difundió entre otros trabajadores, el régimen comunista no dejó a Tarr ingresar a la universidad a estudiar filosofía, como era su deseo. Pero su reflexión filosófica siempre lo acompañó en sus películas. Las primeras fueron documentales y centradas en las clases sociales más humildes de las ciudades húngaras.
Trabajó en un astillero, después en la recepción de un centro cultural y al mismo tiempo ingresó en Balázs Béla Stúdió, importante taller de cine experimental. Allí debutó como director con Family Nest (1977), con la que ganó el Gran Premio del Festival de Cine de Mannheim. En 1981 filmó su primera película con actores profesionales, Gente prefabricada, y a partir de entonces comenzó otra etapa cinematográfica influida por los dramas shakesperianos.
En 1982 se graduó de la Academia de Teatro y Cine de Budapest, y en ese año fundó el Társulás Filmstúdió, que el régimen clausuró en 1985 por motivos políticos. Entonces comenzó su trabajo como cineasta independiente. Filmó Damnation (1987), nominada en los Premios del Cine Europeo de 1988. Un año después viajó a Berlín y comenzó su vínculo con la Academia Alemana de Cine y Televisión de esa ciudad, donde continuó como profesor visitante hasta 2011.
El cine de Tarr fue virando desde el realismo crudo hasta la mirada metafísica, por eso se lo ha asimilado al cine del ruso Andrei Tarkovsky. Pero para él una de sus grandes influencias estaba en las pinturas de Brueghel. Desde 1981, a partir de la película The Outsider, trabajó con su esposa, la cineasta Ágnes Hranitzky, con quien dirigió Las armonías de Werckmeister (2000).
La mirada parsimoniosa y melancólica del escritor húngaro László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025, atrajo especialmente a Tarr. Durante siete años planificó cómo llevar al cine su novela Sáántangó, sobre el fracaso de una granja colectiva. Finalmente, surgió Sátántangó, una película que dura siete horas y que Tarr pudo hacer pública en 1994, cuando la situación política de Hungría cambió. La película fue elegida como una de las 50 mejores de todos los tiempos en la encuesta Sight and Sound del Festival Internacional de Cine de Berlín de 2012.
En 2003 fundó TT Filmmhely, un taller de cine independiente que dirigió hasta 2011. Su última película fue Turin Horse (2011, Gran Premio del Jurado de la Berlinale), y después de estrenada declaró que su obra estaba completa.
Dedicó sus últimos años a fomentar un nuevo cine y programas educativos. En 2012 fundó la escuela internacional Film.factory de Sarajevo, fue profesor visitante de varias academias de cine e impartió clases magistrales para jóvenes realizadores del mundo.