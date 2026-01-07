  • Cotizaciones
    jueves 08 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    A los 70 años murió Béla Tarr, maestro del cine de autor

    Detenerse, contemplar, filmar: el cine de Tarr fue virando desde el realismo crudo hasta la mirada metafísica; se inspiró en las pinturas de Brueghel y en la obra del premio Nobel de Literatura 2025, László Krasznahorkai, entre otras influencias

    Béla Tarr.

    Béla Tarr.

    FOTO

    ANNETTE RIEDL/AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Se lo ha definido como un maestro del cine contemplativo por su mirada detenida en rostros y paisajes en blanco y negro, sus primeros planos y sus tomas largas, su ritmo sin prisas, como lo hizo en Sátántangó y en Las armonías de Werckmeister, películas que lo llevaron a su máximo reconocimiento. El director húngaro Béla Tarr murió el martes 6 a los 70 años.

    Había nacido en Pécs, Hungría, en 1955, pero creció en Budapest. Comenzó con sus experiencias cinematográficas siendo un niño, cuando su madre lo llevó a un casting en la televisión nacional húngara para un papel (que obtuvo) en La muerte de Iván Ilich, adaptación de la novela de León Tolstói.

    Leé además

    Guillaume Marbeck, Zoey Deutch y Aubry Dullin recrean una escena esencial de Sin aliento y de la historia del cine.
    Estreno

    Godard por Linklater: cómo el director recreó en su película 'Nouvelle Vague' el rodaje de 'Sin aliento'

    Por Patricia Mántaras de la Orden
    el festival arca celebra su quinta edicion en el maca
    Recomendado

    El festival ARCA celebra su quinta edición en el MACA

    Por Redacción Galería

    A los 16 años filmó en 8 mm una breve película testimonial sobre gitanos de la construcción que denunciaban sus salarios míseros y su deseo de irse del país. Por esa filmación, que difundió entre otros trabajadores, el régimen comunista no dejó a Tarr ingresar a la universidad a estudiar filosofía, como era su deseo. Pero su reflexión filosófica siempre lo acompañó en sus películas. Las primeras fueron documentales y centradas en las clases sociales más humildes de las ciudades húngaras.

    Trabajó en un astillero, después en la recepción de un centro cultural y al mismo tiempo ingresó en Balázs Béla Stúdió, importante taller de cine experimental. Allí debutó como director con Family Nest (1977), con la que ganó el Gran Premio del Festival de Cine de Mannheim. En 1981 filmó su primera película con actores profesionales, Gente prefabricada, y a partir de entonces comenzó otra etapa cinematográfica influida por los dramas shakesperianos.

    En 1982 se graduó de la Academia de Teatro y Cine de Budapest, y en ese año fundó el Társulás Filmstúdió, que el régimen clausuró en 1985 por motivos políticos. Entonces comenzó su trabajo como cineasta independiente. Filmó Damnation (1987), nominada en los Premios del Cine Europeo de 1988. Un año después viajó a Berlín y comenzó su vínculo con la Academia Alemana de Cine y Televisión de esa ciudad, donde continuó como profesor visitante hasta 2011.

    El cine de Tarr fue virando desde el realismo crudo hasta la mirada metafísica, por eso se lo ha asimilado al cine del ruso Andrei Tarkovsky. Pero para él una de sus grandes influencias estaba en las pinturas de Brueghel. Desde 1981, a partir de la película The Outsider, trabajó con su esposa, la cineasta Ágnes Hranitzky, con quien dirigió Las armonías de Werckmeister (2000).

    Embed - Werckmeister Harmonies trailer

    La mirada parsimoniosa y melancólica del escritor húngaro László Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura 2025, atrajo especialmente a Tarr. Durante siete años planificó cómo llevar al cine su novela Sáántangó, sobre el fracaso de una granja colectiva. Finalmente, surgió Sátántangó, una película que dura siete horas y que Tarr pudo hacer pública en 1994, cuando la situación política de Hungría cambió. La película fue elegida como una de las 50 mejores de todos los tiempos en la encuesta Sight and Sound del Festival Internacional de Cine de Berlín de 2012.

    Embed - Satantango | Trailer

    En 2003 fundó TT Filmmhely, un taller de cine independiente que dirigió hasta 2011. Su última película fue Turin Horse (2011, Gran Premio del Jurado de la Berlinale), y después de estrenada declaró que su obra estaba completa.

    Dedicó sus últimos años a fomentar un nuevo cine y programas educativos. En 2012 fundó la escuela internacional Film.factory de Sarajevo, fue profesor visitante de varias academias de cine e impartió clases magistrales para jóvenes realizadores del mundo.

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo
    Teatro

    Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

    Por Javier Alfonso

    Te Puede Interesar

    Manifestantes contra la operación de Estados Unidos en Venezuela, el sábado 3 de enero en Montevideo.

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Rodrigo Arim, director de la OPP.

    Director de OPP destaca el Presupuesto como “gran logro político”, pero quedó con sabor “un poco amargo”

    Por Ismael Grau
    Presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.

    Presidente de la Suprema Corte rechazó afirmaciones “profundamente agraviantes” de militar preso en Domingo Arena

    Por Redacción Búsqueda
    Un muro en Montevideo, con referencias a la inmigración reciente captada por Uruguay.

    Migrantes ganan salarios 11,5% mayores en promedio que los uruguayos, según el BPS

    Por Redacción Búsqueda