Nuevos emprendimientos para descubrir sabores, objetos y espacios en el Este

Cruzó el río y se instaló sobre la calle principal de José Ignacio una nueva concept store con un fuerte espíritu veraniego. Las marcas argentinas Bolazo, Romero y Caradonti comparten por primera vez un espacio, descontracturado, colorido y lleno de objetos innovadores.

El local, que llama la atención por su color terracota, propone un catálogo ecléctico que combina desde objetos de autor hasta almohadones, lámparas, bancos, vestidos, joyería, libros y piezas de decoración. Hay conejos de cerámica, textiles, accesorios y pequeños hallazgos que funcionan tanto como objetos cotidianos o como piezas únicas.

La mesa esteña está servida 11 aperturas que amplían el recorrido gastronómico de Punta del Este

Abierto desde diciembre y en funcionamiento hasta la semana de Carnaval, el espacio nace con la idea de ser algo más que una tienda. A lo largo del verano, será sede de encuentros que buscan cruzar diseño, música y creación contemporánea, con distintos creadores invitados.

Los Cisnes, a metros de La Huella en José Ignacio. Abierto de 10 a 22 h.

Los dueños de Gryk recorrieron distintas ciudades del mundo en busca de la receta perfecta de yogur griego helado antes de abrir su local en la calle Gorlero. Hoy aseguran que, después de muchas pruebas, ajustes e iteraciones, lo lograron. El resultado es una propuesta que apuesta a un sabor fresco y cremoso, pensada para el público esteño con un producto que se destaca por ser de producción local, natural y no tener aditivos.

La experiencia empieza ya desde la estética: el local, dominado por los colores azul y blanco, funciona como un guiño directo a Grecia y acompaña la identidad del producto. En la carta hay tres sabores de yogur griego (natural, frutos rojos y pistacho) que se pueden combinar con una amplia variedad de toppings y salsas, producidos íntegramente por la firma.

La selección incluye opciones clásicas, como dulce de leche y chocolate, junto con otras más originales, como pistacho y coulis de frutos rojos. A eso se suman frutas frescas —frutilla, kiwi, arándanos— y frutos secos, además de coco y crumble, con una clara búsqueda por priorizar ingredientes artesanales siempre que es posible.

La propuesta invita a armar un postre proteico a medida, que puede ir desde una versión indulgente hasta una alternativa más saludable.

Gorlero entre las calles 28 y 29. Abierto todos los días de 12 del mediodía a 2 de la madrugada.

Gryk IMG_8684

Cruz del sur

Además de su conocida propuesta gastronómica, Cruz del Sur amplía su universo con una experiencia que cruza diseño, arte y producción local. A pocos pasos de su cocina, frente a la plaza principal de José Ignacio, funciona su boutique y galería de arte.

La boutique reúne una cuidada curaduría de diseñadores, principalmente de Uruguay y Argentina, con prendas realizadas en telas naturales, como algodón orgánico, lana merino, seda natural, lino o guanaco. Cada firma trabaja con piezas únicas o de producción limitada, a las que se suma una selección de objetos y productos artesanales.

Entre las propuestas, se destaca Cabinet Óseo, marca argentina de joyería en plata cuya colección de esta temporada gira en torno al corazón anatómico. Del lado de la producción nacional aparece Casiopea, firma local de José Ignacio dedicada a la joyería botánica, y los productos de terapia floral de Nadia Nedelchev­.

La galería de arte, curada por Piero Atchugarry, completa la experiencia con una exposición de obras de la artista uruguaya Verónica Vázquez.

Abierto todos los días de la temporada, de 11 a 22 h.

Cruz del sur IMG_8493

Cruz del sur IMG_8490

Posada el Pepe

En el médano más alto de Santa Mónica, el arquitecto Diego Montero construyó una torre. Una especie de casa-estudio en la que se quedaban sus amigos y él iba a pensar luego de trabajar, a metros de su casa. Años más tarde, ese espacio incorporó un restaurante de sushi para 12 personas que centra la propuesta en el producto y en la posibilidad de estar con los pies en la arena, pegarse una ducha, ir al mar y volver. A eso le sumaron dos habitaciones, lo que terminó de consolidar la propuesta que hoy es conocida como Posada el Pepe. “Nada demasiado cuidado, me gusta que el lugar tenga el tema del chorreado de sal marina y un poco de óxido”, cuenta Montero a Galería.

Esta temporada, sumaron una construcción que completa la infraestructura playera e inauguraron allí el nuevo estudio de verano del arquitecto. En este espacio realizarán exposiciones y actividades de arte minuciosamente seleccionadas por él y su familia. Recientemente expusieron una muestra en blanco y negro de las fotógrafas Matilde Campodónico, Olivia Arthur y Teodelins Detry y ya están planificando una muestra de Martín Mendizábal y Azucena Montero. “Hacemos muestras muy elegidas y la idea es que conviva el estudio con la galería”, asegura.

Ruta 10, Juan Díaz de Solís & Ofelia, Santa Mónica, Maldonado.

Posada el pepe10

Posada el pepe se agrega

Estación Salvaje Vivero concepto

La creadora de Estación Salvaje, el estudio de diseño de paisajes que fundó en 2018 Julieta Rivetri, comenzó 2026 con un objetivo claro y a toda máquina: abrir las puertas de un nuevo vivero en el corazón de La Barra. El proyecto, que aún se encuentra en obra y planea abrir al público a fines de enero, consiste en un vivero que integra un café (Yuyo Café) y una tienda de objetos de diseño de jardinería.

Al igual que su casa y estudio personal, el diseño arquitectónico está a cargo del estudio de la arquitecta Carolina Pedroni, su madre. Este nuevo espacio estará enfocado en el diseño de plantas nativas y, a diferencia de otros viveros, “estará armado como si fuese un jardín”. Todo esto acompañado, además, de una fuerte impronta cultural: tienen planificadas noches de cine, música y eventos literarios.

El espacio estará abierto al público todo el año. El horario de verano será de 9 a 20 h.

Vivero Salvaje25

Curado

En La Juanita, a pasos de la entrada de José Ignacio, esta temporada abrió sus puertas Curado, una tienda gourmet que reúne quesos, charcutería, vinos y una esmerada selección de productos locales. El espacio forma parte de Casachica Hotel, el nuevo anexo de Casagrande, el hotel inaugurado en 2021 que desde entonces acompaña el desarrollo de esta zona del balneario.

Ubicado debajo del hotel, el local combina el verde de las plantas con el gris de una arquitectura moderna. En sus estanterías conviven quesos de Colonia y del exterior —desde gruyere, brie y parmesanos de distintas maduraciones hasta opciones de cabra y oveja—, junto a una destacada propuesta de charcutería que incluye jamón crudo, serrano, ibérico, mortadelas y salames artesanales.

La oferta se completa con conservas, pickles, aceites de oliva nacionales, aceitunas, frutos secos, crackers y mermeladas. También hay una selección de vinos uruguayos y regionales, cervezas artesanales, vermuts y destilados.

Además de funcionar como despensa, Curado ofrece desayunos buffet o a la carta todos los días, de 8 a 11.30 horas, con productos frescos y una propuesta que acompaña el ritmo pausado de las mañanas en José Ignacio.

Ruta 10, km 182,5 (esq. calle Los Lobos). Abierto todos los días de 8 a 22 h.

Curado IMG_8556

Laurel

El proyecto de Paz Pittaluga vuelve a instalarse esta temporada con una propuesta que combina bienestar, diseño y moda consciente. La marca Laurel, reconocida por sus productos orgánicos —que van desde jabones y sérums hasta maquillaje—, abrió este verano un pequeño espacio de madera en Manantiales, diseñado y construido por carpinteros locales.

El local, íntimo y luminoso, funciona como una concept store donde los productos de cuidado personal conviven con piezas de diseño. A la propuesta habitual de Laurel se suma esta temporada Ilse Jara, una firma paraguaya de indumentaria; Behavior, una marca uruguaya de tejidos; las joyas artesanales en plata de Sol Icasuriaga, y una selección de vestidos europeos.

Pittaluga adelanta que, a lo largo del verano, el concept store irá incorporando pequeñas cápsulas de otras marcas, ampliando la propuesta sin perder el carácter curado que define a Laurel.

Ruta 10 esq. 18 de Julio. Abierto todos los días de 11 a 21 h.

Laurel IMG_8573

Laurel IMG_8572

Pura Lana

El 27 de diciembre inauguró sobre ruta 10, en una zona icónica del verano, el primer local de Pura Lana en el Este. La marca uruguaya creada por Romina Laffite apuesta al diseño nacional a través de sus piezas atemporales, simples y confortables en materiales nobles, principalmente en lana merino.

Esta temporada la paleta de colores elegida para la colección está compuesta por tonos tierra y acentos en verde pistacho, rojo, fucsia y celeste. En cuanto a las texturas, predominan los estampados a rayas, los flecos y el crochet, que enfatizan el origen nacional de las prendas y siguen las tendencias del verano.

“El local de La Barra es un sueño hecho realidad”, cuenta Laffite, y afirma que el armado fue “a pulmón”: junto con su marido, Santiago, pintaron las paredes del local y él fue el encargado de hacer el cartel.

Ruta 10 esq. Las Sirenas. Abierto todos los días de 11 a 23 h.

Pura lana WhatsApp Image 2026-01-06 at 1.56.34 PM

Dúa Concept Store

Hina es una marca de indumentaria uruguaya especializada en prendas de lino, tejidos y accesorios artesanales, fundada en 2016 por Lucía López en Oaxaca. Erre Art Studio es una reconocida marca de joyería de autor de las orfebres Rosario Valdés & Rosario Puig, inspirada en la naturaleza y los astros. Y Dúa es la nueva concept store que combina ambas propuestas en un local de La Barra. La tienda reúne una selección en la que se destacan las piezas de Charlie Xray, las cerámicas de Irene Hounie, los libros objeto de los artistas Antonio Carrau y Chiara Baccanelli, y las fotografías de Karin Topolanski.

El proyecto abrió sus puertas a fines de diciembre y propone un punto de encuentro entre distintos oficios y expresiones de diseño.

Dua22

Ruta 10, esq. calle Alborada, Paseo Real de La Barra. Abierto todos los días de 10 a 21 h.