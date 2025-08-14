  • Cotizaciones
    jueves 14 de agosto de 2025

    La Rural del Prado se realizará del 5 al 14 de setiembre

    La Asociación Rural del Uruguay realizó el lanzamiento de la edición 120 de su clásica exposición agropecuaria

    El director de Exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rodrigo Granja; el intendente de Montevideo, Mario Bergara; y el presidente de ARU, Rafael Ferber

    Silvana García, del área comercial de ARU; el arquitecto Carlos Pascual; Natalia Livchich; y la arquitecta Elisa Pascual

    El presidente de la Sociedad de Criadores de Appaloosa, Carlos Ramos; el jefe de Registros Genealógicos de ARU, Álvaro Garmendia; y el presidente de la Sociedad de Criadores de Akhal Teke, Guillermo Lockhart

    La responsable de eventos y tácticas de Interagrovial John Deere, Agustina Rizzi; y la gerente de Marketing, Sabina Reihle

    La gerente ejecutiva de ARU, Andrea Galeano; y el comunicador Juan Carlos López

    El presidente de Sociedad de Criadores de Ideal del Uruguay, Facundo Martinicorena; el gerente comercial de Biogénesis Bagó Uruguay, Ignacio Arrospide; la coordinadora de Exposiciones de ARU, Patricia Rojas; y el veterinario Juan Andrés García Pintos&nbsp;

    El gerente de Agronegocios de banco Santander, Pieter Boutmy, y el empresario Daniel Saravia Jorge

    Los productores y criadores Martín Gurgitano, Alejandro Tedesco y Mauro Caorsi

    El directivo del SUL, ARU y delegado de Ideal, Djalma Puppo; el veterinario Jorge Bonino; y el delegado de ARU en la junta directiva del INAC, Ricardo Reilly

    La gerente general y la vicepresidente del Banco República, Mariela Espino y Adriana Rodríguez

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    La 120a edición de la Rural del Prado, la clásica exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), se desarrollará del 5 al 14 de setiembre. El lanzamiento de la muestra se llevó a cabo el pasado 11 de agosto, con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien ya confirmó su presencia en la inauguración. Como es tradicional, la muestra tendrá calificaciones de las principales razas y especies que se crían en el país, además de una amplia propuesta comercial, artesanal, agroindustrial, gastronómica y artística. También se destacan importantes conferencias, remates de reproductores y actividades de entretenimiento para toda la familia.

