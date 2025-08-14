La Rural del Prado se realizará del 5 al 14 de setiembre

La 120a edición de la Rural del Prado, la clásica exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), se desarrollará del 5 al 14 de setiembre. El lanzamiento de la muestra se llevó a cabo el pasado 11 de agosto, con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien ya confirmó su presencia en la inauguración. Como es tradicional, la muestra tendrá calificaciones de las principales razas y especies que se crían en el país, además de una amplia propuesta comercial, artesanal, agroindustrial, gastronómica y artística. También se destacan importantes conferencias, remates de reproductores y actividades de entretenimiento para toda la familia.