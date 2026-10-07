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Isabel Coixet explora la vida después de una ruptura en ‘Tres adioses’

Llega al cine la nueva película de Isabel Coixet (hablada en italiano), una celebración de la vida, emocionante y tierna, como suele ser la obra de la directora catalana

Alba Rohrwacher protagoniza Tres adioses.

Alba Rohrwacher protagoniza Tres adioses.

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Enec Cine
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Después de una discusión que parece trivial pero encierra un malestar más profundo, la pareja conformada por Marta (Alba Rohrwacher) y Antonio (Elio Germano) se desarma. Él se dedica por completo a trabajar en su restaurante, y ella, profesora de educación física en un colegio, se refugia en el eco de las pelotas repicando en el gimnasio, o en un silencio camuflado con una sonrisa tan habitual en ella que nadie advierte que su vida ha dado un vuelco. Cuando suena el timbre de salida, Alba toma su bicicleta envuelta en un halo que podría ser interpretado como misterio, pero que en realidad es tristeza. “Miss Marta, ¿cómo haces para evitar todo lo que no te gusta hacer?”, le pregunta Agostino (Francesco Carril), otro profesor. “Basta con pedalear”, responde Alba.

Franceso Carril y Alba Rohrwacher en Tres adioses.

Franceso Carril y Alba Rohrwacher en Tres adioses.

Un malestar físico la lleva al médico y a conocer un diagnóstico no muy esperanzador. Sin embargo, lo que le queda de vida lo dedica a vivirla sin miedo. No desde la exuberancia, sino desde el goce pequeño: una buena comida, una buena canción, un buen beso.

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Tres adioses es la primera película hablada en italiano de la directora catalana Isabel Coixet.

Tres adioses es la primera película hablada en italiano de la directora catalana Isabel Coixet.

Tres adioses, la nueva película de Isabel Coixet, ambientada en Roma y hablada en italiano, es una celebración de la vida; emocionante y tierna, como suele ser la obra de la directora catalana.

En cines desde el jueves 8.

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