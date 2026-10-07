Isabel Coixet explora la vida después de una ruptura en ‘Tres adioses’

Después de una discusión que parece trivial pero encierra un malestar más profundo, la pareja conformada por Marta (Alba Rohrwacher) y Antonio (Elio Germano) se desarma. Él se dedica por completo a trabajar en su restaurante, y ella, profesora de educación física en un colegio, se refugia en el eco de las pelotas repicando en el gimnasio, o en un silencio camuflado con una sonrisa tan habitual en ella que nadie advierte que su vida ha dado un vuelco. Cuando suena el timbre de salida, Alba toma su bicicleta envuelta en un halo que podría ser interpretado como misterio, pero que en realidad es tristeza. “Miss Marta, ¿cómo haces para evitar todo lo que no te gusta hacer?”, le pregunta Agostino (Francesco Carril), otro profesor. “Basta con pedalear”, responde Alba.