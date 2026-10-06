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Monfic inauguró su nueva edición con 'Las siete balas'

El festival se desarrolla del 8 al 14 de octubre con 19 películas, cinco ciclos y distintas actividades

De Movie: gerenta de Teatros y Contenidos Soledad Ortiz, gerente de Programación Mauro Aschero, gerenta de Marketing María José Scremini y directora Valentina Artagaveytia.

De Movie: gerenta de Teatros y Contenidos Soledad Ortiz, gerente de Programación Mauro Aschero, gerenta de Marketing María José Scremini y directora Valentina Artagaveytia.

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Lucila Castillo
De Las siete balas: actor Robert Moré, director general Sebastián Pérez Pérez y director de fotografía Mauricio Costa.&nbsp;

De 'Las siete balas': actor Robert Moré, director general Sebastián Pérez Pérez y director de fotografía Mauricio Costa. 

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Lucila Castillo
Marcela Matta, Diego Bartaburu y Candela Pérez.&nbsp;

Marcela Matta, Diego Bartaburu y Candela Pérez. 

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Lucila Castillo
Ana Giovanoni y Sofía Sellanes.&nbsp;

Ana Giovanoni y Sofía Sellanes. 

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Lucila Castillo
Editor de Las siete balas Juan José Larrandaburu y Lilián Yaqués.

Editor de 'Las siete balas' Juan José Larrandaburu y Lilián Yaqués.

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Lucila Castillo
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

El Festival Internacional de Cine de Montevideo (Monfic) celebró el comienzo de una nueva edición en Movie Montevideo Shopping. Del 8 al 14 de octubre estará disponible la cartelera de películas distribuidas en cinco ciclos: Asiático, Clásicos, Estados Unidos, Europeo y Río de la Plata. Pero Monfic es mucho más que la proyección de películas, ya que esta edición contará también con charlas y actividades que propiciarán el intercambio con sus protagonistas.

La película uruguaya Las siete balas, dirigida por Sebastián Pérez Pérez, fue la encargada de abrir esta edición. La película reconstruye un violento copamiento en Montevideo a través de siete disparos, donde cada bala cambia el punto de vista para revelar una verdad oculta. Antes de la proyección, el gerente de Programación de Movie, Mauro Aschero, presentó la propuesta de este año y destacó la presencia de 19 películas, entre ellas títulos que participaron en festivales internacionales como Cannes, Toronto y San Sebastián.

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La programación también pone especial atención en el cine uruguayo. Además de Las siete balas, Monfic contará con Escondida en mi cabeza y Carne, producciones que, según explicó el periodista y crítico Fernán Cisnero, abarcan distintos géneros: policial, comedia y terror distópico, respectivamente.

Durante la presentación de Las siete balas, Pérez Pérez recordó el largo recorrido de la película. Contó que escribió el primer guion cuando tenía 26 años y que su realización implicó un proceso de trabajo de aproximadamente 20 años, en el que fue sumando productores, actores, músicos y técnicos. El relato de ese recorrido fue recibido con aplausos por el público, que acompañó así la presentación de la película.

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