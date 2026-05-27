Polarización, IA y masculinidad tóxica: los debates que abrió el Festival de Cannes 2026

Entre emotivos homenajes y declaraciones políticas, el festival volvió a convertirse en una plataforma para discutir sobre los temas del momento

Renate Reinsve y Sebastian Stan protagonizan Fjord, película dirigida por Cristian Mungiu que se llevó el máximo premio del festival.

Una nueva edición del Festival de Cannes llegó a su fin. Fueron 11 días de alfombra roja en los que se vio a Vin Diesel llorar en un homenaje a Paul Walker y a John Travolta intentando sin éxito contener las lágrimas al recibir una palma honorífica. Una edición en la que se habló sin tapujos sobre inteligencia artificial (IA) y sobre masculinidad tóxica, y en la que grandes estrellas, como siempre, lucieron diferentes y despampanantes looks para cada uno de los 11 días.

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Demi Moore, considerada la “reina” del festival, según Vogue, por sus elecciones de atuendo —aunque también objeto de muchos comentarios por su extrema delgadez—, dijo que luchar contra la IA es “una batalla perdida”. Javier Bardem denunció los comportamientos de políticos como Donald Trump y Benjamin Netanyahu, que “causan miles de muertos”. Pedro Almodóvar no se quedó atrás y los calificó como “monstruos”.

Demi Moore Demi Moore fue catalogada por Vogue como la “reina” del festival por sus elecciones de atuendo, aunque también fue objeto de múltiples comentarios por su extrema delgadez. AFP Pero el gran protagonista, el cine, también propuso diversos temas de conversación. La ganadora de la Palma de Oro, Fjord, dirigida por Cristian Mungiu y protagonizada por Renate Reinsve y Sebastian Stan, abrió el debate acerca de la polarización de las sociedades contemporáneas. Basada en una historia real, Fjord narra la historia de una familia profundamente religiosa con cinco hijos que se muda desde Rumania a un pueblo costero en Noruega. El conflicto comienza cuando una de las hijas llega a la escuela con moretones, lo que despierta sospechas acerca de la estricta educación y disciplina física que se imparte en el hogar.

Cristian-Mungiu-Cannes El director Cristian Mungiu recibió la Palma de Oro por Fjord de manos de Tilda Swinton durante la ceremonia de clausura del 79º Festival de Cine de Cannes. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

A través de la historia de esta familia, Mungiu explora el choque entre valores tradicionales y progresistas. “Todo ello lleva a dividir a la sociedad entre grupos de personas que realmente se detestan entre ellas. Vivimos en una sociedad muy dividida, en la que la gente no tiene tiempo para entender al que tiene una opinión muy diferente. Creo que el mejor paso para entendernos es escuchar y a lo mejor dudar de que uno siempre tenga la razón de todo”, dijo el director a la prensa al presentar la película.