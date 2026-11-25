El counseling uruguayo atraviesa una etapa de crecimiento y expansión. Aunque su desarrollo en el país es relativamente nuevo en comparación con otras experiencias de la región, esta disciplina de acompañamiento y desarrollo humano comienza a construir una identidad propia, apoyada en los principios de la psicología humanista del estadounidense Carl Rogers, que prioriza los recursos internos de autocuración con una concepción de las relaciones humanas que privilegia la empatía, la escucha y el respeto por la singularidad de cada persona.

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En este escenario, Uruguay fue sede de la Conferencia Internacional de Counseling­, que se celebró entre el 20 y el 22 de noviembre en el Centro de Convenciones del Complejo Solanas, en Punta del Este. En el encuentro, organizado por la International Association­ for Counseling (IAC) y Edhuca (Escuela de Desarrollo Humano Casagrande), de Punta del Este, participaron más de 200 personas de más de 20 países, con un programa que incluyó más de 80 trabajos y actividades distribuidas en nueve salas simultáneas que pusieron en el centro del debate la importancia de la escucha, la ética y los vínculos humanos en un mundo cada vez más intervenido por la tecnología.

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El counseling es una disciplina de ayuda y acompañamiento profesional orientada a facilitar procesos de autoconocimiento, crecimiento personal y desarrollo de las potencialidades humanas. Nació como profesión con una identidad propia en Estados Unidos en la década de los años 50, de la mano de psicólogos humanistas que encontraron la necesidad de investigar el desarrollo común y corriente de los seres humanos. Desde ahí se vio la necesidad de acompañar a las personas en los conflictos que se les presentan en su diario vivir, por todas las situaciones que van atravesando.

Su propósito es acompañar a las personas en la identificación y el fortalecimiento de sus propios recursos para afrontar dificultades, atravesar cambios, resolver conflictos interpersonales, tomar decisiones y encontrar nuevas perspectivas frente a los desafíos de la vida.

Según explica Silvia Vila, directora de Edhuca­, el counseling se inscribe en el campo del desarrollo humano y de la promoción del bienestar psicológico, emocional y relacional.

Para Vila, el desafío va más allá de ampliar la cantidad de counselors formados. Implica también promover una cultura de relaciones humanas más empáticas, respetuosas y abiertas al diálogo.

Uno de sus principales fundamentos es el enfoque centrado en la persona, desarrollado por el psicólogo estadounidense Carl Rogers, figura fundamental de la psicología humanista.

Este enfoque parte de una concepción del ser humano como una totalidad dinámica, con capacidad de desarrollo y transformación. Rogers denominó tendencia actualizante­ a esa orientación hacia el crecimiento y la realización de las propias potencialidades, siempre en interacción con las condiciones del entorno.

A diferencia de los modelos centrados principalmente en el diagnóstico y la patología, el counseling pone el acento en las capacidades, los recursos y las posibilidades de cada individuo, sin desconocer el sufrimiento, los conflictos ni las circunstancias que pueden limitar su desarrollo.

La relación de ayuda como herramienta fundamental

El trabajo del counselor se sostiene en tres actitudes esenciales: empatía, aceptación positiva incondicional y congruencia o autenticidad.

Empatía para comprender la experiencia de la otra persona desde su propio marco de referencia. Aceptación positiva incondicional para ofrecer una actitud de respeto y consideración, sin juicios sobre la persona. Congruencia o autenticidad para establecer una relación genuina, en la que el profesional se muestre coherente y auténtico.

Desde esta perspectiva, la relación interpersonal no constituye simplemente un medio para aplicar técnicas, sino un componente esencial del proceso de transformación.

El counselor no busca imponer soluciones ni decidir por quien consulta. Su función consiste en facilitar un espacio de escucha, reflexión y comprensión que permita a la persona reconocer sus posibilidades y tomar decisiones con mayor autonomía.

Un camino propio para el counseling uruguayo

El desarrollo del counseling en América Latina presenta realidades diferentes. En Argentina cuenta con una trayectoria de varias décadas, una amplia comunidad profesional, instituciones de formación y asociaciones que han contribuido a fortalecer su identidad. Su experiencia ha servido como referencia para quienes impulsan esta disciplina en Uruguay.

Brasil presenta un escenario distinto. Si bien los enfoques humanistas y las prácticas de acompañamiento tienen una presencia significativa, el counseling no ha alcanzado el mismo grado de desarrollo institucional y profesional que en Argentina. Uruguay, por su parte, transita un camino más reciente.

Desde hace más de una década, Edhuca trabaja en la formación de counselors y en la difusión de una perspectiva humanista que busca trascender el ejercicio de una profesión específica.

“Siempre entendí que el counseling no debía limitarse a una formación de una nueva profesión”, señala Vila, quien considera que los fundamentos del enfoque centrado en la persona de Carl Rogers y de la perspectiva gestáltica tienen mucho para aportar a la educación, la salud, las organizaciones y las familias.

Silvia Vila, directora de Edhuca, única institución que en Uruguay ofrece una formación de counseling.

En este proceso Vila destaca la oportunidad de desarrollar un counseling con características propias, sustentado en una formación rigurosa, un ejercicio ético y un compromiso con las necesidades de la comunidad.

“Nos interesa formar profesionales, pero también contribuir a una transformación cultural”, afirma.

Para Vila, el desafío va más allá de ampliar la cantidad de counselors formados. Implica también promover una cultura de relaciones humanas más empáticas, respetuosas y abiertas al diálogo.

En ese sentido, plantea la necesidad de avanzar hacia una sociedad que pueda “aprender a escuchar, que pueda aprender a comprenderse más, a dialogar mejor”.

La dimensión humana en tiempos de IA

La expansión de la inteligencia artificial (IA), la aceleración de los cambios y las nuevas formas de comunicación están modificando profundamente la vida cotidiana, el trabajo y las relaciones interpersonales.

Sin embargo, estas posibilidades de conexión conviven con fenómenos como la soledad, la fragmentación de los vínculos y las dificultades para dialogar y comprender al otro. “Más allá de las mayores posibilidades que tenemos hoy de conexión, hay una gran desconexión también entre las personas”, advierte Vila.

A diferencia de los modelos centrados principalmente en el diagnóstico y la patología, el counseling pone el acento en las capacidades, los recursos y las posibilidades de cada individuo, sin desconocer el sufrimiento, los conflictos ni las circunstancias que pueden limitar su desarrollo.

Esta paradoja plantea una pregunta que atravesó el espíritu de la conferencia: ¿el desarrollo tecnológico viene acompañado por un crecimiento equivalente en nuestra capacidad de relacionarnos humanamente? Desde la perspectiva del counseling, la respuesta a estos desafíos requiere recuperar el valor del encuentro interpersonal y reconocer que el desarrollo de las personas no ocurre de manera aislada, sino en relación permanente con los demás y con su entorno.

Vila sostiene que la escucha empática, el respeto por la autonomía y la aceptación de las diferencias adquieren especial relevancia en un mundo caracterizado por la velocidad, la incertidumbre y la complejidad de los vínculos.

Una oportunidad de proyección internacional

Para Edhuca, participar en la organización de esta conferencia representó la concreción de un proyecto que comenzó hace más de una década, cuando la institución se propuso acercar al Uruguay una formación profesional basada en los fundamentos de la psicología humanista.

“Recibir el counseling del mundo es una enorme oportunidad para Uruguay”, expresa Vila. La directora destaca que el encuentro permitió intercambiar experiencias con colegas, estudiantes, educadores y profesionales de distintas partes del mundo, así como conocer las diversas modalidades que adquiere el ejercicio del counseling según los contextos culturales y sociales.

También facilitó el fortalecimiento de vínculos­ internacionales y la reflexión sobre la necesidad de sostener criterios éticos y una formación sólida.

En realidad, el crecimiento del counseling­ uruguayo plantea una aspiración que va más allá de su consolidación profesional: contribuir a una sociedad en la que escuchar, comprender y respetar al otro ocupe un lugar central. “No alcanza con construir un mundo más inteligente, sino que necesitamos construir un mundo cada día más humano”, dice Vila.

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Lo que dejó la conferencia

Bajo el lema “Counseling en un mundo en transformación: ética, innovación y conexión humana”, la conferencia convocó no solo a counselors, sino también a profesionales y estudiantes de distintas disciplinas vinculadas al desarrollo humano.

Entre los invitados se destacaron el psicólogo español Joan Garriga, cofundador del Institut Gestalt de Barcelona y referente internacional de la terapia gestalt­ y las constelaciones familiares. Su conferencia tuvo como título “El arte de acompañar y acompañarte”, y abordó “el vínculo­ como unidad básica de la vida humana”. Garriga tuvo un papel central en la apertura, pero también participaron los referentes argentinos Andrés Sánchez Bodas y Claudio Rud.

Sánchez Boda es considerado uno de los pioneros del counseling en Argentina y Sudamérica. Fue el fundador de la Primera Escuela Argentina de Counseling y creador del enfoque holístico centrado en la persona. Su participación resulta especialmente significativa por su contribución histórica al desarrollo del counseling en la región.

El psicólogo español Joan Garriga, referente internacional de la terapia gestalt­ y las constelaciones familiares, fue uno de los oradores de la conferencia.

Por otra parte, Rud es médico psiquiatra, psicodramatista y docente universitario. Fue una figura fundamental en la introducción y difusión del pensamiento de Carl Rogers en Argentina. Su conferencia se tituló “La necesidad de desaprender”, con una perspectiva que integró el enfoque centrado en la persona, la ética del encuentro y la reflexión sobre las relaciones humanas.

Entre otros disertantes destacados también estuvo William Borgen, psicólogo y profesor canadiense que actualmente preside la IAC y quien la ha liderado durante varios años. Richard Balkin, Courtland Lee, Danica Hays y John J. S. Harrichand fueron otros especialistas internacionales que participaron.

Para Silvia Vila, directora de Edhuca —la única institución que en Uruguay ofrece una formación de counseling—, la realización de este encuentro representó una oportunidad para fortalecer la presencia de esta disciplina en Uruguay, ampliar los intercambios internacionales y reflexionar sobre el papel que puede desempeñar esta profesión de ayuda frente a los desafíos de la sociedad contemporánea.

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¿En qué situaciones puede ayudar?

El counseling puede acompañar procesos vinculados con crisis vitales, cambios personales, dificultades en las relaciones, conflictos familiares, decisiones importantes y búsquedas relacionadas con la identidad y el sentido de la vida. Sus principios también pueden aplicarse en ámbitos educativos, comunitarios, organizacionales y de promoción del bienestar.

Aunque comparte algunos fundamentos teóricos y habilidades relacionales con la psicoterapia, el counseling­ no es equivalente a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Tiene un campo de intervención y competencias profesionales propios, y no sustituye la atención clínica cuando esta es necesaria.

Más allá de su ejercicio profesional, Vila considera que el counseling representa una manera de comprender las relaciones humanas basada en el respeto por la singularidad, la autonomía y la capacidad de autodeterminación de cada persona.

Para contactar counselors en ejercicio se puede consultar la web de la Asociación Uruguaya de Counselors (counselors.uy), que cuenta con un listado de profesionales certificados.