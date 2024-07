Quiénes son los atletas uruguayos que competirán en los Juegos Olímpicos de París 2024

Algunos, como Emiliano Lasa (atletismo), María Pía Fernández (atletismo), Dolores Moreira (vela), Mikael Aprahamian (judo), Nicole Frank (natación) y Bruno Cetraro (remo), ya tienen experiencia en Juegos Olímpicos. Para otros, como Leo Nolles (natación), Matías Valentín Otero (canotaje), Eric Fagúndez (ciclismo), Santiago Catrofe (atletismo), Hernán Umpierre (vela), Fernando Diz (vela) y María Sara Grippoli (taekwondo), París 2024 será su primera vez. Serán pioneros también los integrantes del equipo de rugby 7, un deporte que, hasta este año, nunca había logrado su clasificación a los Juegos Olímpicos.

ADR_7238.jpg Leo Nolles Adrián Echeverriaga

Leo Nolles (21) | Natación

Desde los 10 años, es difícil que haya un día de la semana en el que Leo Nolles no nade. Entrena de lunes a viernes y solo descansa los fines de semana. Hace dos años vislumbró la posibilidad de clasificar para los Juegos Olímpicos de París 2024 y cumplir el sueño de todo deportista profesional. Sabía que tenía que enfocarse, entrenar de una forma más intensa que de costumbre. Pero sabía que “si todo salía bien, era posible”. Y así fue. Este año, Leo participará en sus primeros Juegos Olímpicos.

“Voy a hacer lo mejor que pueda, ya me estoy preparando. Voy a tratar de estar en el mejor estado físico posible para dar lo mejor de mí y también disfrutar al máximo de la experiencia”, dijo a Galería.

nadadora.jpg La nadadora Nicole Frank tiene 20 años y representará a Uruguay por segunda vez en los Juegos Olímpicos, dentro de la categoría femenina del deporte. Adrián Echeverriaga

Nicole Frank (20) | Natación

Los Juegos Olímpicos de 1940 debían realizarse en Tokio. Pero Japón estaba en guerra con China desde hacía tres años y por eso tuvo que renunciar a la organización del mayor evento deportivo del mundo. Como sede alternativa, surgió Helsinki­, la capital de Finlandia. Pero allí tampoco pudo ser, ni allí ni en ningún lado, ya que la Segunda Guerra Mundial obligó a suspender esos Juegos de manera definitiva. Así, el sueño de la nadadora Angelika Rädche (uruguaya residente en Alemania), que había clasificado, quedó trunco.

No fue sino hasta 80 años más tarde cuando su nieta, la uruguaya Nicole Frank, retomó esa ilusión al clasificar para Tokio 2020. Se trató de unos Juegos Olímpicos particulares, y que también temieron por su suspensión, debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, en 2021 se pudieron realizar en aquella misma ciudad que debió ser sede en 1940, y Nicole pudo cumplir el sueño completo de su abuela.

Ahora, en París 2024, la joven nadadora continuará la historia. “Estoy muy feliz de poder demostrar de lo que soy capaz y de, una vez más, representar al país”, dijo a Galería. Su mayor expectativa es, primero, disfrutar. Segundo, “dar el máximo” y poder “demostrar” todo lo que estuvo entrenando, primero en Estados Unidos (donde reside y entrena en la actualidad), y en el último tiempo en Uruguay.

Bruno Cetraro REMO.JPG Bruno Cetraro

Bruno Cetraro (26) | Remo

La preparación del representante uruguayo en remo para los Juegos Olímpicos fue sin descanso. En las semanas previas, en Sevilla (ciudad española donde reside desde hace algunos años), entrenó de lunes a lunes. Entre semana, de mañana realizó una sesión de agua. Después una de remoergómetro o de trote. De tarde, pesas. Los sábados bajaba un poco la intensidad y hacía dos turnos en vez de tres. Los domingos, uno solo en la mañana.

Es la segunda vez que Cetraro integra la delegación olímpica, luego de Tokio 2020/2021. Esta vez competirá en una nueva categoría llamada single (antes competía en “doble peso ligero”), con un bote al que le tiene cariño desde muy pequeño, según contó a Galería.

“Tomar la decisión de cambiarme de categoría y poder clasificar a París­ 2024 fue la frutilla de la torta de todo este proceso, de un camino de mucho aprendizaje, de encontrarme, de conocer mis fortalezas, mis debilidades, de trabajar mucho, muy duro, tanto física como mental y espiritualmente”, dijo.

Emiliano Lasa ATLETISMO.jpg Emiliano Lasa Confederación Atlética del Uruguay

Emiliano Lasa (34) | Atletismo

Si bien los de París serán sus terceros Juegos Olímpicos (después de Río 2016 y Tokio 2020/2021), será la primera vez que tendrá el honor de portar el pabellón nacional durante la ceremonia de apertura. Esto es motivo de “orgullo” para Lasa, quien practica atletismo desde hace 24 años. En la actualidad reside en San Pablo, Brasil, pero en los últimos meses estuvo entrenando en Madrid.

La preparación para estos Juegos fue larga y con varias competencias hasta obtener la clasificación. Sin embargo, se siente “con ganas y mucha fuerza”. “La preparación fue buena y espero meterme nuevamente en una final olímpica, como lo hice en Río 2016 (instancia en la que salió sexto), y ojalá estar entre los mejores puestos, con diploma olímpico”, dijo a Galería.

Pia Fernandez ATLETISMO 2 copia.jpg María Pía Fernández Confederación Atlética del Uruguay

María Pía Fernández (29) | Atletismo

Si de récords deportivos se trata, la atleta María Pía Fernández­ también acumula unos cuantos en su haber. Además, este año fue la primera mujer uruguaya en correr la Diamond League, que se realiza en Mónaco desde 2010 y es considerada una de las carreras anuales más importantes.

María Pía participó en los últimos Juegos Olímpicos y este año volvió a clasificar. Esto significa “una gran satisfacción” luego de “varios años de mucho trabajo”, según dijo a Galería. Espera poder disfrutar al máximo y “dar todo por Uruguay”.

Eric Fagundez CICLISMO.jpg Eric Fagúndez Federación Ciclista Uruguaya

Eric Fagúndez (25) | Ciclismo “En la preparación (para los Juegos Olímpicos) siempre es más lo que no se ve: estar centrado minuto a minuto y día a día, más allá de lo que es el plan de entrenamiento. Se trata de hacerlo de la manera más profesional posible e ir, día a día, cuidándote en cada detalle cotidiano que pueda sumar a un buen rendimiento”

Los de París 2024 serán sus primeros Juegos Olímpicos. Para él, la clasificación a esta instancia deportiva significa un paso importante en su carrera y tiene la esperanza de que sea el “puntapié inicial” para que “mejoren” muchos aspectos del deporte en Uruguay. Y no se refiere solo al ciclismo, sino a todas las disciplinas. “En fútbol somos un país con fuerza, pero creo que deberíamos darle prioridad también a otros deportes”, opina.

La expectativa de Eric para estos Juegos Olímpicos es poder llegar al final de la serie de competencias. Reconoce, sin embargo, que se trata de una instancia a la que llegan deportistas de alto nivel, que se preparan de manera intensa durante cuatro años. Por lo tanto, la exigencia y la dificultad serán sus grandes competidoras.

Lola Moreira VELA copia.jpg Dolores Moreira

Dolores Moreira (25) | Vela, categoría ILCA 6

Es otra de las que ya tiene experiencia en los Juegos Olímpicos. Será la tercera vez que Dolores Moreira represente al país en vela en la fiesta mundial del deporte (estuvo en Río 2016 y Tokio 2020/2021). Lo hará en la categoría ILCA 6 (antes llamada láser radial), que practica desde que tenía nueve años. El último mes antes de los Juegos de París entrenó en Marsella para conocer el terreno en el que tendrá que competir, “recolectar información” y “probarse” con otras competidoras.

“Es el evento más grande al que puedo aspirar, entonces haber llegado, tener la chance de representar a Uruguay y competir haciendo lo que me gusta me hace sentir afortunada”, dijo a Galería.

Admitió que en los Juegos Olímpicos anteriores en los que participó se le cruzaron nervios y otros factores externos en el camino, así que ahora, en París, espera tener su revancha. “Quiero poder demostrar realmente lo que puedo hacer. Siento que París es un lindo lugar, en él me sentí muy cómoda entrenando, entonces creo que pueden darse cosas lindas. Tengo la chance de demostrarle a la gente, y también a mí misma, lo que puedo hacer. Me encantaría meterme en el top 15 del mundo, sería increíble”, anheló.

Hernan Umpierre y Fernando Diz (Foto Instagram fer_diz).jpg Hernán Umpierre y Fernando Diz Instagram: @fer_diz

Hernán Umpierre (23) y Fernando Diz (24) | Vela, categoría 49er

“Cuanto más duro practico, más suerte tengo” es el eslogan­ de la marca UD Sailing, bajo la que compiten en vela los uruguayos Hernán Umpierre y Fernando Diz. En el último tiempo, la dupla fue campeona de Europa, tras conseguir la medalla de oro en el torneo realizado en La Grande­ Motte, Francia. Además, en 2023 obtuvieron la medalla de plata en los Juegos Panamericanos.

Diz dijo a Fútbol Uy en una entrevista publicada el 19 de julio que, junto a Umpierre, están “prontos, con muchas ganas y deseosos de empezar la competencia” para dar su “mejor versión”.

Mikael Aprahamian JUDO 1.jpg Mikael Aprahamian

Alain Mikael Aprahamian (36) | Judo

El pequeño Mikael, que comenzó a practicar judo a los seis años, siempre añoró competir en los Juegos Olímpicos. Tras décadas de entrenamiento, esfuerzo y dedicación hacia el deporte que tanto ama, cumplió su sueño en los juegos de Tokio 2020 (en 2021) y ahora, en París, lo hará de nuevo.

Previo a París 2024, Mikael entrenó algunas semanas en Japón, la cuna del judo. Luego en España, donde reside en la actualidad. Se preocupó por cuidar tanto lo físico como lo mental. “Es importante estar mentalmente fuerte”, dijo a Galería, y agregó que se siente preparado, contento y fuerte para esta nueva experiencia en la capital francesa.

“Haber clasificado y saber que vas a representar a tu país en el espectáculo más grande del deporte es una sensación hermosa”, dijo el judoca. “Estoy confiado en que voy a hacer un buen papel. Confío en el proceso que tuve en estos cuatro años (desde los Juegos Olímpicos de Tokio hasta ahora)”, añadió.

Santiago Catrofe ATLETISMO 2 copia.jpg Santiago Catrofe Confederación Atlética del Uruguay

Santiago Catrofe (25) | Atletismo

En las instancias previas a Tokio 2020/2021, el atleta uruguayo Santiago Catrofe quedó muy cerca de clasificar. Sin embargo, el sueño que no pudo cumplir en ese entonces se realizará ahora, en París 2024. En estos cuatro años compitió en varios países y acumuló récords nacionales (1.500 metros, 3.000 metros, 5.000 metros) y sudamericanos (3.000 y 5.000 metros).

Desde que tiene dos años reside en España y allí entrena duro. La preparación para estos Juegos la hizo en el Centro de Alto Rendimiento de Andorra. Su mayor expectativa para esta instancia deportiva es “ser competitivo y estar lo más adelante posible” en el ranking mundial.

Sara Grippoli TAEKWONDO 2.jpg María Sara Grippoli

María Sara Grippoli (19) | Taekwondo

Con solo haber clasificado para París 2024, María Sara Grippoli ya hizo historia. Será la primera vez que Uruguay­ participe en taekwondo a nivel olímpico, y será ella la primera representación femenina uruguaya en un deporte de combate.

Desde que supo de su clasificación, comenzó un entrenamiento riguroso. “Enfocada” y “emocionada” son las palabras que usa para hablar de su estado de ánimo en las semanas previas al comienzo de la fiesta más grande del deporte a nivel mundial. Sus expectativas son positivas pero realistas. Sabe que la posibilidad de traer una medalla está “un poco lejos”, pero confía en su preparación física y mental. Su objetivo es “dejar a Uruguay en lo más alto” y sabe que “todo puede pasar”.

Matias Otero CANOTAJE.jpg Matías Valentín Otero Ezcurra

Matías Valentín Otero Ezcurra (26) | Canotaje

Sus expectativas son concretas: “Conseguir el diploma olímpico o, en todo caso, una buena posición en la final B”. Si bien son los primeros Juegos Olímpicos en los que participará, Matías Otero aspira alto. Para ello, además, realiza un entrenamiento riguroso: de lunes a sábado, dos sesiones de canotaje (en general por la mañana) y por las tardes ejercicios de gimnasio o alguna otra actividad de fuerza. Obtenga o no obtenga el diploma, y llegue o no llegue a la posición deseada, la clasificación ya implica para Matías cumplir un sueño “y ver que todo el trabajo hecho dio sus frutos”.

Teros 7 Rugby.jpg Teros 7 Rugby

Teros 7 | Primeros rugbistas uruguayos en los Juegos Olímpicos

Luego de varios años de trabajo duro, los integrantes de la selección uruguaya de rugby 7, Los Teros, obtuvieron la clasificación a los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia del deporte. Según contó a Galería Jorge Novoa, manager­ del equipo, Los Teros tuvieron “un crecimiento muy importante desde la clasificación al circuito mundial en Santiago de Chile hace un par de años”.

En las últimas semanas, los 14 rugbistas que representarán a Uruguay en París 2024, dirigidos por Ivo Dugonjic, estuvieron en la ciudad de Tours, Francia, en un campo de entrenamiento. Entrenaron, se adaptaron al clima y al ambiente, antes de ingresar en la villa olímpica. "El equipo está muy bien, los jugadores están en óptimas condiciones de salud y totalmente focalizados en lo que vienen a buscar", dijo Novoa.

Los integrantes de Los Teros 7 que representarán a Uruguay son: Diego Ardao (capitán del equipo, que juega en el club Old Christians de Uruguay), Baltazar Amaya (Old Boys), Felipe­ Arcos Pérez (Old Boys), Bautista Basso (Old Boys), Tomás Etcheverry (Old Christians), Ignacio­ Facciolo­ (Círculo de Tenis), Juan González (Old Christians), Valentín Grille (Old Christians), Guillermo­ Lijtenstein (Trébol de Paysandú), James­ Mc Cubbin (Old Christians), Juan Manuel Tafernaberry (Old Christians) y Mateo Viñals (Carrasco Polo) en el equipo titular. Como reservas, participarán Koba Brazionis (Ceibos) y Dante Soto­ (Trébol de Paysandú).