Sobrevivientes y familiares de los Andes se reúnen para hablar de donación de órganos

Pasaron 54 años y la historia del accidente de los Andes sigue dejando huella. Esta vez sus protagonistas quieren compartir un mensaje que va mucho más allá de aquella experiencia límite: la importancia de la donación de órganos.

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El martes 3 de noviembre, sobrevivientes del accidente de avión ocurrido en 1972 y familiares de los que no volvieron participarán en la iniciativa internacional Damos Vida, un encuentro abierto al público en la Sala Teatro Movie Center de Montevideo Shopping. La propuesta también reunirá a profesionales de la salud, pacientes trasplantados, asociaciones y familias donantes. Cada uno aportará su experiencia y su mirada sobre una decisión que puede darles a otras personas una nueva oportunidad de vivir.

Serie 'Más allá de la sociedad', la serie de Netflix se adentra en las heridas, el duelo y la sobreexposición mediática de los sobrevivientes de los Andes

La historia de la tragedia o el milagro de los Andes está marcada por la solidaridad y la ayuda mutua. En medio de una situación extrema, quienes sobrevivieron hicieron un pacto: entregar su propio cuerpo, si morían, para que los demás pudieran seguir adelante. Hoy, más de medio siglo después, sobrevivientes y familiares quieren transformar esa historia en un mensaje de vida. Compartir lo vivido es también una forma de ayudar a otros. Estarán Roberto Canessa, Gustavo Zerbino, Ramón Moncho Sabella, Roberto Bobby Francois, Adolfo Strauch y Eduardo Strauch.

Damos Vida no es una conferencia médica ni una jornada técnica. Es, sobre todo, un espacio para escuchar testimonios y conocer de cerca las experiencias de quienes están vinculados a la donación y al trasplante. También habrá mesas informativas de asociaciones, un espacio para grabar testimonios y un muro donde los asistentes podrán dejar sus mensajes. El programa incluye también un homenaje a quienes no regresaron de la cordillera, los primeros donantes de aquel pacto.

Elenco de La sociedad de la nieve en el documental Más allá de la sociedad.

La propuesta parte de una idea sencilla: hay conversaciones que es mejor tener a tiempo. Hablar de la donación de órganos con la familia puede parecer difícil, pero es importante que nuestros seres queridos conozcan nuestra voluntad. No se trata de convencer a nadie, sino de abrir el diálogo y compartir información.

Uruguay también tiene una cita con esta causa en el deporte. Del 21 al 25 de octubre, Maldonado será sede de los Juegos Panamericanos para Pacientes Trasplantados, que reunirán a deportistas de distintas partes de América. Más que competir, el encuentro busca celebrar la vida, reconocer a los donantes y mostrar todo lo que puede venir después de un trasplante.

Documental Más allá de la sociedad.

Dos propuestas distintas, un mismo mensaje: la solidaridad puede cambiar historias. Y, a veces, todo empieza con algo tan cotidiano como animarse a hablar del tema en casa.

Uruguay se rige por un sistema de donante presunto. La Ley 18.968, aprobada en 2012 y en vigor desde setiembre de 2013, establece que toda persona mayor de edad es donante de órganos y tejidos salvo que haya manifestado expresamente su voluntad en contra, inscribiéndola en el Registro Nacional. La norma modificó el esquema anterior, recogido en la Ley 14.005 y sus modificativas, en el que la decisión recaía habitualmente en la familia en el momento del fallecimiento.

El modelo no elimina la conversación familiar: la hace anticipada. Ese es, precisamente, el punto en el que este encuentro quiere incidir.

Datos en Uruguay

Según la información difundida por el Ministerio de Salud Pública en junio de 2025, en Uruguay hay más de 160 personas trasplantadas al año. En un desglose anual medio son 127 renales, 23 hepáticos, 8,4 cardíacos, 2,6 pulmonares. La tasa de donación en 2024 fue de 19,43 donantes por millón de habitantes. El máximo histórico se registró en 2006 con 25,3 donantes por millón de habitantes. La lista de espera para trasplante renal hoy es de más de 500 pacientes.

Primer encuentro Damos Vida en Uruguay. Martes 3 de noviembre, de 18.30 a 20.30 horas. Sala Teatro Movie Center, Montevideo Shopping. Entrada gratuita, con inscripción previa obligatoria. Inscripciones: damosvida.com/uruguay. Más información: damosvida.com.