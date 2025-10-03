Taylor Swift estrena la película ‘Release Party of a Showgirl’ con funciones especiales en Montevideo

Taylor Swift está en una nueva era brillante. Este viernes lanzó su 12º álbum de estudio, The Life of a Showgirl, una colección de alegres canciones pop sobre el amor, el matrimonio, el éxito y los ajustes de cuentas. Y este nuevo álbum llega acompañado de una fiesta especial en cines durante todo este fin de semana (del viernes 3 al domingo 5 de octubre), con el estreno en cines del musical Release Party of a Showgirl.

Es el estreno mundial del video musical The Fate of Ophelia, con imágenes del rodaje, nuevos videos con las letras y reflexiones personales inéditas de Taylor sobre las canciones de su nuevo álbum de estudio. En Montevideo se exhibirá en todos los Movie. Aquí y en todo el mundo, seguramente acudirán legiones de fanáticos vestidos con el nuevo color característico de Swift: el naranja.

Taylor Swift Taylor Swift anuncia que se casará con Travis Kelce; Trump, quien ha dicho que la odia, le deseó suerte

Para este álbum tan esperado, la artista de 35 años se reunió con los creadores de éxitos suecos Max Martin y Johan Schuster (conocido como Shellback) —considerados por muchos como los creadores del pop moderno— y su influencia es clara en los ritmos enérgicos y los ganchos pegadizos.

Si bien Showgirl aún presenta mucha introspección, las 12 pistas revelan una Swift más liviana y feliz, enamorada de su prometido campeón del Super Bowl de la NFL, Travis Kelce, feliz de haber recuperado su catálogo de música y orgullosa de su Eras Tour que rompió récords.

En la canción principal, con la participación de la princesa del pop Sabrina Carpenter, quien abrió el concierto de Swift en algunas paradas del Eras Tour, como Argentina, Swift cuenta la historia de una corista llamada Kitty y cómo esa vida se convirtió en la suya. “Y ahora conozco la vida de una corista, nena. / No la cambiaría por nada del mundo”, canta.

Y en The Fate of Ophelia, refiriéndose al trágico personaje de Hamlet de Shakespeare, dice: “Una noche, tarde, me sacaste de mi dolor / Salvaste mi corazón del destino de Ofelia”.

Showgirl es el álbum más preguardado en la plataforma de streaming Spotify y ha roto el récord establecido el año pasado por el último álbum de Swift, The Tortured Poets Department.

“Tan caliente como tu último golpe”

Showgirl representa un cambio con respecto a sus trabajos recientes: Folklore y Evermore de 2020, ambientados en la pandemia; Midnights de 2022, un tema reflexivo; y Tortured Poets, del año pasado, un tema introspectivo.

Antes del lanzamiento, Swift dijo sobre el nuevo álbum: “Viene del lugar más contagiosamente alegre, salvaje y dramático en el que estuve en mi vida”. Parte de ese drama se refleja en Elizabeth Taylor, sobre la que ella lamenta: “A veces no me parece tan glamoroso ser yo”. Otra frase de esa canción: “Eres tan buena como tu último éxito, nena”.

Luego parece ir a por la yugular con Father Figure, una interpolación del éxito del mismo nombre del fallecido cantante pop George Michael, que sus herederos dijeron que “no dudaron” en dar luz verde.

¿Quién está en la mira? Podría ser Scooter Braun, el peso pesado de la industria musical cuya compañía compró el anterior sello discográfico de Swift, lo que le otorgó una participación mayoritaria en las grabaciones maestras de sus primeros seis álbumes. “Mi querido muchacho, ya no se practica la lealtad como antes”, canta después de describir cómo inicialmente confió en esa persona como una figura paterna, pero finalmente se vengó. “Si quieres pelea, la has encontrado / Tengo el lugar rodeado / Dormirás con los peces antes de que sepas que te estás ahogando”.

Y en CANCELLED! la artista hace alusión a los escándalos que libraron sus amigos (¿Blake Lively, tal vez?), cantando: “Bienvenidos a mi inframundo donde todo se vuelve bastante oscuro / Al menos saben exactamente quiénes son sus amigos / Son ellos los que tienen cicatrices iguales”.

Los fanáticos revisarán las letras y las notas del álbum en busca de más “huevos de Pascua”: palabras y frases codificadas que podrían revelar cosas sobre la vida de Swift o sus proyectos futuros.

Showgirl está disponible en plataformas de streaming. El gigante minorista Target venderá ediciones especiales, como el vinilo con purpurina naranja o el vinilo con brillo rosa verano.

Se estima que el evento cinematográfico único recaudará entre 30 y 50 millones de dólares, según el sitio web de la industria cinematográfica Deadline.

La próxima semana, Swift acudirá al circuito de programas de entrevistas para promocionar el álbum.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24