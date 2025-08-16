Taylor Swift prepara el lanzamiento de su esperado nuevo álbum

El martes, Taylor Swift conmocionó internet al anunciar la “pre-preventa” de su duodécimo álbum de estudio.
The Life of a Showgirl saldrá el 3 de octubre, anunció esta semana la superestrella pop estadounidense en su sitio web y redes sociales
Su nuevo trabajo musical tendrá 12 temas, entre ellos uno a duo con Sabrina Carpenter, a quien el superéxito Espresso ha lanzado también al estrellato del pop mundial.
“Es el álbum que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo”, dijo la cantante de 35 años en el pódcast New Heights, que presenta su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y uno de sus hermanos, Jason Kelce.
Este miércoles, la cantante reveló la portada de su nuevo disco, en la que se le ve con atuendo de pedrería en una bañera con una parte de su rostro que emerge del agua. Su imagen, mezcla de glamur y melancolía, siempre ha atraído a sus fanáticos, los “swifties”, mundialmente conocidos.
The Life of a Showgirl sucede al álbum The Tortured Poets Department, publicado el año pasado y que vendió 1,4 millones de copias el primer día.
En lo más alto del ránking de artistas más escuchados en 2024 según la Federación internacional de la industria fonográfica (IFPI), la intérprete de Anti-Hero, Shake It Off o Blank Space sigue batiendo los récords de la industria.
Con su gira Eras, de casi dos años de duración, recaudó 2.000 millones de dólares en 149 conciertos en todo el mundo, concretando así el tour más lucrativo de la historia de la música.
Con AFP
FUENTE:RFI