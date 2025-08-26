Taylor Swift anuncia que se casará con Travis Kelce; Trump, quien ha dicho que la odia, le deseó suerte
La cantante estadounidense Taylor Swift anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, con quien mantiene una relación desde 2023. Poco después de conocerse la noticia, el líder republicano Donald Trump reaccionó deseándole suerte y describiéndola como “fantástica”, pese a haber asegurado que la odiaba en una publicación que divulgó en septiembre de 2024
Taylor Swift y Travis Kelce se casarán. El compromiso fue anunciado por la cantante estadounidense a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió la noticia con un emotivo mensaje y un álbum de cinco fotografías en las que figuran los dos en un jardín lleno de flores.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La artista, nacida en Pensilvania y que tiene la misma edad que Kelce, 35 años, recibió un anillo de compromiso que fue diseñado por el deportista en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, con un reluciente diamante de esquinas redondeadas.
Tras conocerse la noticia, las reacciones de personalidades globales no se hicieron esperar. Sin embargo, la que más ha llamado la atención de la prensa internacional ha sido la del presidente estadounidense, Donald Trump, quien no tardó en hacer alusión al anuncio.
“Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte”, afirmó el líder republicano luego de que un reportero le preguntara sobre su opinión acerca del compromiso en el trascurso de un encuentro con los miembros de su gabinete.
La reacción de Trump ha generado sorpresa entre los seguidores de Taylor Swift, debido a que fue justamente el actual mandatario estadounidense quien aseguró, en septiembre de 2024, que odiaba a la cantante.
Embed - President Trump Reacts to Taylor Swift & Travis Kelce Engagement
En varias oportunidades, Trump se había referido a la estrella musical como alguien lejano a sus afectos, mediante publicaciones divulgadas en su red social Truth Social.
De acuerdo con lo indicado por analistas políticos estadounidenses, las expresiones de rechazo de Trump hacia la cantante comenzaron luego de que ella manifestara su abierto respaldo a la candidatura presidencial de la exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien se enfrentó en las urnas con el magnate en los comicios de noviembre del año pasado.