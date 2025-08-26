  • Cotizaciones
    miércoles 27 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Taylor Swift anuncia que se casará con Travis Kelce; Trump, quien ha dicho que la odia, le deseó suerte

    La cantante estadounidense Taylor Swift anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, con quien mantiene una relación desde 2023. Poco después de conocerse la noticia, el líder republicano Donald Trump reaccionó deseándole suerte y describiéndola como “fantástica”, pese a haber asegurado que la odiaba en una publicación que divulgó en septiembre de 2024

    Taylor-Swift
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Taylor Swift y Travis Kelce se casarán. El compromiso fue anunciado por la cantante estadounidense a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió la noticia con un emotivo mensaje y un álbum de cinco fotografías en las que figuran los dos en un jardín lleno de flores.

    “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, reza el pie de foto de la publicación hecha por la estrella de la música que sostiene una relación con el deportista desde 2023.

    Leé además

    Jair Bolsonaro
    Brasil

    Jair Bolsonaro tiene 48 horas para explicar supuesto plan de fuga a Argentina

    Por Redacción Búsqueda
    Raúl Pistola Gámez.
    Fútbol

    Pistola Gámez: un símbolo de la historia del fútbol argentino

    Por Andrés Burgo

    La artista, nacida en Pensilvania y que tiene la misma edad que Kelce, 35 años, recibió un anillo de compromiso que fue diseñado por el deportista en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, con un reluciente diamante de esquinas redondeadas.

    La reacción de Trump al anuncio del compromiso

    Tras conocerse la noticia, las reacciones de personalidades globales no se hicieron esperar. Sin embargo, la que más ha llamado la atención de la prensa internacional ha sido la del presidente estadounidense, Donald Trump, quien no tardó en hacer alusión al anuncio.

    “Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte”, afirmó el líder republicano luego de que un reportero le preguntara sobre su opinión acerca del compromiso en el trascurso de un encuentro con los miembros de su gabinete.

    La reacción de Trump ha generado sorpresa entre los seguidores de Taylor Swift, debido a que fue justamente el actual mandatario estadounidense quien aseguró, en septiembre de 2024, que odiaba a la cantante.

    Embed - President Trump Reacts to Taylor Swift & Travis Kelce Engagement

    En varias oportunidades, Trump se había referido a la estrella musical como alguien lejano a sus afectos, mediante publicaciones divulgadas en su red social Truth Social.

    De acuerdo con lo indicado por analistas políticos estadounidenses, las expresiones de rechazo de Trump hacia la cantante comenzaron luego de que ella manifestara su abierto respaldo a la candidatura presidencial de la exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien se enfrentó en las urnas con el magnate en los comicios de noviembre del año pasado.

    Con Reuters y medios internacionales

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    China

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper
    Impuestos

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández
    Iglesia Católica

    Sturla: los católicos deben saber quiénes apoyaron la eutanasia para discernir su voto en la próxima elección

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández