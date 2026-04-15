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Una versión más madura de Spider Man y Jumanji: lo más destacado de CinemaCon 2026

Celebrada en Las Vegas, es una de las mayores convenciones mundiales de la industria cinematográfica

Jack Black y Dwayne Johnson protagonizan Jumanji: Open World, uno de los grandes anuncios de Sony Pictures en CinemaCon.

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AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

CinemaCon, celebrada en Las Vegas, es una de las mayores convenciones mundiales de la industria cinematográfica. Cada año reúne a estudios de Hollywood, distribuidores y dueños de cines para presentar adelantos exclusivos de próximas películas, mostrar nuevas tecnologías para la proyección y discutir sobre el futuro del cine.

CinemaCon
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En esta edición, uno de los estrenos más comentados fue Spider Man: Brand New Day protagonizada por Tom Holland y presentada como una versión más madura de la saga que profundizará en el crecimiento del personaje. También se destacó Jumanji: Open World, película familiar que también dará un giro en su trama original; esta vez, el mundo virtual invadirá la realidad, generando un caos que será de los más grandes que se hayan visto en la saga, según Dwayne­ Johnson, protagonista de la película junto con Jack Black.

CinemaCon
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