Una versión más madura de Spider Man y Jumanji: lo más destacado de CinemaCon 2026

CinemaCon, celebrada en Las Vegas, es una de las mayores convenciones mundiales de la industria cinematográfica. Cada año reúne a estudios de Hollywood, distribuidores y dueños de cines para presentar adelantos exclusivos de próximas películas, mostrar nuevas tecnologías para la proyección y discutir sobre el futuro del cine.
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En esta edición, uno de los estrenos más comentados fue Spider Man: Brand New Day protagonizada por Tom Holland y presentada como una versión más madura de la saga que profundizará en el crecimiento del personaje. También se destacó Jumanji: Open World, película familiar que también dará un giro en su trama original; esta vez, el mundo virtual invadirá la realidad, generando un caos que será de los más grandes que se hayan visto en la saga, según Dwayne Johnson, protagonista de la película junto con Jack Black.
CinemaCon
Mandy Moore se suma al comediante Nate Bergatze en la comedia The Breadwinner.
AFP
La alfombra roja también recibió a Mandy Moore y al comediante Nate Bargatze, los rostros de The Breadwinner, una película estadounidense dirigida por Eric Apple en la que Bargatze encarna a un padre de familia casado con Moore, una supermamá que cede su rol de ama de casa a su esposo al embarcarse en otra importante misión.