Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral: “La lectura no es un hobby, sino un compromiso, una necesidad vital“

Es ensayista y crítico literario. ¿De qué le gusta escribir? He escrito fundamentalmente sobre literatura uruguaya y latinoamericana, aunque durante muchos años también me dediqué a reseñar libros en medios de prensa, como Búsqueda , El País Cultural y el Correo de los Viernes, un semanario que dirigió el doctor (Julio María) Sanguinetti en la época de la dictadura. Me dediqué mucho a la investigación literaria, empecé con los archivos literarios de la Biblioteca Nacional . Así fue como me relacioné con la literatura.

¿Por qué? Porque cuando me recibí, ya había asumido otras responsabilidades de carácter político parlamentario y estaba dedicado a la literatura en forma mucho más extensa que ahora. La verdad es que tampoco nunca me atrajo el ejercicio de la profesión a nivel particular. Más allá de eso, reconozco y me interesa el estudio del derecho para todas las responsabilidades públicas que he tenido.

Dicen que tiene una de las bibliotecas privadas más grandes del país. ¿Es verdad? Siempre me interesó la lectura, desde muy niño. En mi casa se leía mucho. Mis abuelos tenían una importante biblioteca; fue el ámbito adecuado para ser muy feliz. A lo largo de mi vida leí mucho y sigo leyendo mucho. He comprado muchos libros. Hoy la biblioteca invade mi apartamento por todos lados.

¿Entre ellos están los libros que heredó de sus abuelos? Sí, una parte muy pequeña. Diría que el 95% son míos. La biblioteca tiene una parte muy importante que es la hemeroteca, que son revistas especializadas. Tiene otra sección de literatura e historia uruguaya y latinoamericana. También una de literatura universal (francesa, rusa, inglesa, norteamericana, española). A su vez, tiene una parte de arte de vanguardia, arte africano y arte precolombino, que me interesan mucho.

Lo que siempre admiré en Tabaré fue su serenidad, también su capacidad de escuchar a los demás antes de tomar una decisión y la firmeza de sus decisiones cuando las tomaba Lo que siempre admiré en Tabaré fue su serenidad, también su capacidad de escuchar a los demás antes de tomar una decisión y la firmeza de sus decisiones cuando las tomaba

¿Le gusta prestar libros? Presto, sí, y a veces no me los devuelven. Termino comprándolos de nuevo.

Ha escrito varios libros sobre José Enrique Rodó. ¿Qué lo atrae de su figura? Sobre todo, en mi juventud me especialicé en Rodó. Luego, a lo largo de mi vida he vuelto siempre a él, por una o por otra circunstancia. Me atrae su disciplina, su compromiso, también su carácter de hombre comprometido con las letras y con la vida pública, con la política. Hay una cierta afinidad. También es una figura que me atrae porque tiene cierto misterio.

También le gusta mucho Felisberto Hernández. ¿Qué libro recomendaría? Felisberto fue sobre todo un gran cuentista. Hay cuentos que son extraordinarios, como El cocodrilo o Nadie encendía las lámparas; dan muestra de esa perspicacia que tenía Felisberto para captar ciertas psicologías. Felisberto siempre me interesó mucho.

Habla muchos idiomas. ¿Cuántos y cuáles? Sí, más que nada leo. Leo fundamentalmente francés, portugués y, en menor medida, inglés.

Además de la lectura, ¿tiene algún otro hobby? En realidad, la lectura no es un hobby, sino un compromiso, una necesidad vital. Tiene de hobby lo que puede ser el entretenimiento, el descubrir muchas obras, pero es mucho más que eso. Me interesa mucho también la música, el cine, el teatro, los espectáculos públicos en general, aunque ahora por las ocupaciones y por la edad me estoy dedicando más a la lectura. Pero todo lo que son manifestaciones culturales me interesa particularmente.

¿Qué tipo de cine le gusta? En una época iba todos los días a Cinemateca. En su momento, me interesó mucho el cine mudo. Pero hay otro tipo de películas que también me marcaron mucho, por ejemplo, La fiesta de Babette. Me parece una obra maestra de lo que es el cine y el impacto que puede generar en un aficionado.

Mis abuelos tenían una importante biblioteca; fue el ámbito adecuado para ser muy feliz. Mis abuelos tenían una importante biblioteca; fue el ámbito adecuado para ser muy feliz.

¿Tiene mascota? Un gato siamés. He tenido dos gatas siamesas y un gato siamés a lo largo de los últimos 25 años. El primero se llamó Teseo, la segunda, Troya, y a la tercera, la actual, el nombre se lo puso mi nieta: se llama Sol.

¿Cuántos nietos tiene? Dos. Un varón y una niña.

¿Qué le gusta hacer con ellos? El varón tiene 24 años y ya tiene su independencia. La niña es mucho menor. Con ella es con la que tengo una mayor relación, como la tuve también con mi nieto en los primeros años. La relación es de encuentro, de diálogos y de compartir momentos.

Fue miembro fundador del Frente Amplio y muy cercano a Tabaré Vázquez. ¿Algún consejo o enseñanza que le haya dejado Vázquez? En realidad, estuve en el acto en que se fundó el Frente, pero era muy joven, tenía 17 años, no formé parte de la mesa. Lo que siempre admiré en Tabaré fue su serenidad, también su capacidad de escuchar a los demás antes de tomar una decisión y la firmeza de sus decisiones cuando las tomaba. Fueron tres elementos que, tanto en el campo del gobierno como en el campo de la dirección política, se expresaron en forma reiterada.