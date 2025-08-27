Zoë Kravitz y Austin Butler se robaron las miradas en la première de 'Caught Stealing' en Londres

Zoë Kravitz y Austin Butler se robaron todas las miradas en la première londinense de Caught Stealing, la película de suspenso policial dirigida por Darren Aronofsky, director estadounidense reconocido por sus películas dramáticas, polémicas y perturbadoras, como El cisne negro.
Para la ocasión, la pareja de actores, ambos embajadores de la marca YSL Beauty, se coordinó en blanco y negro y llevó looks de la marca Saint Laurent de pies a cabeza. Kravitz optó por un vestido de satén negro sin mangas, hecho a medida, con escote profundo estilo halter y un fruncido de tela negra, con terminación en lazo blanco. Una abertura a la altura del muslo daba al vestido un contraste asimétrico y angular.
En tanto, Butler combinó una camiseta igualmente escotada con unos pantalones de tiro bajo, junto con un blazer cruzado. Remató el look con unos zapatos Oxford, también de Saint Laurent.
La actriz y cineasta Zoë Kravitz, que llevó un vestido de Saint Laurent, es embajadora de la marca desde 2016, cuando fue nombrada musa de belleza de YSL.
Basada en el libro de Charlie Huston, que lleva el mismo nombre, y con un guion de su autoría, la película ambientada en la Nueva York de los años 90 sigue al jugador de béisbol Hank Thompson, interpretado por Butler, quien se ve inmerso en las oscuras entrañas del crimen organizado.