Agro en Punta se posiciona como centro de negocios para extranjeros

Empresarios y delegaciones oficiales de Argentina, Brasil, Paraguay, países asiáticos y europeos participarán de Agro en Punta 2026, que se llevará a cabo del 4 al 6 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este.
Del 4 al 6 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este
Agro en Punta y El Faro Advising realizaron un convenio para brindarles servicios a los inversores extranjeros que llegan a Uruguay. “Estamos trabajando mucho con Brasil, básicamente con Río Grande del Sur, que va a tener presencia importante en esta edición de Agro en Punta. Paraguay también va a estar con autoridades y empresas”, confirmó a Búsqueda el socio director de El Faro Advising, Sebastián Risso.
El director ejecutivo de Uruguay XXI durante el gobierno de Luis Lacalle Pou destacó que Agro en Punta se está posicionando cada vez más como un centro de negocios, de innovación, referido al agro, pero también de los que están alrededor del sector productivo.
Risso consideró que en los últimos años Uruguay “se está posicionando muy bien” entre los inversores, por su estabilidad. “Lo del alto costo país es verdad, los inversores extranjeros lo saben, pero Uruguay da la posibilidad de inversiones a largo plazo, estabilidad política, económica y social. No es común que en un país haya elecciones y el empresariado no esté nervioso”, señaló.
Agregó que hoy el mundo está viviendo situaciones “muy complicadas”, y por eso “tener un lugar donde se puede poner un pie y estar tranquilo a largo plazo es un activo del país, y tenemos que cuidarlo entre todos, el sector público y el privado”.
Además de una gran muestra de productos y servicios de diversos rubros, Agro en Punta 2026 incluirá Agroinnova, foros internacionales, más de 60 conferencias y sunset de degustaciones de carnes y vinos, entre otras propuestas.