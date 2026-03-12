Industria arrocera espera mejores negocios con México y destaca que venta de arroz cáscara le permitió bajar ‘stocks’

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía fue un acuerdo entre el gobierno y los privados en México , para estabilizar los precios de 24 productos básicos de consumo popular, que permitía importarlos con arancel del 0% desde cualquier origen. Este acuerdo, que incluía el arroz , cayó en enero, y la industria arrocera tiene la expectativa de que puedan mejorar sus negocios con ese destino en el marco del tratado de libre comercio entre ambos países, que ofrece ventajas a los importadores mexicanos.

México fue uno de los principales importadores de arroz uruguayo en 2025. Alrededor del 80% del arroz paddy (con cáscara) que salió de Uruguay el año pasado fue a ese destino; y también hacia allí se exportó arroz blanco en contenedores. “Es un mercado muy importante, exigente, pero que se puede seguir desarrollando”, dijo a Agro de Búsqueda la gerenta comercial de la industria arrocera Dambo, Yamila Saiz.

Agro Inversiones y “cambio de estrategia” tienden a revertir la reducción de bosques de pinos en Uruguay

La ejecutiva señaló que México no siempre aporta mejor precio, pero sí una continuidad, y por eso es considerado importante.

El 95% del arroz de Uruguay se exporta, pero la industria insiste en que es imprescindible trabajar y revisar los altos costos de exportación. “Los costos de exportación son un tema que debemos trabajar, a nivel del Estado, de los privados y de las asociaciones. Uruguay es un país caro. Hay un montón de temas que afectan nuestra competitividad, pero debemos seguir teniendo claro que producimos para exportar”, insistió Saiz.

Los países de las Américas son los que ofrecen mayores oportunidades para el sector, por su demanda y sus menores costos logísticos. Sin embargo, en estos mercados predominan los acuerdos con Estados Unidos y, por eso, “es difícil entrar”, reconoció la gerenta comercial de Dambo, empresa que comercializa anualmente entre 180.000 y 190.000 toneladas de arroz base paddy.

De todos modos, destacó que cada vez que entra a un mercado “el arroz uruguayo gana por calidad y es elegido por los consumidores y los importadores”. A propósito, se refirió a Costa Rica, Perú, Honduras, Panamá.

Arroz-Cosecha-Industria Inauguración oficial de la cosecha de arroz 2026, realizada en Cebollatí, departamento de Rocha. MGAP

Arroz cáscara

La exportación de arroz paddy le permitió a Uruguay llegar a una nueva zafra de cosecha con bajos stocks. Saman, la principal industria uruguaya, vendió 10 barcos de arroz en cáscara, graficó una fuente del sector.

Saiz, por su parte, comentó que “hay gente que ve con malos ojos” que se exporte arroz sin industrializar, pero “se produce una cierta cantidad de arroz en el país que no tiene un consumo interno y hay que salir a venderlo de la mejor manera”, sostuvo.

Agregó que “no vender arroz paddy y quedarse con el arroz de una cosecha para la otra es algo que no le conviene a nadie”.

La ejecutiva señaló que “a nadie le gusta que no trabaje la industria, todos queremos que los molinos estén trabajando, pero lo peor que nos puede pasar es quedarnos con el arroz de una cosecha para otra”.

Recordó también que “el año pasado no hubo mercados de volumen para el arroz blanco”, aunque se enviaron contenedores a Centroamérica y a Turquía, pero no en grandes volúmenes. “Todos nos tuvimos que volcar a la exportación de arroz paddy, hasta mucho más de lo que hubiéramos querido”, reconoció.

Y afirmó que “es muy reconfortante llegar a la cosecha con stocks muy bajos”, ya que “si tuviéramos mucho stock sería peor la situación, porque comenzar una cosecha con los silos llenos pondría más presión a la baja a los precios”.

Altos stocks

El mercado del arroz sigue complicado. Se espera una buena cosecha en el Mercosur, aunque menor a la anterior. Si bien Uruguay y Argentina pudieron vender un alto volumen de la cosecha de 2025, todavía hay un stock importante en Brasil y Paraguay, y esto impide que los precios suban.

Además, hubo buenas cosechas en Estados Unidos y Asia, y por ende colocaron más oferta en el mercado internacional.

“Para 2026 no veo ninguna posibilidad de repunte de los precios internacionales”, consideró Saiz.

La guerra y la logística

El conflicto en Medio Oriente complica la logística, produce escasez de buques y eleva los costos de los fletes. “Hay buques de contenedores que saltean algunos de nuestros puertos, porque están con sobreoferta y sobredemanda en Brasil y en Asia”, y todo eso hace que “se complique muchísimo la inserción de nuestro arroz en el mercado internacional”, advirtió la gerenta comercial de la empresa de la familia Damboriarena Escosteguy.

Ministros-Arroz-Cosecha-2026 Ministros durante la inauguración oficial de la cosecha de arroz 2026. MGAP

Acuerdo Mercosur-UE

Saiz participó directamente de las negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) —en representación del sector privado— durante varios años. Dijo no ser “tan optimista” sobre los resultados del acuerdo.

En cuanto al cupo del arroz, de 60.000 toneladas para el Mercosur, manifestó que “es poco” y además “habrá que ponerse de acuerdo con los demás países” del bloque para dividir esa cuota, algo que “no será fácil”.

“Bienvenido sea si se puede vender con alguna mejora a Europa, pero no nos va a solucionar el problema de sobreoferta que tenemos”, afirmó.

Mercados de nicho

La empresa Dambo estaba muy enfocada en la venta de arroz paddy, y el ingreso de Saiz —hace dos años— tuvo como objetivo desarrollar nuevos mercados, líneas de productos y variedades especiales.

“Tenemos el arroz largo fino, que es el más común, pero también algunas variedades especiales, como japónicas, de granos largos —para risotto— y cortos. El objetivo es ir buscando nichos que aporten un valor especial, pero también una continuidad de oferta y demanda en el mercado”, explicó la ejecutiva.

“Buscamos salir del commodity. Si vendés arroz común, vas a pelear siempre por precio, porque vamos todos al mismo mercado. Mi función es ir encontrando esos nichos. Es lo que estamos haciendo con Europa, Turquía e incluso para el Mercosur, con arroces que no se producen en otros países”, describió.

Cosecha y área de siembra

Se espera que para la próxima siembra de arroz el área tenga “una reducción mínima, pero tanto en Uruguay como en la región hay áreas que son netamente arroceras y no se puede pensar en una sustitución de cultivos”, señaló Saiz. Cabe recordar que este año se sembraron 163.757 hectáreas, 10% menos que en la zafra anterior, según datos de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

Las primeras cosechas de arroz están teniendo rendimientos algo inferiores al promedio, debido a un clima menos favorable que en otras zafras.

Inauguración de la cosecha

Este martes se inauguró oficialmente la cosecha de arroz de 2026. La actividad organizada por ACA se desarrolló en el establecimiento del productor Néstor Santos, en Cebollatí, Rocha.

Como es tradicional, el presidente de la gremial, Guillermo O’Brien, planteó temas de preocupación y propuestas del sector. Participaron los ministros de Ganadería, Alfredo Fratti; de Economía, Gabriel Oddone; de Ambiente, Edgardo Ortuño; de Defensa, Sandra Lazo; de Industria, Fernanda Cardona, y del Interior, Carlos Negro.