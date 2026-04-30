Asociación de Ingenieros Agrónomos defendió planes de uso y manejo de suelos

Si bien no lo mencionó, el comunicado hace referencia a las expresiones del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, en su discurso en la Exposición Rural de Melilla.
La Asociación de Ingenieros Agrónomos (AIA) rechazó los comentarios “recientes” que plantearon dudas sobre la validez presente de los planes de uso y manejo responsable de suelos, por considerarlos trabas burocráticas, que además acarrean el costo del requerimiento de su elaboración por ingenieros agrónomos acreditados
Si bien no lo mencionó, el comunicado hace referencia a las expresiones del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, en su discurso en la Exposición Rural de Melilla.
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Para la AIA se trata de “una política de Estado, nacida en la CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico), bajo un gobierno del Partido Nacional en los años 60; aprobada por el siguiente gobierno del Partido Colorado, parcialmente aplicada por el mandato legal claro que recibió el BROU (Banco República); reformada por el gobierno de facto cívico-militar en 1981; aplicada por los gobiernos del Frente Amplio (FA) en respuesta a los serios problema erosivos generados por el gran crecimiento del monocultivo de soja desde inicios del siglo XXI; y mantenida por el gobierno de la coalición republicana y durante el nuevo período actual del FA”.
“La AIA ha sido y es parte de la institucionalidad involucrada desde el diseño, desarrollo y aplicación de la política. Y porque no consideramos de recibo que nuestra participación profesional sea cuestionada por su naturaleza y costo”, señala el comunicado. Y más adelante agrega: “La respuesta de los obligados fue altísima, habiéndose llegado al 96%, las estimaciones del cambio de las tasas generales de erosión se estimaron en alrededor de 60%, con evidencias de mejora en variables de calidad de agua en el río Negro”.